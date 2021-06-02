Шаерысьтым 18 процентэз гинэ дышетон юртъёс кышкытлыклэсь йӧнала утемын

Кызьы дышетон юртъёсты кышкытлыклэсь утёно? Та сярысь кенешон радъяськиз Кун Кенешлэн Президиумаз.

Туспуктӥз А. Снигирёва

Казаньысь школаын нылпиосын луэм кышкыт учыр бере эскеронъёс радъяськизы Удмуртиысь дышетон учреждениосын но. Оглом шаерамы 1 сюрс 582 объект. Соос пӧлысь 18 процентэз гинэ — 294 юрт — кышкытлыклэсь утиськонъя куронъёслы тупало.

— 95 процентэз дышетон юртъёс кенерен котыртэмын. Котькуд учреждениын вань тылпу сярысь ивортӥсь сигнализация, «тревожной» кнопка, видеонаблюдение. Озьы ке но куронъёс воштӥсько. Кылсярысь, азьло пырон ӧс дорын 2 камераен тырме вал. Али югдурлы со уг ни тупа, — шуэ дышетонъя но наукая министр Светлана Болотникова.

Дышетон юртъёсты утён сярысь верано ке, 8 процентсэ гинэ учреждениосты чаклало ведомствое пырисьтэм охраная предприятиос. Кышкытлыклэсь утёнъя вань куронъёсты быдэстонлы Удмуртиысь дышетон учреждениослы 1, 5 миллиард манет кулэ. Со сяна, уксё чаклано та оборудованиез эскеронлы-выльдонлы. Соку арлы быдэ эшшо 1, 6 миллиард манет висъяно луоз.

Кун Кенешысь ялан ужась комиссилэн тӧроез Татьяна Ишматова пусъе: дышетон учреждениосты утён оскемын муниципал кылдытэтъёслы. Соос туж шугъясько вань куронъёсты быдэсъяны. Таин валче юрттэт курыса, ӵемысь вазисько Кун Кенеше но Правительствое.



Соин Кун Кенеш вазиськон келялоз Россиысь Правительствое, дышетон учреждениосты кышкытлэсь утёнлы сӥзем нимысьтыз программа дасяны курыса.

Елена Скворцова