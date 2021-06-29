Чыртыын — чокер, пельын — клаймбер

Пичи Пурга ёросысь Вуж Мӧнья гуртын будэм Надежда Спиридонова Москваын улэ. Уж висказ яратоно киуженыз выре — весь, суйпоскес, пель угы, зундэс лэсья.

Надежда Спиридонова

Туспуктэмъёс басьтэмын Н. Спиридоновалэн архивысьтыз

Надеждалэсь ужан ӝӧк вылзэ адӟыса, нырысь-валысь малпалод: татын тырше воргорон. Угось отын кыӵе но тӥрлыкез ӧвӧл: плоскогубцы, круглогубцы, утконос, бокорез…

— Кӧня асме тодӥсько, чиньыосы ноку но тэк уг уло. 5 арес дыръям эшъёсыным ӵош асьмелы но, мунёосмылы но ыргон езлэсь кӧня зундэсъёс, пель угыос пунылӥмы! Киужез яратон мылкыд мыным пыӵатӥз дышетӥсе Нина Тарасова. Со дорын, куроез пуныны сяна, дыши чеберлыкез валаны. Соин ик школа бере но киужез бырйи — Удмурт кун университетысь декоративно-прикладной факультетэз йылпумъяй, гравёр но ювелир луыса потӥ, — вера Надежда.

Ижын Н. Спиридонова ассэ кема утчаз. Магазинын но вуз кариз, изъёслэсь пӧртэм арбериос но дасялляз. Но соиз но, таиз но удыс мылкыдзэ ӝутымтэ. Соин но, оло, улонзэ чутрак воштоно кариськем. Москвае выжем, вань шутэтскон дырзэ киужезлы сӥзем.

— Матысь эшелэн кылъёсыз сюлэмам пыризы. Весьёс, пель угыос лэсьякуд, мылкыдыд лопыръяське бере, малы, пе, та ужен уд выриськы? Озьы 2018-тӥ арысен ваньмон вакытме та киуж гинэ тырмытэ. Али вуз карон удысын бергасько. Ужысьтым бызьыса бертӥсько. Соку ик тӥрлыкъёсы борды басьтӥськисько. Котькуд пель угыме я весьме усто материалъёслэсь дасясько: пушсы латунь, вылзы родий яке зарни — куэз уг азыто, уг гордэктыто. Бордазы ватсасько на пӧртэм изъёсты. Соосты 3-5 нунал пала бичаны вырисько, — вера нылмурт.







Кильтыръяськон арбериосызлы Надежда туала шӧм пыртыны тырше. Со понна модалы сӥзем газет-журналъёсты бугыръя, стилистъёслы вазиськылэ, Интернетэтӥ поръя.

— Азьвыл аръёсы зарниез но азвесез ӵош нуллыны уг лэзё вал, нош али соосты огазеян туала лыдъяське. Та сяна, трос выль арбериос кылдэмын. Шуом, чокеръёс (чыртыын тач-тач кыллись весь), клаймберъёс (пель кузя кыстӥськись угыос), бодичейнъёс (мугоре дӥсяськись цепочка) но мукет. Ваньмыз сярысь вераськыны усто луысал аслам мастерскоям. Сое усьтон сярысь малпаськисько.

Ольга Корепанова