Чеберинаез но батырез утчалозы

Туэ Татарстанысь удмурт егитъёс «БиГерд» форумзэс радъяло Агрыз ёросысь Варклед-Бӧдья гуртын. 1-тӥ-4-тӥ пӧсьтолэзе выль тодон-валан басьтыны отчы люкаськозы 30 удмуртъёс.

Татарстанын ортчылӥсь «БиГерд» форум пӧртэм улосъёсысь удмурт егитъёсты люкалля.

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«БиГерд» котьку шумпотыса пумита Татарстанысь но мукет улосвылъёсысь 18-27 аресъем егитъёсты. Туэ уж «Творчество» но «Этноблогинг» ӧръёсъя нуиськоз.

— Котькуд ар тодмо удмурт егитъёсты ӧтиськомы, соослэсь дышетскиськомы, — вераз Татарстанысь удмуртъёслэн огазеяськонзылэн ёзчиез Ольга Чайникова. — Туэ ӧтимы «Куара» огазеяськонлэсь кивалтӥсьсэ Влад Степановез но солэсь командазэ. Огинзы пинал на ке но, вормонъёссы, адӟем карымон проектъёссы трос ини. Видео лэсьтон, блог нуон егитъёсмылы тунсыко потоз.

Люкаськем егитъёс басьтэм тодон-валанъёссэс улонын эскерозы, Татарстанысь удмуртъёслэсь Гыронбыдтонзэс дасяса.

— Гыронбыдтон ортчоз 3-тӥ пӧсьтолэзе Варклед-Бӧдьялан ик, — вераз Ольга Чайникова, — «БиГердысь» егитъёс отын асьсэ номеръёссэс возьматозы. Со сяна, форуммы улсын радъялозы «Чеберина но батыр» вожвылъяськон. Отын куспазы ӵошатскозы кузпалъяськымтэ 5 нылъёс но 5 пиос, 2 нунал ӵоже соос пӧртэм заданиосты быдэсъялозы: калык дӥськутэз возьматозы, визьзэс сыналозы, быгатонлыкъёсынызы паймытозы, спортын ӵошатскозы. Со понна баллъёс люкалозы. Нош конкурслэн финалэз Гыронбыдтонлэн сценаез вылын луоз.

Туэ «БиГерд» форум 5-тӥзэ ортчоз. Радъясьёс шумпотонзэс уг вато: умой, пе, юбилеямы улэпкын пумиськомы шуыса, угось кылем арын коронавирусэн сэрен форум онлайн ортчиз вал.

Мария Емельянова