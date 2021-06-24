Холст вылын — профессоръёс

Элькунысьтымы дано эмъясьёсты ог 30 ар ӵоже суредалля Удмуртиысь калык художник Пётр Ёлкин.





Туспуктӥз М. Егоров

Ижысь медициная кун академилэн валтӥсь юртаз аспӧртэм галерея но вань: бадӟым залын борддор кузя радэн-радэн ошылэмын тодмо врачъёслэн, профессоръёслэн портретъёссы. Пётр Васильевичлэн юбилеезлы сӥзьыса — туэ 5-тӥ инвожое художниклы 75 арес тырмиз — суредаськисен пумиськон радъяз галереялэн «кузёез», медицина наукаосъя доктор Наталья Попова. Художникез ӟечкылазы но шуныт кылъёс веразы Пётр Васильевичлэн эшъёсыз, пӧлысьтызы тросэз — дано врачъёс. Медицина удысысь ужасьёсын Пётр Васильевич кема аръёс ӵоже кусып возе, Валентина Семёновна кышноез эмъян удысын кема ужамын.

— Ӧй но малпасал, кышноелэсь дышетӥсьёссэ куке но суредало шуыса. Паймоно, адямиослэн улон сюресъёссы макем герӟаськыса кошко. Мон узырмисько, академиысь дышетӥсьёсын, ужасьёсын кусып возьыса. Шуом, Удмурт кун

университетысь художественно-графической отделениын дышетскыкум, кылзылӥ Лев Лещинский докторлэсь лекциоссэ. Туж тунсыко, кызьы мукет удысын ужась адями искусство шоры учке, — пусйиз Пётр Васильевич.

Пётр Ёлкинлэн огез тодмоез ужез — Семён Ворончихин удмурт профессорлэн портретэз. 1981-тӥ арын Москваысь адӟытонын та суредэз адӟем Быдӟым ож дыръя сӧсырмыны шедем солдат. Суредысь со тодмам утисьсэ — эвакогоспитальын ожгарчилы секыт операция лэсьтэм ӵапак удмурт профессор. Ожгарчи Семён Ивановичлы гожтэт ыстэм, соос кусып возьыны ӧдъяллям. Нош

С. Ворончихинэз суредамез бере Пётр Васильевич эшшо ог 45 врачъёслэсь тусъёссэс холст вылэ пуктӥз на.

Медакадемиысь галерея али но узырме выль портретъёсын. Выльёсыз пӧлын — Фаина Тетелютина профессорлэн, медицина наукаосъя докторлэн тусыз. Н. Попова вера: академиез 30 ар талэсь азьло йылпумъям студентъёс, Фаина Константиновналэсь портретсэ адӟыса, соку ик тодмаллям дышетӥсьсылэсь аспӧртэм учкемзэ, угось Пётр Васильевич быгатыса возьматэ котькуд героезлэсь сямзэ, аспӧртэмлыксэ.

Россиысь дано врач, медакадемиысь дано академик Яков Вахрушев пусъе: элькунысьтымы калыклэсь быгатонлыкъёссэ художник шаерысьтымы палэнын улӥсьёслы но возьматӥз. Ачиз Пётр Ёлкин вера: тодэ ваёнъёс адямиез узырмыто, маке выльзэ кылдытыны юртто, нош тодэ ваёнъёстэк ваньмыз куашка-быре. Медакадемиын ужам тросэз профессоръёс улонысь кошкемын ини, нош соослэн тусъёссы котьку луозы татын дышетскись студентъёслэн син азязы, тодэ вайытозы эмчиослэн дано ужъёссы сярысь.

Анастасия Шумилова