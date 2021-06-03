Уй шимес вал соку

2011-тӥ арын 3-тӥ июне выжон уе Пичи Пурга ёросысь Пугачёво черкогуртысь 102 номеро военной арсеналын боеприпасъёсын склад ӝуаны но пуштылыны кутскиз. Музъем зуркам кыдёке кылӥськиз, пуштылэмлэн югытэз кыдёке пиштӥз.

Тазьы ӝуаз арсенал 2011-тӥ арын

Туспуктӥз Константин Ившин

Гудыртэм кожазы

Пугачёвоез шори люке, шуыны луоз, чугун сюрес, озьы со висъя кадь черкогуртэз но военной городокез. Историысь чуръёсты учкыса потоно ке, военнойёс татчы вуиллям 1941-тӥ арын. Со дырысен тросэз гуртоос но соос дорын ужазы. 2011- тӥ арын 2-тӥ июне 21 час 45 минут котырын военной частьын тылпу гоманы кутскиз, нош 22 час 30 минут котырын нырысетӥ пуштэм куара шуккиськиз.

— Кызьы сое вунэтод! — тодаз вае Пугачёвоысь 67 аресъем Зинаида Михеева. — Кӧлыны дасяськиськомы ни вал, гудыртэм кадь куара кылӥськиз. Нырысь нокыӵе ӧм кариське, малпамы, куазь зорыны медэ. Кыкетӥ гудыртэмез кылэммы бере укноетӥ учкимы но — адямиос тыпыр-тапыр! бызьыло. Кӧня ке минут ортчиз но, картэлэн племянникез вуиз но монэ, ветлыны шугъяськись инвалидэз, кыскыса кадь коркась поттӥз. Корказе вуимы гинэ, укноосмы лынгыр-лангыр вазизы. Урамын калык бызьылэ, куд-огез ул дэремен, пыдкуктэк, бере учкыны ик кышкыт, ваньмыз чилекъям кадь ворекъя, гудыръя, пегӟимы кызьы быгатӥмы. Тодмомы милемыз БаграшБигра гуртэ нуыса кельтӥз, отысен Можга ёросысь Пычасэ келязы. Кӧня ке нунал ӵоже гуртэ бертылыны ӧз лэзе.

Пугачёвоын улӥсьёс, туннэ но дарыен вышкы вылын кадь улӥськомы, шуо. Угось пуштылэм куараос дырындырын чузъяськыло: озьы пушто музъеме кылем снарядъёс. 10 ар куспын гуртоосты ог 5 пол, дыр, эвакуировать карылӥзы. Берлоез учыр вал 2020-тӥ арын 9-тӥ мае, соку 100 гектар вылысь кӧс турын ӝуаз но, Пугачёво котырысь утялтымтэ снарядъёс пуштылӥзы.

— Военной городокын чакласькись вань ке но, пырась-потасьёс уг бырыло, — шуэ та частьын улӥсь, ветеранъёслэн кенешазы пыриськись Галина Беляева. — 2020-тӥ арын, кӧс турын ӝуаны кутскемен, снарядъёс пуштылӥзы. Азьвыл милям городокмы пытсамын вал, нош табере вань мылкыд карисьёс дорамы пырыны быгато. 2011-тӥ арын пуштылонъёс бере 8 коркаез быдэсак сэрттӥзы, улыны уз яралэ ни шуыса, нош мукетъёссэ тупатъязы. Улон юртъёсыз тупатъязы ке, бадӟым складъёс нокинлы кулэ ӧвӧл, лэся. Югдурез утён удысын ужасьёс 2 нуналлы одӥг пол отӥ рейдэн ортчо.

Ӝуам коркаос бервылын нылпи площадка, волейболэн шудон инты лэсьтэмын, школа выльдэмын. Шутэтскыны вань луонлыкъёс кылдытэмын ке но, уноезлы нылпиослы тунсыкогес потэ, лэся, куштӥськем юртъер бервылъёсын шудыны. Ма, берло дыре нылпиоссы но ӧжыт кылемын. Угось городокысь 140 семья кошкиз.

Али но военной городокын куашкам лапасъёс сыло на

Туспуктӥз Галина Беляева

Али но военной городокын куашкам лапасъёс сыло на

Туспуктӥз Галина Беляева

Зурказ 3 сюрс 500 корка

Пугачёвоысь тылпуэз кысонэ ыстэмын вал 1 сюрс 230 спасательёс, 200-лэсь трос техника. Соос ужазы кӧня ке нунал ӵоже, вылласянь юрттӥськиз Уфаысь, Казаньысь но Нижний Новгородысь вуэм авиация. Территориез 75 сапёръёс эскеризы, 170 сюрс пала снарядъёс шедьтэмын, 9 сюрсэз военной городокын пуштытэмын.

3-тӥ июне Пугачёво черкогуртысь но со котырысь гуртъёсысь 29 сюрслэсь трос адямиосты эвакуировать каризы артысь ёросъёсысь но Ижысь куд-ог школаосы. Ӵапак со вакытэ Пичи Пурга ёросысь 11-тӥ классэ потэм 120 пиос Пугачёвоысь военной лагере учыразы. Соос вӧсь ӧз луэ.

Тросэз адямиос кышкатскемын вал, война кутскиз кожаса. Артысь ёросъёсысь но Ижысь больницаосын ужась врачъёс но медсестраос нимысьтыз сигналъя сайкатэмын вал. Та уе 76 мурт эмъясьёслы, юрттэт курыса, вазиськиз, 35-сэ больницае понӥзы.

Жаляса верано, 1 мурт — военной городокысь пожарной луыса службазэ нуись солдат-срочник, 24 аресъем Тимур Минниахметов — бырыны шедиз. Кызьы веразы гуртоос, ӝуаны кутскем интые Тимур но солэн эшъёсыз нырысь ик вуиллям. Пуштонлэн тулкымез тылпу кысӥсьёсты пезьгытэм. 2 арня ортчыса гинэ, спасательёс Тимурлэсь мугорзэ шедьтӥзы. Егит муртэ быремез бере Мужество орденэн пусйизы, нош нимзэ сётӥзы Пугачёвоысь валтӥсь урамлы.

Пугачёвоын но артысь гуртъёсын куашканзуркан улэ шедиз 3 сюрс 500 хозяйство, 49 социальной объект. Школаез но культурая юртэз 2 ар пала выльдыны выризы. Военной городокын 500- лэсь уно адями улӥз. Отын 3, 4, 5 этажъем 26 юрт куашказ. Озьы 113 семья улон сэрегтэк кылиз. Пуштылонъёс зол гинэ зуркатӥзы Миндэр, Пичи Бӧдья, Бигерпочинка (Абдульменево), Миндэрвуко (Постольский) гуртъёсты, Яган посёлокез. Военной городокысь адямиослы улон интыен кун юрттӥз, сертификатъёс сётыса. Озьы соос Россилэн пӧртэм сэрегъёсаз улон инты бырйыны быгатӥзы. Изъян адӟем гуртъёсын улӥсьёслы но юрттэт сётэмын вал.

Юртъёс ваньмыз тупатъямын

Туспуктӥз Галина Беляева

Пуштымтэ снарядъёс вань на

Пуштон бервылэз утялтонъя оперативной штабен Удмуртилэн президентэз А. Волков ачиз кивалтӥз, нимысьтыз указ поттӥз, шугсекытэ шедем муртъёслы юрттӥськоно шуыса, ёросын лэсьтӥськисьёслэн 44 бригадазы ужаз.

Пугачёвоын пуштылон дыръя шаерысьтымы спасательёс нырысьсэ уж вылын эскеризы роботъёсты но пилоттэк лобась аппаратъёсты. Спасательёс кышкыт интыосыз вылласянь эскеризы беспилотникъёсын. Ӝуась интыосыз карта вылэ пусйизы, соя ини авиация ву пазяз.

— 2000-тӥ арысен кутскыса, шаерысьтымы тылпу кысӥсьёсын нимысьтыз дышетсконъёс радъялляськомы, — шуиз Россиысь МЧС-лэн Удмурт Республикая Валтӥсь управлениеныз кивалтӥсь Пётр Фомин. — 2010-тӥ арын гужем пӧсь улӥз, спасательёс 10 нунал ӵоже Сюмси ёросысь торфяникез кысыны выризы. Со аре ик Пугачёвоын нош ик дышетскон ортчытӥмы, отчы пыриськизы юрттэт сётонъя вань службаос. Дышетсконъёслы луыса ик 2011-тӥ арын кылдэм кышкыт учыр дыръя калыклы дыраз но ӝог юрттэт сётэмын вал. Тужгес секыт йӧтӥз Пичи Пургаысь 37 номеро но Пугачёвоысь тылпу кысонъя частьёсын ужасьёслы. Военной городоклэн 70 процент музъемез вылысь пуштӥсь арбериос утялтэмын ни, эскерытэк кылемын сыръясь интыос, тымет. Пуштылытэк кылем снарядъёсты утчан туннэ но азинтӥське.

Валентина Емельянова.