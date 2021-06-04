Ужасезлы юрттэт луоз

31-тӥ куартолэзе Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов Глазов ёросэ вуылӥз, Адам гуртысь «ДондыДор» паркен тодматскиз, ёрос больницае пыраз.

«ДондыДор» паркен тодматскон

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Адам воштӥське

Туэ толшоре Адам школаын «Бадӟым ремонт» элькун программа чотын лэсьтӥськон-тупатъян ужъ­ёсты йылпумъязы. Директорез Александр Никитин пусйиз: школалэсь липетсэ, ву гумыоссэ, езъёссэ вошъязы, борддоръёсты шунытгес каризы. Вуоно дышетскон арын татын усьтыны чакламын ватсаса тодон-валан сётонъя «Точка роста» центр. Дышетӥсьёссы туж умоесь.

Адам гуртын стадион но лэсьтыны чакламын на. Гурт поселенилэн азинскыны луонлыкез вань бере, юрттӥськоно, шуиз А. Бречалов. Кылсярысь, хоккей коробка лэсьтыны. Та гуртысь «ДондыДор» парк вормиз «Вуоноысь гурт» конкурслэн «Туризм» номинацияз. Глазов город администрациен валче ужаса, парк туэысен спортивно-туристической комплексэн лыдъяськыны кутскиз. Сое азинтон вылысь адамъёс пыриськизы Тимченкоослэн фондзылэн «Пичи городъёслэн но гуртъёслэн культуразы» конкурсаз но 1,2 миллион манет грант утӥзы. Азьланяз татын лыжероллерной трасса, пневмо-биатлонной комплекс пуктыны но котельнойлэсь юртсэ тупатъяны медо. Нош ваньзэ-ӧвӧлзэ соос 11 миллион манет тыр грантъёс утӥзы ни, Россиысь куноосты ӧтчалляны, бадӟым ужрадъёс ортчытъялляны малпало.

Глазовысь школа

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Сюлмаськонъёс кылэмын

Глазовысь 2 номеро нылпи больницаын 6 сюрслэсь трос пиналъёс йӧнатӥсько. 24-тӥ куартолэзьысен со рос-прос ужаны кутскиз бадӟым ремонт ортчем бере. Выльдон-тупатъян ужъёс татын 1985-тӥ арысен ортчытъямын ӧй вал. Воштӥзы косякъёсты, выж пулъёсты, вентиляциез, ву гумыосты, езъёсты. Нимаз пырон лэсьтэмын йӧл кухняе, регистратура паськытгес каремын. Лэсьтӥськон ужъёс быдэс­тэмын 40 миллион манет тыр Удмуртия но «Рос­атом» кун корпорация куспын гожтэм огкылъя.

Шаерысьтымы но ёросысь кивалтӥсьёс Глазов ёрос больницалэн азинскемез сярысь кенешизы. Удмуртилэн Тӧроез сяна, мылкыдъёссэс веразы Правительстволэн Тӧроезлэн воштӥсез Эльвира Пинчук, Кун Кенешлэн Тӧроезлэн воштӥсез Надежда Михайлова, тазалыкез утёнъя министрлэсь ужзэ быдэсъясь Сергей Стрижнев, Глазов городлэн йырыз Сергей Коновалов. Ёрос больницалэн кивалтӥсез Екатерина Семёновых пусъемъя, 2020-тӥ арын кун ласянь юрттэтлы луыса 9 врачъёс уже интыямын вал: 2 педиатр, 2 травматолог, терапевт, нылпи хирург, невролог, онколог но анестезиолог.

— Нылпи поликлиникаын ужасьёс тырмыт ке, бадӟымъёсын ужаны мылкыд карисьёс ичигес, — шуэ Е. Семёновых. — Кылсярысь, педиатръёсмы вань, нош сюбег специальностен врачъёсмы уг окмо.

Кивалтӥсьёс ӵектӥзы «Зем­ский доктор» программа чотын тросгес специалистъёсты пичи городъёсы кыскыны, Россиысь медициная вузъёсын Удмурт Республикалэсь нуналъёссэ ортчытъяны. «Бадӟым ремонт» программа чотын лэсьтӥськон ужъёс азинтэмын луозы 2024-тӥ арозь. Чакламын эмъян тӥрлыкез воштыны, матысь 6-10 толэзь куспын врачъёс шедьтыны.

Лариса Бушмакина