Удмурт кылын 10 мультфильм кылдоз

Удмуртиысь 62 проектъёс Президентлэн фондысьтыз грант басьтӥзы. Вормисьёс пӧлын «Мынам Удмуртие» телерадиокомпанилэн «УдМульт» проектэз. Сое гожтӥз отысь журналист Ольга Ардашева-Фархутдинова, юрттӥськиз журналист Елена Плотникова.

«Боко но Моко» удмурт мультфильмысь суред

Проект улсын 10 удмурт мультфильм кылдытыны чакламын. Соосты лэсьтонэ пыриськозы Ижысь, Якшур-Бӧдьялась, Эгралась, Красногорьеысь, Вавожысь, Уваысь, Сьӧлталась, Шарканысь, Дэри ёросысь Лудорвайысь, Юськиысь, Глазов ёросысь Адамысь мультфильм лэсьтонъя студиосы ветлӥсь 7-12 аресъем нылпиос.

Та студиосын ужась дышетӥсьёсын мультфильм лэсьтонъя мастер-классъёс ортчытозы тодмо мультипликаторъёс Москваысь Мария Дружинина но Пермьысь Олеся Асхатова. Оглом онлайн амалэн 8 дышетон занятиос радъяськозы, нимаз консультациос чакламын на. Вань урокъёсты гожтыса кельтозы, бӧрысь соосты учкыны быгатоз котькуд мылкыд карись дунтэк.

— Трос аръёс ӵоже нылпиослы передачаос лэсьтыса, ялан выль амалъёс утчаськод, соослы тунсыко мед луод шуыса. Соин ик удмурт культурамес туала пиналъёслы матынгес карон понна анай кылын мультфильмъёс кылдытыны малпай. Шаерамы мультфильм лэсьтонъя студиос вань. Но соос, удмуртсэ нокытын возьматыны шуыса, та дырозь ужъёссэс ӟуч кылын лэсьтылӥзы. Нош та проект улсын быдэс фестиваль ортчытом, вань ужъёссэс «Мынам Удмуртия» телеканалысь «Шудон корка» передачаын возьматом, — вераз проектлэн авторез Ольга Ардашева-Фархутдинова.

Мультфильмъёс удмурт мифъёслы но легендаослы сӥземын луозы. Но кыӵе амалъя соос лэсьтэмын луозы — буяса яке луо вылын суредаса, пластилинэз яке мунёосты уже кутыса — пиналъёс но дышетӥсьёс быръёзы асьсэос. Вань пӧрмем мультфильмъёсын тодматозы толшоре ортчоно «УдМульт» фестивальын.

Ангелина Снигирёва