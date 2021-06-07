«Удмурт дунне» газет ортчытэ «Дунне песянай» марафон-конкурс
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Отчы пыриськыны быгато вань мылкыд карисьёс.
Конкурслэн 2 номинациез.
1. «Мынам песянае» фотомарафон. Лэсьтоно песянайдылэсь туспуктэмзэ. Умойгес луоз внукъёсыныз ӵош. Бордаз вакчияк гожтоно песянайды сярысь: кыӵе со, мар быгатэ, малы дышетэ аслэсьтыз внукъёссэ.
Фотоез но гожтэмдэс пуктоно «ВКонтакте» вотэс бамады. Одно ик пуктоно таӵе хештег: #Дунне_песянай.
Кинлэн ӧвӧл Интернетын вотэс бамез, фотозэ но гожтэмзэ быгатэ «Удмурт дунне» газетлэн udmdunne@yandex.ru электрон адресаз келяны.
Устоосыз ужъёс печатласькозы «Удмурт дунне» газетын.
2. «Песянайлэн визьмамез». Таяз номинацие лэсьтоно 1-3 минутъем видео. Шуом, песянай внуксэ дышетэ сиён пӧраны, киужен вырыны, ӵошен маке мертто, утялто, шудо, ваньмон дырзэс ортчыто. Куспазы удмурт кылын вераськыны кулэ. Видеоез интыяно «ВКонтакте» вотэсысь асьтэ бамады, бордаз одно ик пуктоно #Дунне_песянай хештегез.
Котькуд номинациын 2 вормись луоз. Соосты быръёзы нимысьтыз жюри но лыдӟисьёс.
Вормисьёслы «Шаркан-трикотаж» компания кузьма магазинъёсаз 1 сюрс манет тыр сертификат, соин «Шаркан-трикотажлэн» вань магазинъёсаз басьяськыны луоз. Али соос удмурт шӧмо выль коллекция поттӥзы.
Мукетыз кузьмаськисьмы — «Орифлэйм» компаниын ужась Любовь Саламатова. Люба котьку но возьвыл сяська кадь чебер. Конкурсэ пыриськись нылкышноос но чебер, егит мед адскозы шуыса, Люба дасяз косметика.
Любаен матысьгес тодматскемды потӥз ке, жингыртэ 8-912-005-71-59 телефон номеръя яке шедьтэ нылашез «ВКонтактеысь»: l.salamatova88. Чеберлыкез, тазалыкез утён сярысь юан но солы сётыны быгатоды.
Конкурс кыстӥськоз 10-тӥ июнёзь. Юанъёсын жингыртэ 8 (3412) 73-33-42 телефонъя. Озьыен, дыртэ, эшъёс!
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