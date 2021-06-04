Удмуртиын поттэм вузъёсты басьтыны кутскозы Туркменистанын

Туспуктэм: «Удмурт дуннелэн» архивез

Туэ 37,99 тонна продукция кунгож сьӧры келямын ни. Январь-апрель толэзьёсы гуртоосмы 1,68 миллион доллар тыр вуз каремын, миым та вакытэн ӵошатыса, со 11,3 процентлы уногес.

Февральысен йӧлмес келяськомы Арабской Эмиратъёсы. Экспортэ потыны лэзись документъёс май шорын юнматэмын Вьетнамен, Малайзиен но Япониен. Май пумын Китае нырысьсэ келямы йӧллэсь лэсьтэм кӧс (сухое) сывортка — 100 тонна. Китай миым пӧртэм кунъёсысь басьтӥз 809,7 миллион доллар тыр куасьтэм сывортка. Сое куто сиён-юон, косметика но пудо сиён лэсьтонын. Курисьёс эшшо вань бере, шаерамы кӧс йӧл лэсьтон борды рос-прос басьтӥськыны медо. Нуналаз 450-800 тонна сыворткаез куасьтыны луоз шуыса чакламын.

Та нуналъёсы кенешонъёс мыно Туркменистанэн. Туркменистанъёс Глазовысь комбикорм лэсьтонъя заводэн валче ужаны медо тылобурдо вордонэз асьсэ куназы азинтон вылысь. Асьме специалистъёслэсь генетикаын усьтонъёссэс ужазы кутыны ӧдъя. Ӟеч выжыысь пудо уськытыны, животъёсты эмъяны дышетоз «Можгаплем» предприятие. Удмуртиысь гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова пусъемъя, гуртоосмы трос выльзэ Туркменистанлы возьматыны но дэмланы быгатозы. Али кенешонъёс но пумиськонъёс ортчыло. Озьыен, эшшо огеныз кунэн матысь дыре вуз карыны кутскомы.

Елена Сараматова