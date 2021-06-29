Удмуртиын выльысь усьтӥськозы ковид-центръёс

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 29 июня, 2021 16:03

Удмуртиын выльысь усьтӥськозы ковид-центръёс

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Коронавирусэн черламъёслэн лыдзы нош ик йылыны кутскиз, таин сэрен вылысь усьтӥсько ковид-центръёс.

Фото: Тазалыкез утёнъя министерство

Туннэ нуналлы коронавирусэн черламъёсты Паласькись висёнъёсъя элькун больницаын сяна, йӧнато Ижысь 6-тӥ но 2-тӥ город больницаосын. Озьы ик кӧня ке инты усьтэмын Нылпиослы элькун больницаын но Ижысь 5 номеро нылпи ваён юртын. Оглом ковид-койкаослэн лыдзы — 1 сюрс 459. Со пӧлысь ог 34 процентэз бушесь.

Кышкан вань, черламъёс шуак йылыны быгатозы шуыса. Соин ик 1-тӥ июльысен Дэри но Можга ёрос больницаосысь выльысь ковид-центръёс усьтӥськозы — ватсаськоз на 252 койка.

Тодады вайытом: али нуналлы быдэ ог 80-95 муртлэн коронавирусэз шараяське, ог 2 арня талэсь азьло гинэ та лыдпус 30-40 котырын возиськиз.

Элина Кумачёва

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 29 июня, 2021 16:03
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