Тӧр шорын — ватка выжы

Дэбес ёросын уно хозяйствоос вал вордо, ватка выжыез утё. Паймонэз ик ӧвӧл, ӵапак татын валэн биатлон вордскиз шуыса.





Туспуктэмъёс басьтэмын «Байгурезь» газетысь

Сюрногуртын валэн биатлон нырысьсэ ортчиз 2018-тӥ арын. Котькуд ар ужрад аслэсьтыз туссэ вошъяз. Ӵемысь ватка выжыысь валъёслэн «Зарни Ватка» адӟытонэнызы ӵош ортчылӥз, ас кожаз но радъяськемез вань. Но туэ сюрногуртъёс бадӟым шулдыръяськон ортчытӥзы, 2 нуналлы узыр программа дасязы.

29-тӥ куартолэзе фестивалез яркыт усьтӥз биатлон. Валэн ворттылӥсьёс азьло сямен бӧрсьысь бӧрсе стартэ ӧз поталэ, парен-парен ӵошатскизы, нырысьсэ мишеньёсы, вал вылын пукыса ик, ыбылӥзы.

Дистанция 3 валтӥсь люкетлэсь кылдӥз: старт бере кӧня ке метрез ворттыса ортчоно, бӧрысь 5 мишене ыбылоно, ӧд ке йӧтты — штрафной круге потод, берпуметӥ люкет — конкур, валъёслы пӧртэм могӟетъёс пыр ортчоно (выж, ву, кенер).

Ӵошатсконэз учкыны сюрслэсь трос адями люкаськиз. Старт бере ваньзы шокамысь ик дугдӥзы кадь, вал вылын ворттылӥсьёс понна сокем сюлмаськизы. Та спорт капчи ик ӧвӧл — куд-ог валъёс кичабонъёсты, ыбем куараез кылэмзы бере куалектылӥзы, кытчы пырыны ӧз валаллялэ, куд-огъёсыз пӧсь шунды улын жуммылӥзы, вылысьтызы спортсменъёсты куязы.

Ӵошатскизы Дэбес, Шаркан, Дэри, Вотка, Эгра, Балезино ёросъёсысь, Ижкарысь 14 наездникъёс. Дистанциез вольыт ортчыны нокин ӧз быгаты: я мишеньёсы кырыж ыбылӥзы, я валзы кенер вамен ӧз тэтчы. Озьы ке но Шарканысь «Савраска» азбарысь Владислав Аверкиев сюресэз ваньмызлэсь ӟеч ортчиз, тужгес но умой дыр возьматыса, 1-тӥ инты басьтӥз, со бере луиз Дэбес ёросысь Уд-Лемысь Олег Докучаев, нош 3-тӥ интыез басьтӥз Балезино ёросысь Исакысь «Тагил» клубысь Дарья Кузнецова.

Люкаськем калык понна пӧртэм площадкаос ужазы: кытын ке вуз каризы, кытын ке шудонъёс ортчытъязы, кытын ке валъёсын туспуктылӥзы. Яркыт шоу возьматӥзы Глазовысь «джигитъёс»: вал вылын тэтчаса, писпу вайёсты, вуэн бутылкаосты коразы.

Тунсыко вал учкыны, кызьы валъёс манежетӥ ворттыло. Ӝыт пал соос возьматӥзы галопен, рысен ветлэмзэс. Наездникъёс йӧспӧртэм дӥсь­ёсын вал. Озьы Сюрногуртын та нуналэ вал вылын кылчин но, рок кырӟась но, Джек Воробей пират но ворттылӥзы. Нош удмурт калыклэн сюлмаз пыриз Вот­ка ёросысь Светлой черкогуртысь Татьяна Касаткина. Вал вылын уксётӥрлыкен, удмурт пужыосын чеберъям дӥськутэн туж сэзь ортчиз.

Ӵуказеяз куазь кезьытскиз, зоро луиз ке но, валъёсты яратӥсьёсыз со ӧз кышкаты: кызьы ватка валъёсты адӟытэк кылёд! 30-тӥ куартолэзе 6-тӥ «Зарни Ватка» адӟытонэ ватка выжыысь 20 валъёс пыриськизы. Соослэсь чеберзэс, калык азьын ортчемзэс жюри дунъяз. Вормисен лыдъямын Шаркан ёросысь Парус вал, вице-чемпион луиз Удмурт элькунысь Инкуазь узырлыкъёсъя но инкуазез утёнъя министерстволэн Бамбина валэз.

Мария Емельянова