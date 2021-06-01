Тыриськонзы кулэсмоз

Туэ шаерамы пыӵаны кутскиз выль программа. Сыӵе семьяослы, кудаз туэ ар куспын вордскиз куинетӥ яке со бӧрсьы нылпиоссы, элькун бюджетысь 250 сюрс манет висъяське.

Буриловъёслэн семьязы

Туспуктӥз udmurt.ru

Со уксёез кутыны луэ ипотекаез быдэсак яке солэсь оглюкетсэ пытсаны, улон инты басьтыны, корка пуктыны яке ӝутэм юртозь газ, ву сётӥсь гумыосты кыскыны. Валтӥсь курон — семьялэн улон интыез адямилы быдэ 18 квадрат метрлэсь ятыр медаз луы. Пусйыны кулэ: та юрттэтэз басьтыны быгато пиналэз вордыны басьтэмъёс но.

Программа шаерамы паськыт пыӵа ни. Воткаысь Буриловъёс — сюэтӥ семья, кудӥз та нуналъёсы басьтӥз та юрттэтлы сертификатэз. Сое кузпалъёслы сётӥз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов. Данил но Ирина кузпалъёслэн 3 пиналзы: берпуметӥез, Анна нылзы, вордскиз туэ феврале. Данил тырше Воткаысь заводын, кузпалыз нылыныз декретын пуке. Семьямы бадӟым луиз бере, ипотекаен нимаз корка басьтоно кариськимы: 250 сюрс манетъем юрттэтэн табере пунэммылэсь оглюкетсэ пытсаломы — тыриськонмы ичигес луоз, шуиз Данил Бурилов.

Чакламъя та юрттэтэз ар куспын басьтыны быгатозы ог 300 пала семьяос. Элькун бюджетын талы чакламын 75 миллион манет. Уксёез басьтон понна семьяослы — нылпизы вордскем бере (яке усыновить карем бере) 6 толэзь куспын — вазиськоно Ижысь «Центр жилищных инициатив» огазеяськонэ. Со интыяськемын Восточной урмаысь 42 номеро юртэ. Сюлмаськытӥь юанъёсъя вазиськыны луоз телефон пыр 8 (3412) 31-08-89 номеръя.

Елена Тугашова