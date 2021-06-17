Тыметъёс лачак, нош пыласькыны нокытын
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Удмуртиысь Роспотребнадзорлэн управлениез 10-тӥ майысен эскериз ни 154 тыметъёсысь но шуръёсысь вуэз. Со пӧлысь 27 пробаын шараяськиз, ву санитарной но химической куронъёслы уг тупа шуыса. Озьыен, таӵе вуын хлорез, железоез, нитритъёсыз но нитратъёсыз трос. Ӵапак таӵе югдур Пичи Пурга ёросысь Яганысь Иж шурлэн ярдураз, Вотка ёросысь Пихтовкаысь но Большая Кивара гуртысь тыметъёсын, Уваысь «Песчанка», «Пенсионерский», «Санаторский» прудъёсын.
Ижысь тымет Европаысь огез бадӟымез луэ ке но, пыласькыны уг тупа. Кытын жомбылляськозы шоркарысь ог 650 сюрслэсь трос улӥсьёс, шуг вераны. Уго артысь ёросъёсы но уд шонты. Дэри ёросысь Ягулысь но, Молдаванкаысь но тыметъёс, Якшур-Бӧдья черкогуртысь пруд, Песчаный карьерысь ву но тазалыклы кышкыт луо.
Уйпал ёросъёсысь шуръёсын ву микробиологической куронъёслы уг тупа. Татын кишечной палочкалэн бактериосыз алямын. Эскеронэз ӧз ортчы Шарканысь тымет. Пыласькыны уг яра Балезиноетӥ, Глазоветӥ, Дэбесэтӥ бызись Чупчиын, Эгра ёросысь Лозаын, Юкаменскысь Лекма шуръёсын, Сарапул ёросэтӥ ортчись Камын.
Та югдурез тодыса ик, интыысь администрациос Роспотребнадзоре нимысьтыз документлы — заключенилы — вазиськыны уг дырто. Уго ву но со котырысь шутэтскон инты куронъёслы ӧз тупалэ ке, управление тыриськон сётыны быгатоз — солэн быдӟалаез 10 сюрс манетысен 20 сюрс манетозь. Туннэ нуналлы 4 муниципал кылдытэтъёс гинэ — Ижевск, Яр, Шаркан но Воткинск — заключение куризы.
Озьы ке но Роспотребнадзорысь эскерисьёс шумпоттӥзы ик. Тыметъёслэн но шуръёслэн ярдуразы ял карыны яра — уго татысь луо куронъёслы тупа, пе. Озьыен, эшъёс, тодэлэ: луо вылын кыллемды бере гылтӥськыны дорады бертэ.
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