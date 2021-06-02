Туэ 581 гужем лагерьёс ужалозы Удмуртиын

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 2 июня, 2021 13:05
Warning: A non-numeric value encountered in /home/users/u/udmdunne/domains/udmdunne.ru/wp-content/themes/allegro-theme/functions/other.php on line 93
Updated

Related Articles

Туспуктӥз М. Егоров

Дышетонъя но наукая министр Светлана Болотникова верамъя, пиналъёсты возьмало город сьӧрысь 30 лагерьёсын. Тужгес трос ял карон интыос усьтӥськозы школаос бордын – 528 лагерьёсы нылпиосты витё.
Оглом Удмуртиын 200 пумо сменаос радъяськозы. 24 лагерьын нылпиос, шутэтскем сяна, ужаны но быгатозы.

Озьы ке но котькуд сменаез радъяку, нырысь ик сюлмаськоно луэ тазалыкез утён сярысь. Лагерьёслы ватсаса коньдон висъямын маскаос но дезинфекция суретъёс басьтонлы. Город сьӧрын ужась лагерьёсысь специалистъёслы ковидэз шараясь ПЦР-тестъёс лэсьялозы.
— Ваньмаз лагерьёсын тырмыт люкамын ни пӧраськисьёс но вожатойёс. Секытгес югдур эмъясьёсын. Тани 1-тӥ сменаослы кулэ луись специалистъёс шедьтэмын ни. Со сяна, та дыре котькуд лагерьын пуктыло кышкытлык сярысь ивортӥсь кнопкаос, — пусйиз министр Светлана Болотникова.

Елена Скворцова

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 2 июня, 2021 13:05 Updated
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment


Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/users/u/udmdunne/domains/udmdunne.ru/wp-content/themes/allegro-theme/functions/filters.php on line 188
<