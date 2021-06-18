Тушмон мина ӧз вормы!

Песятае, Михей Байков, пусъемын вал Отечественной войналэн 2-тӥ степенё но Горд Кизили орденъёсын. Тыложысь пыдъёстэк бертыса но, тэк ӧз пукы. Атае, Николай Байков, война вакытэ пыӵал тӥрлык лэсьтӥз.



Дэри ёросысь Ожмос-Пургаысь Михей но Николай Байковъёс.

Туспуктэмъёс басьтэмын Татьяна Акиловалэн архивысьтыз

Луло кылиз

Песятае вордскемын вал Дэри ёросысь Ожмос-Пурга гуртын 1903-тӥ арын. Быдэ вуыса со синмаськем Вера Зулёва солдаткалы, солэн нырысетӥ картэзлэсь 2 нылъёсыз будо вылэм ни. 1921-тӥ арын песятае со доры улыны кариськем. Ар ортчыса, пизы, мынам атае, вордскем. Но атай нимзэ Иванович гожтӥллям — песянаелэн азьвыл картэзъя. Озьы атае Николай Иванович Байков луэм.

«Кизили» колхоз кылдэм бере Михей Андреевич, счетоводэ дышетскыса, гуртысь контораын ужам. 1941-тӥ арын сое гурт калык войнае келям. Песятае ожмаськем Ленинградской фронтын рядовой луыса 1941-тӥ арысен 1943-тӥ арозь. 1943-тӥ арын южтолэзе Мга станциын туж лек ож пуромем. Песятае соку, фашистъёслэн траншеяязы кышкатэк тэтчыса, 2 немец солдатъёсты но пулемётчикез быдтэм. Со подвигез понна Михей Андреевич Горд Кизили орденэн пусъемын.

Но 1943-тӥ арын 19-тӥ южтолэзе Михей Андреевич, мина вылэ сюрыса, туж зол сӧсырмем. Со учырез, синвуосыз потыса, мынам бадӟым сузэрелы мадьылэм: «Сӧсырмыса пыд вылам султыны турттӥсько — нокызьы но уг быгатӥськы. Соку пыдъёсы шоры учки но пайми: соос ӧвӧл ни. Собере йырсазьме ыштӥськем».

Госпитале песятайме йырсазьтэк вайиллям, операция лэсьтэмзы бере комае усем. Сое шӧйёс пӧлы куштӥллям, луло ӧвӧл ни та шуыса. Олокӧня дыр ортчыса, Михей Андреевич сазьтӥськем — кытын кыллемзэ валаса, шуш куараен кесяськыны ӧдъям. Санитаръёс кылӥллям. Гос­питальын песятае кема кыллем, пыдъёссэ макесозяз ик вандылӥллям.

Ожмос-Пурга гуртаз Михей Андреевич 1943-тӥ арлэн пумаз гинэ бертӥз. Война бере солы Отечественной вой­налэн 2-тӥ степенё орденэз вуиз на.

Песятае инвалид ке но вал, озьы ик конторае счетовод луыса ужаны кариськиз. Векчи пуклё кадь протезъёс вылын ветлыны туж курадӟиз, толалтэ салазкиен но уж дораз сое нуллоно луылӥзы. Собере солы пичи гинэ, киын управлять кароно автомашина сётӥзы. Кӧня ке ворттылэмез бере эшшо автомашина сётӥзы на, таиз ини нимысьтыз водителен вал.

1946-тӥ арын Михей Андреевичез счетоводэ ужаны ыстӥзы Дэри ёросысь Удмурт Бисар гуртэ. Отысен со пумитаз туж лякыт кышномуртэз — Христинья Кадышева солдаткаез. Ожмос-Пургалась семьязэ куштыса, песятае улыны кылиз Удмурт Бисар гуртэ. Висьыса улэменыз, 70 аресказ, 1973-тӥ арын, улонысь кошкиз.

Калык пӧлын вал

Песятае туж яратэ вал пизэ — мынэсьтым атайме, Николай Байковез. Пичи дыръяз ик солы базарысь арган басьтэм. Озьы атае пичиысен дышетскем арганэн шудыны. Капчи мылкыдызлы ик, оло, анае но, Анна Сергеева, синмаськиз — 1941-тӥ арын соос сюан лэсьтӥзы.

Но война люкиз яратӥсь сюлэмъёсты: анае колхозэ ужаны кылиз, атайме Ижкарысь пыӵал тӥрлык поттонъя заводэ басьтӥзы. Заводын умой ужамез понна атаелы Ижкаре квартира сётӥзы, отчы ик ужаны кыльыны дэмлазы вал. Со пумит луиз, сюлмыз Ожмос-Пурга гуртаз куриськиз.

Война бере колхозын со котькин луыса ужамын: дуриськись, конюх, плотник, нюлэс ворттӥсь, счетовод… 1967-тӥ арысен 1982-тӥ арозь Дэри ёросысь «Свобода» колхозлэн МТС-аз ревизор вал. Пенсие потӥз, ужысь ветеран луыса. Пенсиын но со тэк ӧз пукылы: партийной собраниосы ветлылӥз, художественной самодеятельносте пыриськылӥз. Ноку ӧз люкиськылы арганэныз. Песятае солы войнаысь скрипка но ваем вылэм — соин но шудыны быгатӥз. Жаляса верано, кема ӧз улы, секыт висеменыз,1996-тӥ арын, 74 аресаз, улонысь кошкиз.

Ми, анай-атаймылэн 11 нылпиоссы пӧлысь, 5-ез гинэ кылемын на. 4 сузэръёс, вынмы, кенъёс, эмеспиос но нунокъёсмы туж данъяськиськомы анай-атаенымы но песянай-песятаенымы. Музъемозь ик соослы йыбырттӥськомы милемыз утем-вордэмзы понна.

Татьяна Акилова. Ижкар