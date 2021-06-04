Турын вакчи но шер-тур
Related Articles
Кизёнзэс йылпумъязы гинэ, гуртоос пудо сиён дасян борды гижысь-пиньысь басьтӥськизы ни. Гужем шокчыны маза ӧвӧл.
Шаерамы гурт предприятиосын но фермер хозяйствоосын 118 сюрслэсь ятыр скал вордо. Январь-апрель толэзьёсы 37 сюрс 511 кунян вордскемын. Трос пудо сюдоно. Котькуд скаллы толэз потон вылысь ичизэ 25 центнер сиён дасяны ужпум пуктэ Гурт удысъя но сиён-юонъя министерство.
— 2-тӥ июньлы 14 ёрос турнаны потӥз ни, — вера министерствоысь будосъёсъя но музъем кусыпъёсъя ёзэн кивалтӥсь Алевтина Бурдина. — Май толэзе пӧсь но кӧс возиськемен, туэ турын вакчи но интыен-интыен шер-тур будэмын. Но сиёнтэк кылёмы шуыса кышканэз ӧвӧл. Кылем арын дасям силос, турын, сенаж кылемын на. Кӧс 2010-тӥ ар гуртоосты 1,5-2 арлы азьпала ужаны дышетӥз.
Гаражын пукыны дыр ӧвӧл. Клевер, люцерна, тимофеевка йыръёссэс ӝуто ни. Котькуд будослэн утялтон дырыз аслаз. Алевтина Михайловна пусъемъя, ӝоген вань ёросъёс лудъёсы потозы ни. 14 ёросъёсысь хозяйствоосын али турнамын ни ог 3 сюрс гектар вылысь турынъёс, оглом шаерамы 260 сюрс гектарез утялтыны чакламын. Пичи Пурга, Вотка, Дэбес, Дэри, Кез, Кияса, Можга, Шаркан, Яр, Сарапул, Сюмси, Ува ёросъёс сенаж дасяны кутскизы ни — 5,3 сюрс тонна гуосы тыремын, чакламын ог 726 сюрс тонна дасяны. Силос борды басьтӥськемын Дэри, Камбарка но Шаркан ёросъёсысь хозяйствоос — ог 3 сюрс тонна люкамын ни.
— Арня мында турнаськомы ни козлятникез, — шуэ Пичи Пурга ёросысь «Югдон» СПК-ен кивалтӥсь Фёдор Верёвкин. — Кылем арын кӧня ке ӝегамы но, сенаж модосогес луиз. Соин ик туэ механизаторъёсмес возь вылэ потыны дыртытӥ. Косилкаос дасесь вал. Тракторъёс тупатъямын. Кизёнэз быдтыса, жадемзы ӧз ортчы на, но огзы но уг ӝожтӥсько. Ваньзы валало, ужаны кулэ шуыса. Бусыос шоры учкыса, мылкыд куддыр пуксе ик. Тани козлятник туэ лябгес, но басьтонтэм ӧвӧл. Мукет будосъёс но пушъёзы ай, бусыос воксё пилеш уз кыле шуыса оскисько. Комбайнмес туннэ-ӵуказе тупатом но, ог 2 арня ортчыса, силос дасян борды басьтӥськом. 1 сюрс гектар котыр бусыос пудо сиён дасяны висъямын. 500 йыр скалъёсты сюдоно. Оглом 1 сюрс йыр пудомы. Силос 3-4 толэзьлы сяна тырмымон ӧвӧл ни — та тужгес зол сюлмаськытэ. Зор возьмаськомы. Сотэк будосъёслэн ӝужаны кужымзы уз луы.
Елена Сараматова
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.Write a comment