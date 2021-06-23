Кияса ёросысь Вуж Сальялась Мария Беляева 90 арессэ пусйиз. Но сюлэмын ноку уг вунэтылы ортчемзэ.

Кияса ёросысь Вуж Сальяысь Мария Беляева дорын — куноос.



М. Беляевалы, война кутскыку, 10 арес сяна ӧй вал. Мария мугорын пичи вал ке но, нокыӵе ужлэсь ӧз пегалля: ю-нянь кизиз, араз, валэн усыяз.

— Мынам эшъёсы Гаврилова Матрон, Гурьева Ирина, Мырза Параска, Идок Марья араны туж проворесь вал, — тодаз вае Марья апай. — Нуналаз вазь ӵукнаысен бер ӝытозь 30 сотка киын араллязы. Нош мон, пичи мугоръем маке, 25 сотка арамелы но шумпотылӥ. Со понна 8 килограмм ӟеген премия сётӥзы. Вунэтод шат, кӧт сюмаса улыку, ӟег нянь сиемез. Война вакытэ пиосмуртъёс гуртъёсын чиньыен лыдъямон гинэ кылизы. Бусыез прицепной комбайнэн 14 аресъем пияш араз. Сое юри Сарапулэ

дышетскыны ысъязы. Нош ми комбайнлы ортчымон 4-10 метр пасьта киын араса инты дасяллямы. Лесова Еняен оштракен коръёс но нуллӥмы. Али но син азям пуксе Идок Петяен, Мырза Никаен чабей киземмы — валъёсмы, нӧд бусые выйыса, мырдэм ужамы.

Мария бызиз бускель

Починка гуртысь Ладимерлы. Со колхозын бензовозэн ужаз. Ладимер улонысь дырызлэсь вазь кошкиз. Марья апай, пенсие потытозяз, тыршиз «Рассвет» колхозын скал кыскисьын, бӧрысь кунян возьмаз на.

Беляевъёслы нылпи вордыны ӧз кылды. Но Мария Петровналэн трос во­зем пиналъёсыз. Соос понна сюлмаськыса, «…Тон берга, берга, черсэ, юнгес бинь киысьтым нюжась сӥньысъёсме, кыстӥськы улонын ортчем сюресэ кузьда. Ваньзэ, мар вал, ӟечен гинэ тодам вайыты» кылъёсын, кырӟанзэ мытыса, уйёсы черсылӥз, пастухакуз кутэм нылпиосызлы пӧзьы-носкиос керттылӥз.

Ваннапалась гурезь йылын сылэ Беляевъёслэн йыг-йыг юртсы. Вазь ӵукна ик отын тыл ӝуатске ни. Марья апайлэн котькуд нуналыз, Инмарлы тау карыса, ӟеч нунал курыса, кутске. Арлыдыз бадӟым ини ке но, со ачиз сӥен но пӧра, гурзэ но эстэ на. Яратэ удмурт радиоез кылзӥськыны.

Аръёс, ворттӥсь валъёс сямен, ортчо ке но, Марья апай улонэзлы уг ӝожтӥськы. Со дорысь адямиос но уг бырыло. Лавкаысь сиён-юон басьтыса вае, корказэ утялтэ соцработник Людмила Петрова. Пиналъёс, дышетӥсьёс, ветеран огазеяськонысь адямиос, поселенилэн кивалтӥсез, «Удмурт нылкышно кенешлэн» ёзчиосыз вордскем нуналаз но, мукет праздникъёс дыръя но сяськаосын, шуныт кылъёсын, синпель кузьымъёсын шумпотто. Нылпиос сак кылзо мӧйы кышномуртлэсь тодэ ваёнъёссэ, учко совето вакытъёсы лэсьтэм туспуктэмъёсты.

Марина МОРЯКОВА. Кияса ёросысь Вуж Салья гурт