Сямзыя но туссыя огкадесь луизы

Удмуртия 4-тӥ арзэ пыриське ни «Успешная семья Приволжья» конкурсэ. Со ортчылэ 2 но солэсь трос вордыны басьтэм яке опекае кутэм нылпиосын семьяос понна. Туэ конкурслэн элькун люкетаз пыриськизы шаерысьтымы 7 семьяос, вормизы Сьӧлталась Корякинъёс.

Сьӧлталась Корякинъёс

Туспуктэм басьтэмын геройёслэн архивысьтызы

Наталия но Алексей Корякинъёслэн асьсэлэн 2 нылъёссы, нош 7 ар талэсь азьло семьяязы бӧрсьысь бӧрсе кылдӥзы на Светлана, Марьяна, Никита, Павел — кузпалъёс соосты утьыны басьтӥзы.

Наталия Корякина семьяез сярысь дугдылытэк вераськыны дась, вань пиналъёсыныз сыӵе данъяське, ваньзэс сыӵе яратэ!

— Кузпалыным анай-атай вазь луимы, нылъёсмы будӥзы, нош милям кужыммы трос на вал, — шуиз Наталия Владимировна. — Соин ик нылпи юртъёсысь пиналъёсты басьтоно кариським, нылъёсмы но пумит ӧз луэ. Семьяямы яратон кузёяське. Пиналъёс бадӟымъёслэсь адӟем каро ук, соин ик котькытын — ужын но, улонын но — ваньзэ ӟеч лэсьтыны тыршиськом. Куддыръя азьтэмскем но потэ, но валаськод: ачид азьтэмскид ке, нылпиос но сое шӧдозы.

Корякинъёс кыкназы культура удысын ужало. Наталия Владимировна нырысетӥ арзэ ёросысь культурая юртэн кивалтэ, азьвыл со искусствоя школалэн директорез вал, Алексей культурая юртын ик звукорежиссёр луыса ужа.

Культура удысысь адямиос куддыръя, шутэтскон нуналъёсты тодытэк, ӝытъёсы но ужало. Но Корякинъёслэн пиналъёссы анай-атайзэс валало но жаляло. Соин ик асьсэос быгатэмзыя дорысь ужез быдэсъяло, ӵемысь концертъёсы пырисько, экто. Корякинъёслэн ваньмыз пиналъёссы пӧртэм кружокъёсы ветло, озьы анай-атайзы соосты котькуд нуналзэс радъяны, пайдаё ортчытыны дышето. Нылъёссы лаптаен шудо, вань спорт ӵошатсконъёсы пыриськыло, Пашазы но спортэз гажа, Никита шашкиен шудэ. Со сяна, пиналъёс песянай-песятайзэс чаклало, корка котыразы юрттӥсько. Тазьы соос бадӟымъёсты, пересь луон вакытэз гажаны дышетско, пе.

— Пиналъёс ог-огзылы ӵыжы-выжыос уг луо ке но, котырысьтымы адямиос верало: соослэн милям кадь туссы но, сямзы но луиз ни шуыса. Нош ми соосты огзэ но ум люкиське, ваньзы асьмелэн, ваньзы ӟечесь но визьмоесь. Соос али ик шуо ни, асьмелэн семьямы луиз ке, одно ик нылпи юртъёсысь пиналъёсты кутом, — вера Н. Корякина.

Нош али Корякинъёс Приволжск федерал округын ортчоно вожвылъяськонлы дасясько — пӧсьтолэзе Чебоксарые мынозы. Яркыт ужрад быдэс семьяез огазеялоз, юромо бертозы Санкт-Петербургын улӥсь Ксения но Чайковскийысь мугорез кыдатон культурая институтын дышетскись Дарья нылъёссы.

Ангелина Снигирёва