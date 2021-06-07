1920-тӥ аръёсы шаерысьтымы кӧня адями сютэм кулӥз, тодмо ӧвӧл

1920-тӥ арын 4-тӥ ноябре Вотской автономной область кылдэм бере шаермылэн экономикаез пыд вылаз султыны кутскиз вал ини, но солы юнманы люкетӥз 1921-тӥ-1923-тӥ аръёсы быдэс Поволжьеын пуромем сютэм улон.

Сиськытэк улыса тордылэм нылпиос. (Удмуртиысь Шор кун архивын 1920-тӥ аръёсысь трос документъёс утисько. Но сютэм улонэз возьматӥсь одӥг туспуктэм но кылемын ӧвӧл. Соин ик фотографиосты сётӥз Марий Элысь кун архив.

Туспуктэм басьтэмын «Голод в Марийской автономной области. 1921-1922 гг.» фотоальбомысь.)

Нянез нуыса быдтӥзы…

Калык начармыса бырон калэ вуиз. Малы? Нырысь ик, Граждан ож быдэс странаысь экономикаез куашкатӥз. Кыкетӥез, Волга котырын, Удмуртиын но, 2 ар ӵоже кӧс возиськиз, музъем кежыр-кежыр куасьмиз. Со сяна, крестьянъёсты пыд йылысьтызы погыртӥз продразвёрстка нимаськись политика. Музъем вылын ужась мултэс няньзэ вузаны ӧз быгаты ни, ваньзэ сётылӥз государстволы пичи дунын. Нош со вакытэ ӵапак гурт удыс экономикаез азьлане валтӥз. Угось бадӟым промышленной предприятиос 2 гинэ вал — Ижысь пыӵал тӥрлык поттӥсь но андан ӵыжатӥсь заводъёс.

1921-тӥ арын 18-тӥ июле Россилэн правительствояз кылдӥз Сютэм улӥсьёслы юрттонъя центральной комиссия, соин кивалтӥз Михаил Калинин. 11-тӥ августэ со выллем ик комиссия (Обл­компомгол) ужаны кутскиз Вотской облисполкомын Иосиф Наговицын кивалтэм улсын. Та вакыт — 1921-тӥ арын августысен 1922-тӥ арын июлёзь — Удмуртилэн историяз огез кышкытэз, сиён тырмымтэен, калык висьыны но кулыны кутскиз, та понна выль властез янгыш карылӥз.

1921-тӥ арын 17-тӥ августэ областьысь огез кивалтон ёз таӵе доклад гожтӥз: «Прод­отрядъёс вань нянез нуыса быдтӥзы, табере кӧс ар вуиз но, крестьянъёс сиыны няньтэк но, тол улэ кизьыны кидыстэк но кылизы. Куд-огез, ӟечгес улон утчаса, мукет интыосы кӧчизы».

Сиськизы пудо кадь

Нырысетӥ толэзьёсаз областьысь сютэм улонэн нюръяськонъя комиссия ӧз валалля, кызьы калыклы юрттоно. Угось нокин гуртъёсы ӧз пота, ӧз эскеры-лыдъя, кӧня адями сютэм курадӟе, крестьян калык тол улэ мае кизёз. Табере ноку но ум тодэ ни, вылды, кӧня адями сиськытэк

улонысь кошкиз, угось сыӵе документъёс вал ке но, асьме дорозь соос ӧз вуэ. Вотской областьысь статистической бюролэн 1922-тӥ арлэн кыкетӥ ӝыныяз люкам лыдпусъёсыз гинэ утиськемын. Соос возьмато: Глазов уездын, сютэм улыса, 996 адями кулэм, Дэбес уездын — 317, Иж уездын — 117, Можга палан — 88, Сьӧлта котырын — 47. Нош пересьмыса, паласькись висёнъёсын но урод сиськем бордысь кылдэм мукет висёнъёсын курадӟыса, та уездъёсысь ик 17 сюрс 896 мурт сопал дуннее кошкем.

Сютэм улон кутскыса, Москвае нокыӵе ӝожтӥськонъёс-куронъёс, югдурез возьматӥсь лыдпусъёс ыстэмын ӧй вал. Озьы шаермы юрттэт возьмась губерниос пӧлы ӧз пыры. Иж, Можга уездъёсын но Дэбес уездысь кӧня ке волостьёсын гинэ сютэм улӥсьёс трос шуэмын вал. 1921-тӥ арлэн пумаз гинэ областья лыдпусъёс люкамын вал но, таӵе суред пуксиз: 5,86 процентэз адямиос зэмос нянен сисько, кылемез нянь пыжо вожпотэн, кыдэн (жмых), картошка кӧмен, изэм куроен, пила пызен, сулэн…

Тазьы сиськыса, пиналъёс радтэм кулылӥзы, сьӧд убир ортчем кадь. 1921-тӥ арын ноябрьлы 65 сюрс 579 пиналъёс понна 137 нылпи юрт но 690 сюдон пункт усьтэмын вал ке но, 4 аресысен 16 аресозь эшшо 137 сюрс 272 нылпи йӧнала сиён ӧз адӟылы. 1922-тӥ арын апреле-мае ог 2 сюрс пиналэз сюдыны но шунтыны Ярославль но Гомель пала поездэн келяны удалтӥз.

Пумен валаськиз, Вотской автономной областьысь крестьянъёс продовольственной налогез тырыны уз ворме шуыса. Соку гинэ шаерамы улӥсьёс сютэмъёс пӧлы пыртэмын вал. Озьы 1922-тӥ арын январьысен гинэ областе мукет интыосысь юрттэт вуыны кутскиз. Сютэм улонэн нюръяськонъя комиссилы но уж шедиз: вуэм сиён-юонэз со волостьёс куспын люкылӥз, чугун сюрес кузя келялляз, куанеръёслы юрттон вылысь калыклэсь коньдон люкалляз.

Юрттӥсьёс

Сиён вуттыны капчигес мед луоз шуыса, Вотской автономной областез юнматӥзы Ярославль губерния борды — татын соку бусьтыргес улӥзы. Асьме областьысь адямиос Ярославле ыстэмын вал. Соос городъёстӥ но гуртъёстӥ ветлӥзы, собраниос отчытъяса, мадьылӥзы, макем зол курадӟе калык. Ярославль губерниысь рабочийёс, крестьянъёс коньдон но сиён люкаллязы но келяллязы Вотской областе. Отысь вуэм коньдонэн усьяськылӥзы дунтэк сиськон интыос. Кизьыны кидыс вуиз Курскысь, Тулаысь, Орёлысь, Брянскысь, Гомельысь, Смоленскысь…

Озьы 1922-тӥ арлэн 2-тӥ палараз областямы келям сиён-юон трослы йылӥз.

1921-тӥ арын августэ-декабре 14 сюрс 984 пуд (1 пуд — 16 килограмм) сиён вуттэмын вал, 1922-тӥ арын январе-ноябре — 384 сюрс 526 пуд.

Россиысь калыклэн сиськытэк улэмез сярысь тодӥзы кунгож сӧрысь благотворительной организациос. 1922-тӥ арын тулыс но сӥзьыл Франциысь Горд Крестлэн но Восточно-Китайской чугун сюреслэн врачебно-питательной поездъёссы Удмуртие вуылӥзы. Китайско-Восточной чугун сюресэз (КВЖД) 19-тӥ даурлэн пумаз Россия лэсьтӥз вал Китайлэн уйпал-шундыӝужан люкетаз. Та сюрес вылын ужасьёс, Граждан ож дыръя Россиысь Харбинэ кошкемъёс 1922-тӥ арлэн пумаз Волга котырысь улосъёсы 12 поезд келязы. Огез сыӵе состав Глазов уездэ вуиз декабре. Отын вал сиён-юон, эмъюм, пыдкук, дӥськут.

Но котькинлэсь трос сюлмаськиз Америкаысь АРА огазеяськон. 1922-тӥ арын Ижын кылдӥз сютэм улӥсьёслы юрттонъя русско-американской областной комитет — Ракпомгол. Уездъёсын ужазы солэн ёзъёсыз. Паёк сётъяллязы 2 арнялы быдэ. Отын вал: нянь, рис, кукуруза, лапша, какао, йӧл, сакыр. 1922-тӥ арын майысен августозь АРА Вотской областе вуттӥз 60 сюрс пуд сиён-юон, 78 сюрс 857 паёк, 257 пуд майтал, 549 пуд эмъюм, 2 сюрс куз нылпи пыдкук но 908 куз бадӟымъёслы пыдкутчан.

1922-тӥ арын уборка йылпумъяськем бере Облкомпомгол интые кылдӥз сютэм улонлэн бервылъёсыныз нюръяськонъя областной комиссия — Облпоследгол. Солэн бурд улаз ужазы советской но профсоюзной организациос: чылкак куашкам гурт удысэз ӝутыны выризы, калыклэсь коньдон люкаллязы но инвалидъёслы, ульчае кылем пиналъёслы юрттылӥзы.

Ирина Зайцева, Шор кун архивын ужась