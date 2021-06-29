Сьӧд куо, небыт гоно

Балезино ёросысь Кобиньпи гуртысь Ольга Князева 6 выжыысь курег вордэ. Огезлэсь пӧртэм мукетыз сямынызы но, тусынызы но.

Балезино ёросысь Кобиньпи гуртысь

Ольга Князева курег вордыны кутскиз.

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Гуртэ бертӥзы

Егит нылкышно дышетскемезъя но ужезъя юрист, нош сюлэм куремезъя — фермер. Гурт удысъя но сиён-юонъя министерстволэн «Мон — фермер» акселератораз но визь люканы вуылӥз. Татын трос тунсыко адями­осын, дэмланъёсын тодматски, тылобурдо вордон мылкыды эшшо юнмаз, шуэ. Выль уж борды кутскон понна мылкыд сётӥсь кулэ, пе.

— Деревняын кызьы пудотэк улод? Инкуазьмылэсь сюлэм уг ӵыды, азбаре тылобурдоосын шулдыр медло кадь потэ. Ульчаез коккетэменыз но чоръяменыз кин ке но мед шумпоттоз ук. Деревнямы быриське ни. Кобиньпи гуртамы толэн-гужемен ми гинэ улӥськомы. Мукетъёсыз татчы дачае сямен гинэ вуыло на. Вӧзамы ик улӥсьёсыз ӧвӧл. Соослэсь участоксэс басьтӥм — хозяйствомес паськытатэммы потэ, — шуэ Ольга Князева.

6 ар талэсь азьвыл со семьяеныз ӵош Кобиньпи гуртэ выжиз. Балезинолэсь 14 иськемын, гуртэ толалтэ сюрес но уг луы шуыса, ӧз ик учке. Туж яразы интыосыз. Йыг-йыг юртъер пуктӥзы, Исак гурт поселениен кенешизы, толалтэ сюресэз сузяса во­зёзы шуыса. Табере уж доразы но дыраз вуо, пизэс дышетскыны но нулло. Деревняе выжимы шуыса, огпол но ӧм жалялэ на, шуэ.

Нош курег вордыны кутскизы 2 ар талэсь азьвыл гинэ. Али Князевъёслэн азбаразы фавероль, леггорн, ухейилюй, амрокс, пурысь доминант, китайской шёлковой выжыысь тылобурдоос уло.

— Кыӵе чебересь соос! Шоразы учкыса сылыны яратӥсько. Ужысь жадьыса вуиськод, азбаре курегъёс доры потӥськод но, мылкыд ик капчигес луэ. Макем пӧртэмесь соос вылтусын но, выросъёсын но. Китайской шёлковой выжыысь курегъёслэн тылыоссы ик ӧвӧл, кожалод, — животлэн кадь небыт гонзы. Йыразы но кузь гоно изьы дӥсямын кадь. Нош ухейилюй выжыысезлэн быгытъёсыз сьӧд-сьӧдэсь, нош пуззылэн сьӧмыз вожалэс. Тылобурдоосы паймытъяло но, серекъято но. Курегпузъёссы гинэ но быдӟалазыя но, шӧмзыя но, буёлзыя но висъясько. Эшъёсмы куное лыкто ке, зоопаркетӥ сямен ветло, — вера нылкышно.

Курег сяна, со мускусной но пекинской выжыысь ӵӧжъёсты, цесаркаосты, перепёлкаосты вордэ на. Тулузской выжыысь ӟазег но каюга выжыысь ӵӧж басьтэме потэ на, шуэ Ольга Князева. Котькуд выжыысь тылобурдоез кызьы утялтоно, мае соос ярато — ваньзэ пыр-поч тодэ. Бурдоосты азбараз пыртэмезлэсь азьвыл котькудӥз сярысь рос-прос лыдӟиз, пудо эмъясьёсын кенешиз. Табере ачиз ик инкубаторын чипы поттэ.

— Мужикелы тау, — шуэ Ольга Князева, — со монэ бурдъя. Кытын ке выль выжы тылобурдо вордо шуыса кылӥсько ке, монэ отчы нуыны косӥсько. Кылзэ вератэк, машинаяз пуксе. Татарстанэ но вуылӥм ни. Пимы но котьку сьӧрамы. Солы 8 арес гинэ ай, но али ӵапак гурт улонэз вираз пыӵатон вакытыз. Курегпуз октыны туж яратэ.

Курегъёс луо пӧртэм

Фавероль. Поттэмын Франциын. Будэто сое ческыт сӥльыз понна. Бадӟым но секыт луэ. Гадьыз паськыт. Чыртыяз тылыосыз кузь лэзем туш кадь адӟисько. Ӝог будэ. 4-5 толэзь куспын сиыны вуэ ни. Куреглэн секталаез 2,6-3,5 килограмм луэ, нош атаслэн — 3,1-4,5 килограмм. Та выжылэсь араз 130-160 курегпуз басьтыны луэ, котькудӥз 55-58 грамм. Будэтонын номыр шуг-секытэз ӧвӧл. Сямзыя гань-ганесь.

Леггорн. Поттэмын Италиын. Трос пуза. Пичи но ӟызы луэ, курегезлэн секталаез 1,5-2 килограмм, нош атасэзлэн — 2,3-2,5 килограмм. Пузаны кутско 4,5-5 толэзьысен. Нырысетӥ араз ог 300 пуз вайыны быгато, отӥяз 200-250 люкаське. Пузлэн шоро-куспо секталаез 55-58 грамм. Та выжыез 1,5-2 ар гинэ возьыны дэмлало, отӥяз шергес пузаны кутске шуыса. Леггорнъёс уг ярато пичи интыын улыны. Ӧжыт сисько.

Ухейилюй. Поттэмын Китайын. Мугорыз пичи, куэз но, тылыосыз но, ӟускиосыз но сьӧд-сьӧдэсь, нош пузъ­ёсыз вожпыръемесь. Куреглэн секталаез 1,5 килограмм, атаслэн — 2 килограмм. Сӥльлы но курегпуз басьтон вылысь будэто. Пузаны ӧдъя 6-8 толэзьысен. Асьсэос пи потто. Кезьытэз уг ярато. Сямзы каньыл, но кышкасесь. Кузёзэс тодманы дышо, со сьӧры пуны кадь ветлыны дасесь.

Амрокс. Поттэмын Германиын. Та выжыысь курегъёсты тужгес каньыл вордыны. Соин ик соосты басьто али гинэ тылобурдоосын эшъяськисьёс. Чебересь, секытэсь, юнэсь, котьку капчи мылкыдоесь, жугиськон тодазы уг лыктылы. 6 толэзьскын курег 2,5 килограмм, атас 4 килограмм луэ. 18 толэзь тырмытозязы, ялан будо. 5,5 толэзьысен пузаны ӧдъяло. Араз 180-200 пуз ваё, котькудӥз шорлыдын 60 грамм кыске.

Пурысь доминант. Поттэмын Чехиын. Трос пуза. Пузъёсыз тӧдьыесь но, гордэсь но луо. Котькудӥз ог 62 грамм. Пурысь доминант пузаны ӧдъя ни 18 арняысен. Араз 280-325 пуз вае. Сӥзьыл гонзэ воштон вакытэ гинэ 1-1,5 толэзьлы пузамысь дугдылэ. Тужгес трос пуза 3-4 аресказ. Куреглэн секталаез 2-2,5 килограмм, атаслэн — 2,3-2,8 килограмм. Чипыоссы чырткемеcь. Ӵогиськыса куасьмемзы бере ик сиён утчаны ӧдъяло. 8-10 арозь но уло.

Китайской шёлковой. Поттэмын Китайын. Тылыосыз животъёслэн кузь гонзылы укша — тополь мамык кадь небыт. Соин ик тусыз но тумошо адӟиське. Быгытъёсазы меланинэз трос бере, сӥльзы сьӧд. Диетической лыдъяське. Курег 1 килограммозь будэ, атас — 1,5 килограммозь. Араз 70-120 пуз потто, котькудӥз 35-45 грамм секта. Пиоссэс асьсэос ик туж ӟеч учко. Кезьытэз уггес ярато.

Елена Сараматова