Скалъёслэн лыдзы бордысь гинэ йӧл уг поты

Туэ 5 толэзь куспын шаерысьтымы гурт хозяйствоосын 364 сюрс тонна йӧл кыскемын ни, кылем арысь та вакытэн ӵошатыса, со 8,8 процентлы уногес. Но куд-ог ёросъёсын йӧл кыскон чарак усемын. Малы?

Туспуктӥз М. Егоров

Шаерысьтымы гурт предприятиосын ог 107 сюрс кысконо скалъёс лыдъясько. Со сяна, ог 10 сюрс скалъёсты вордо фермеръёс, эшшо ог 13 сюрссэ возё личной подсобной хозяйствоосын. Гурт удысъя но сиён-юонъя министерствоысь специалистъёс ивортэмъя, котькуд скаллэсь нуналлы быдэ 18,6-21,1 килограмм йӧл люкаське. Январь-май толэзьёсы фермеръёс но хозяйствоос заводъёсы келязы 335,8 сюрс тонна йӧл, миым та вакытэ сярысь, со 29,5 сюрс тонналы уногес.

— Котьку сямен тужгес трос йӧл кыскизы вавожъёс — 36,9 сюрс тонна. Таослэн скалъёссы но тужгес трос — ог 9 сюрс 500 йыр. 2-тӥ интыын Шаркан ёрос — 30 сюрс тонна. 3-тӥ интыын можгаос — 26,1 сюрс тонна. Мышказы алнашъёс — 23,4 сюрс тонна но уваос — 22,6 сюрс тонна. Таос чырмыт ужамен но, йӧл кыскон ялан йылэ, — вера гурт удысъя но сиён-юонъя министрлэн воштӥсез Наталья Шавшукова.

Пудолэн лыдызъя 2-тӥ интыез басьто Балезино ёросысь хозяйствоос: татын ог 8 сюрс 500 йыр скалъёссы. Но сюроослэн лыдзы гинэ трос йӧл поттыны уг юртты на.

— Берло дыре йӧлмы ялан кулэсме, — вера Балезино ёрос администрациысь гурт удысъя ёзэн кивалтӥсь Людмила Баженова. — Кылем арен ӵошатыса, туэ уй-нунал ӵоже 37 килограммлы йӧл ӧжытгес кыскиськомы ни. Хозяйствоос нуналлы быдэ ыштонъёс адӟо. Йӧлзы усе бере, субсидия но басьтыны уг быгато. Кылем арын урожай ляб вал — 40 процентлы гинэ тырмыт ю тысь люканы быгатӥмы. Фуражтэк трос йӧл уд кыскы. Комбикорм басьяны кутскимы. Нош со 1 килограммез 19-20 манет сылэ. Дуно бере, соин ӧжытгес но сюдо ни. Луд вылэ поттаны пудозэс уг быгато — пастухась уг шедьто. Выль урожай басьтӥмы ке, югдурмы тупатскоз шуыса оскисько вал. Но бусыостӥ ортчисько ке, сюлэм вӧсь луэ. Ми палан туэ ӧз зоры на. Трос аръем турынъёсмы воксё уродэсь. Кылем арын котькуд гектарысь ичизэ 100 центнер клевер турнамы вал, туэ 55 центнер гинэ люкаське. Зерновойёсмылэн шепъёссы векчиесь. Кыӵе урожай люкаськоз — малпаны кышкыт.

Балезино ёросын али котькуд скалзылэсь шорлыдын 17,9 килограмм йӧл кыско. Вань ёросъёс пӧлысь та огез пичиез лыдпус. Кылем арын 16-тӥ июне 1 сюрс 547 центнер йӧл кыскизы вал ке, туэ — 95 центнерлы ичигес.

Югдур секыт куд-ог мукет хозяйствоосын но. Кылсярысь, Глазов ёросын 155 йыр скалъёссэс вандӥзы — али татын ог 6 сюрс йыр кылемын. Можгаос пудозэс 111 йырлы кулэстӥзы, дэриос — 72-лы. Эшшо 7 ёросын сюрооссэс пичиен быдтоно луизы.

— Скалъёс вандӥсько шуыса, сюлэм туж вӧсь луэ, — вера Дэри ёрос администрациысь гурт удысъя ёзэн кивалтӥсь Валериан Никитин. — Но номыр кареммы уг луы — частной собственносте пырыны правомы ӧвӧл. Пудо сиён но куд-ог хозяйство­осын сӥзьылозь тырмоз оло уз. Огез коть шумпоттэ: Шор Постол гуртысь фермаын али 1 сюрс йыр кунян куайытыны туртто. Али ёросысьтымы гидъёсын ог 5 сюрс йыр скал возё на. Пудо вордом шуисьёс берло дыре трос вал ни, но пудо вордон капчи ӧвӧл, трос коньдон кисьтэмез кулэ каре шуыса валало но кышкатско.

Со дыре ик пудо уллёзэс дӥсьтыса будэтӥсьёс вань. Кылсярысь, Кияса ёросын ар куспын 406 йырлы йылэтӥзы, Ува ёросын — 126 йырлы, Вот­ка ёросын — 113 йырлы, Кез ёросын — 104 йырлы. Пуктӥськисез но ужаны малпасез ялан уллёзэ йылтэ. Кылсярысь, али шатыр пуктӥсько Грак ёросысь «Вылнуд», Алнаш ёросысь «Решительный», Пичи Пурга ёросысь «Родина» хозяйствоосын. Татын, дояркаос тырмымтэысь, скалъёссэс роботъёсын кыскыны ӧдъяло.

Елена Сараматова