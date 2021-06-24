Салья кырӟан — городын

Ижкарысь 57-тӥ номеро школаысь 8-тӥ классын дышетскись 17 пиналъёс 7-тӥ инвожоысен 11-тӥ инвожоозь Кияса ёросысь Вуж Салья гуртын «Сальядор» агроусадьбаын улӥзы, калык кырӟан-веранъёсты люказы, гуртлэсь улэм-вылэмзэ тодӥзы.









Пиналъёсын гуртэ экспедицие потыны луонлык шедиз, Ижкар администрациысь дышетонъя управлениен ялэм «Ижевские каникулы» конкурсэ пыриськыса, «Возвращаясь к истокам» проектмы грант утӥз. Со малпамын вал удмурт кылэз, лулчеберетэз калык пӧлы вӧлмытон, пичиослы но егитъёслы вордскем шаерзэс, калыксэс, кылзэс яратон мылкыд пыӵатон понна. Вераны кулэ, та классысь пиналъёс 1-тӥ классысен удмурт кылэз дышето, «Шунды» вокально-хореографической студие ветло. Татын удмурт но мукет фин-угор кылъёсты, кырӟанъёсты, эктонъёсты дышето, арганэн шудо. Но зэмос удмурт гуртэ дэмен экспедициен потыны луонлык кылдӥз нырысьсэ.

5 нунал ӵоже нылпиосмы Салья гурт калык пӧлын улӥзы, вашкала кырӟанъёссэс гожтӥзы, гуртлэн кылдэмез сярысь трос мадёсъёс кылзӥзы, тунсыко эктонъёслы дышетскизы, гуртысь пиналъёсын удмурт калык шудонъёсын шудӥзы. Со сяна, пиналъёс понна радъямын вал перепеч но зыретэн табань пӧранъя мастер-классъёс. Нылъёс но пиос скал но вал вордон фермае экскурсие ветлӥзы, рос-прос тодматскизы гурт ужъёсын: кызьы скал кысконо, кунян сюдоно, валэз серметано.

Экспедиция Салья клубын яркыт концертэн йылпумъяськиз, пиналъёс гур­­тоослы возьматӥзы ансамбле ветлыса малы дышемзэс. 17 кузя пиналъёс быдэс час ӵоже эктӥзы, кырӟазы, арганэн шудӥзы, кылбур лыдӟизы! Салья гуртысь «Бӧляк» ансамбльысь артистъёс концерт йылпумъяськем бере пиналъёслы сылыса ик чабизы. «Та пичи «Танок»!» — кеськиз кин ке. Мукетъёсыз «Та зэмос «Италмас»!» шуизы.

Салья гуртэн тодматскон городысь пиналъёслэн сюлмазы кемалы кылёз. Руслан Минидаров гуртэ вуылэмез сярысь мылкыдзэ вераз:

— Сальялан песянайёслэн вашкала кырӟанъëссы туж шулдыресь. Гуртсы но туж чебер, калыксы туж умой но капчи мылкыдо. Милемыз туж ческыт куноятӥзы, сиимы зыретэн табань но перепеч. Вуылӥмы шурын пыласькыны но. Мыным гуртын туж кельшиз, мукет аре но отчы ик мынэме потэ на.

Ваньмызлэн но пиналъёслэн Сальяла нош ик вуылыны мылкыдзы ӝутскиз. Дышетӥсьёс но валазы, та проект туж пайдаё шуыса, кык кечез кутыны луэ: пиналъёслы выль тодон-валан сётыны но шутэтсконзэс радъяны. Салья калык но одно ик возьма на 57-тӥ школаысь дышетскисьёсты выль концерт программаенызы.

Пиналъёс люкам материалъёсынызы выль дышетскон арын проектъёс гожтозы: кин ке Крыкмассьӧр удмуртъёс сярысь видеофильм лэсьтоз, кин ке удмурт калык сиён-юонъёсты пӧранъя рецептъёсын пичияк бичет печатлалоз… Котькудӥз пинал аслаз проектэз сярысь, люкам тодон-валанъёссэ школаысь мукет классъёслы вералоз. Сальялась кырӟасьёслы луыса «Шунды» коллективлэн репертуарез но узырмиз. Табере салья кырӟанъёсты школаямы но элькун сцена вылысен кырӟаломы.

Надежда Жуйкова. Ижкарысь 57-тӥ школаысь дышетӥсь