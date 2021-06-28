Роботъёслы дышо

Можга ёросысь «Трактор» хозяйствоысь гидэ роботъёс пуктылэмын. Компьютерен скал кыскись фермаос шаерамы 5 луизы ни.

Можга ёросысь «Трактор» хозяйствоын скалъёссэс роботъёсын кыскыны кутскизы

Туспуктэм: гурт удысъя но сиён-юонъя министерстволэн пресс-службаез

«Трактор» 2 роботъ­ёсты 28 миллион манетэн басьтӥз. Скалъёс соос шоры кырыж учкыло на. Но пумен дышозы. Нош колхозын шумпото, дояркаослы табере уз ёрме ни шуыса. Роботъёс уен-нуналэн но йӧл кыскыны пӧрмытозы. Зэм, соосын но ужаны быгатӥсь мурт кулэ. Со понна компьютер технологиосты валано. Роботъ­ёсты смартфон пыр но ужатыны луэ. Соос пудолэн тазалыкез сярысь телефонэ ӝог ивортылозы — пудо эмъясьёслы бадӟым юрттэт.

Али хозяйствоын котькуд скаллэсь шорлыдын 34 килограмм йӧл кыско. Роботъёслы луыса 51 килограмм йӧл сётӥсез но вань ни. Роботъёс угось вераез рос-прос тазато, йӧн-йӧн массаж лэсьто. Нялтас вераса, «Тракторын» 2020-тӥ арын котькуд скаллэсь шорлыдын

7 сюрс 331 килограмм йӧл кыскизы, оглом 2 сюрс 625 тонна люкаськиз. Туэ эшшо бадӟымгес ужпум пукто. Хозяйствоен кивалтӥсь Василий Зорин пусъемъя, ваньмыз со производствоын выль ужан амалъёсты кутэмен валче. Кылсярысь, татын 2018-тӥ арысен асьсэлэн цехазы гранулированной комбикорм лэсьто. Нош пудо азьысь сиёнэз животноводъёс тупатъяса уг ветло ни — робот матэгес донге-утялтэ. Кыедзы но сепарат пыртӥ кадь ортче — кизерез нимысьтыз лагунае кошке.

Выльдӥськонъёсынызы тодматскыны 15-тӥ июне шаерысьтымы кужмо предприятиосысь кивалтӥсьёс вуылӥзы. Фермаын ужасьёсты ӟечкыланы вуылӥз гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова но.

Елена Сараматова