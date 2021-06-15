Путёвка уг вузаськы!

Ижын выль йыртэман аляны ӧдъяз. Мошенникъёс куриказы кутыны чаклазы нылпи садэ путёвка возьмась анай-атайёсты.

Ижевск город администрациысь специалистъёс шуо: путёвкаос дунтэк висъясько, со понна черодлэсь вуэмзэ возьмано. Нош мошенникъёс соцсетьёсын пукись мумы-бубыослэсь йырзэс сурало.

Май пумын Ижын нылпи садъёсы путёвкаос люкылӥзы. Куд-ог анай-атайёслэн шугъяськонъёссы кылдӥзы: пиналзэс артысь садэ сётыны чаклало вал, нош путёвка мукетаз шедиз. Таӵе учыръёсы юртто соцсетьёс. Адямиос татын кенешо но, кусып но тупато, ужпумзэс но сэртто-пертчо. Таӵе кенешонъёсты синйылтӥзы йыртэмасьёс но.

Берш архитекторлэн уль­­­чаяз улӥсь Елена ӵапак возьма вал выль нылпи садэ путёвка. Но ӧз удалты — пиналэзлы мукет садэ инты висъязы. Собере кышномуртлы тодмотэм адямилэсь ивор вуиз. Со оскытӥз: 8 сюрс манет тырыса, кулэ садике инты шедёз. Нырысь коньдонэз келяно сыӵе-сыӵе счётэ, нош мукет нуналаз нылпи садлэн кивалтӥсез доры мыноно.

Путёвка утчась кышномурт рос-прос юалляськиз но валаз: сое мошенникъёс куриказы дэмӟытыны выро. Уго йыртэмась оскытӥз Еленаез: нылпи садэ пиналзэ вуоно арняе ик кутыны быгатозы. Нош Берш архитекторлэн ульчаяз улӥсь анай тодэ: выль юрт дась ини ке но, али солы лицензия басьтонэз радъяло на, соин матысь дыре отчы нылпиос уз на ветлэ.

Нялтас вераса, йыртэмасьёс Ижысь 7 семьяез озьы алданы выризы ни. Таӵе учыръёсы ӝегатскытэк вазиськоно полицие.