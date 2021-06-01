Пурга сямо — удмурт шӧмо

Бергаз ке бергаз кылем арня вискын Пичи Пурга! «Удмурт Кенеш» огазеяськонлы 30 ар тырмонлы сӥзьыса, огнунал куспын кӧня ке ужрадъёс ортчизы. Котькудаз ик шӧдӥськиз пурга сям, удмурт шӧм.

«Пичи Пурга минё» фестивальын пиналъёс возьматӥзы удмурт дӥськутэз

Туспуктӥз Максим Егоров

Мунёос, пиналъёс

Удмурт кылэз азинтонлы сӥзем котрес ӝӧк сьӧрын кенешонэ районысь удмурт кылъя но литературая дышетӥсьёс, удмурт дэремъёсын пӧрмыса, вуылӥзы. Лыктэм куноос но данакез удмурт шӧмо дӥсяськемын вал. Соос пӧлын — «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн президентэз, Кун Кенешысь депутат Татьяна Ишматова. Лумбыт ужрадъёсы пыриськизы «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн дано президентэз Валентин Тубылов, «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн вице-президентэз, профессор Наталья Кондратьева, «Удмурт нылкышно кенешлэн» кивалтӥсез Елена Миннигараева, Пичи Пурга ёросысь Депутатъёслэн Кенешсылэн тӧроез Василий Москвин но трос мукетъёсыз.

Ужрадъёсты мытыны задор мылкыд сётӥз «Пичи Пурга минё» фестиваль. Удмурт мунёосын адӟытон азинтӥськиз нылпи этномодалы сӥзем вожвылъяськонэн. Ёрос культурая центрысь сцена вылэ огез бӧрсьы мукетыз потӥзы пиналъёс — нылпи садэ ветлӥсьёс, школьникъёс. Асьсэлэсь коллекциоссэс возьматӥзы Пичи Пургалась «Колокольчик», «Росинка», «Италмас» нылпи садъёсысь воспитательёс но нылпиос, Учаысь культурая юртын ужасьёс но нимаз адямиос.

Пичи Бӧдья гуртысь Петровъёслэн-Фёдоровъёслэн бадӟым семьязы но удмурт сям-йылолъёсты утьыны турттэ, удмурт дэремез сӥлы каре. Озьы та фестивале соос нимысьтыз дасяськизы. Светлана Ивановна но Владимир Михайлович 6 пинал будэто. Бадӟымезлы — 22 арес, 2 нунокъёсын но шумпоттӥз ни. Нош кылемъёсызлы — 16, 14, 9, 6 но 3 арес.

— Дэремъёс милемлы вуриз ӵыжы-выжымы Мария Антонова, — шуиз Светлана Ивановна. — Пиналъёсмы удмурт дэрем дӥсяны уг кепырало, ваньзы музыкальной школае ветло — кырӟало-экто, соин ик сценалэсь но чик уг кышкало.

Сцена вылэ ӧжыт секытгес, пе, потыны семьялэн кузёезлы Владимир Михайловичлы.

— Но дэмен куро бере, кылзӥськытэк уг луы, — шуэ воргорон. — Семья куспын ачимъяськыса, нимаз улыны уг яра. Собере, удмурт культурамес, сям-йылолъёсмес утьыны кулэ, соин ик таӵе ужрадъёсты одно ортчытъяно.

Василий Михайлов дор палъёсаз

Удмуртилэн кунлыкезлы 100 ар тырмонлы сӥзьыса, «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн кичӧлтэмезъя но Йӧскалык политикая министерство юрттэмъя Выль Мӧнья школа борды юнматэмын тодмо удмурт кивалтӥсез, писателез, «Советской Удмуртия» газетлэсь 20 ар ӵоже валтӥсь редакторзэ Василий Михайловез буре ваён пул.

Ужрадэ люкаськылӥзы «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн ёзчиосыз, Пичи Пурга ёрос администрациын ужасьёс, Василий Михайловичлэн ӵыжы-выжыосыз, гуртоос.







— Василий Михайловичмы вордскем палъёсаз берытскиз! — шумпотӥзы выль мӧньяос. — Татын со вордскиз, дышетскиз, татысь урамъёстӥ бызьылӥз, ужаны дышиз…

Василий Михайлов ноку ӧз вунэтылы гольык пыд бызьылэм интыоссэ — дор палъёсаз ӵем вуылӥз.

Вуж Мӧньяысь школьникъёс удмурт кылъя но литературая дышетӥсенызы Лидия Воронцоваен ӵош Василий Михайловлэсь улон но ужан сюрессэ эскерыса потӥллям — исследовательской уженызы районын 1-тӥ инты басьтӥллям. Озьы люкаськем калыкез соос тодматӥзы дано удмурт пимылэн ортчем сюресэныз:

— Василий Михайлов вордӥськиз 1923-тӥ арын. Можга педучилищеез йылпумъяса, кӧня ке ужаз Улын Юри школаын. Собере фронтэ кошкиз — Украинаез, Польшаез, Германиез тушмонлэсь мозмытӥз. Войнаысь 1947-тӥ арын гинэ бертӥз, Пичи Пурга ёросысь ик Учаысь школаын ужаз, собере ёрос газетлэн редакторез вал, бӧрысь «Советской Удмуртия» газетэ вуиз. Республикаысьтымы валтӥсь газетын ужан висказ ик огдырлы кошкылӥз Культурая министерствое, кӧня ке ар соин кивалтӥз. Василий Михайлович Вылӥ Кенешлэн депутатэз но вал. Трос аръёс ӵоже кивалтӥз Удмуртиысь Журналистъёслэн огазеяськонэнызы, «Знание» обществоен.

Данъян пулэз сӥё-дано усьтонэ пыриськемъёс пусйизы Василий Михайловичлэсь юн сямо луэмзэ, удмурт выжыоссэ утемзэ. Солэн ӵыжы-выжыосыз пушсы тырыса тау каризы таӵе ужрад ортчытэм, пул шуккем понна.

Выжыосты утьыса

Ёросысь Брангуртын, Баграш-Бигралан но Вуж Мӧньялан удмурт культурая центръёс ужало ни. Бордазы табере итӥськиз Улын Юриысез — сое усьтон зэмос праздниклы пӧрмиз.

Улын Юри — районысь одӥгез чылк-чылк удмуртэз гурт. Татысь калык туж юн утьыса возе выжыоссэ. Юнме шат ӵапак татын кылдытэмын вал «Соперницы» нырысетӥез удмурт кино! Вазенгес ини гуртлэн историезлы сӥзем узыр музей усьтэмын.







— Калыкмы туж мыло-кыдо, — вераз Улын Юри муниципал кылдытэтлэн йырыз Борис Николаев. — Интыямы ум сылӥське, азинскиськом — сюресъёсмес тупатӥм, шайвылмес утялтӥм, оже ветлэмъёслы но гуртмылы сӥзем парк усьтӥм. 2018-тӥ арын Удмуртиысь устоез муниципал кылдытэт луим. Азьланезлы но малпанъёсмы бадӟымесь.

— Малпасько, та центр ёросамы удмуртлыкез азинтонын одӥгез валтӥсез луоз, — вераз «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн Пичи Пургалась ёзэныз кивалтӥсь Надежда Степанова.

Мар кароно удмурт гуртэз возён понна? Удмурт культурая центрез усьтон ужрад дыръя ик котрес ӝӧк сьӧрын та сярысь вераськизы «Удмурт Кенешлэн» ёзчиосыз.

— Утёмы-а удмурт кылмес, культурамес — асьме бордысь гинэ потэ, — шуиз Татьяна Ишматова. — Уг малпаськы, анай кылынымы вераськыны туннэ кин ке люкетэ шуыса. Но удмурт кылъя урокъёсын гинэ пиналъёсмес удмурт ум каре, со семьяысь потэ. Шумпотӥсько, туннэ Пичи Пурга музъем вылын вань ужрадъёс чылкыт удмурт кылын ортчо шуыса.

Люкаськем калыкез шулдыртӥзы гуртысь кырӟаны-вераны усточиос. Ужрадъёс йылпумъяськизы вӧсям ӝук сиёнэн.

Элина Кумачёва

Туспуктӥз Максим Егоров