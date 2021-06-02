Пудоез яратоно адямиез кадь

Алнаш ёросысь Ӟуння гуртысь Лариса ПРОХОРОВА, Ижысь гурт удысъя академиез йылпумъяса, вордскем палъёсаз берытскиз. Со селекционер. Ужа Сям-Каксиысь хозяйствоын.

Алнаш ёросысь «Родина» хозяйствоысь зоотехник-селекционер Лариса Прохорова

— Кызьы сыӵе аспӧртэм профессия бырйид?

— Школаез йылпумъякум, уг валаськы вал, зоотехник яке литературая дышетӥсь луэме потэ. Кема малпаськи но зоотехниклэсь ужзэ бырйи. Академие пырыкум, кожасько вал, зоотехник зоо­паркын гинэ ужа шуыса, оло, соин но та профессиез бырйи. Нош дышетскыса валай, зоопаркын ужаны туж мӧзмыт шуыса, котькуд нунал одӥг кадь ортчоз. Нош колхозын воксё мукет улон: выль нунал — выль учыр, весь шуг-секытъёсын нюръяськиськод.

— Кельшиз-а дышетскыны?

— Туж! Милям умоесь дышетӥсьёсмы вал. Теория верам сяна, милемыз уно хозяйствоостӥ нуллӥзы. Практикамы но тунсыко ортчылӥз. Ми асьмелэн «Июльское» учебной хозяйствоямы поталлямы. Мон телятница вал, кунянъёсты чакласа улӥ. Кӧня ке арня куспын ми ветылъёсмес дрессировать карыса вуылӥм. Пастуханы лэзьылӥмы но, бертон дырзы вуыку, эшеным, юбо вылэ тубыса, туж зол «чале-чале!» шуыса черекъямы, соос ваньзы, 110 кузя, бызьыса бертылӥзы, улляны но кулэ ӧй вал.

— Городын дышетскемед бере гуртэ бертэмед потэ вал-а?

— «Родина» хозяйствое ужаны монэ ӧтиз ветеринармы Владимир Иванович Егоров. Туж визьмо ӧнерчи! Бордаз ужасько шуыса, туж данъяськисько. Алнаш ёросын зоотехникъёс уг тырмо, соин ик, студентъёсын пумиськыкум, весь соосты ми пала ужаны ӧтисько.

Ужаны туж кельше. Вӧзам туж ӟеч адямиос, туж зол мыным юртто.

— Кыӵе ужез селекционерлэн?

— Туж творческой! Мон али гинэ та удысэ зымисько, соин ик творчествоен

вырыны уггес дӥсьтӥськы, но азьланяз со одно ик луоз! Селекционер учке пудоосты, озьы тодэ, кыӵе ошлы кунян лэсьтыны осконо, малпаське, кыӵе азьланяз пудоосыз луозы.

Со сяна, селекционер кунянъёслэн пельёсазы бирка­ос пуктылэ. Со мыным секытэн сётӥське. Та ужез быдэстон понна туж юн адями луыны кулэ, нош мон кунянъёсме нуныяса возисько. Жаль пото, бӧрдо кадь потэ соос. Эшшо бирка пуктӥсь пистолетэз зӥбыны ӟигары уг тырмы. Азьло туж курадӟисько вал, нош али мон тазьы малпасько: мынэсьтым пельёсме пасякузы, мон чидай ук, уске, кунянъёс но чидалозы.

— Пудо-животъёсын пӧртэм учыръёс луыло, дыр.

— Аламаез но, умоез но луылэ. Котькуд пудо-животлэн, адямилэн кадь, аслаз сямыз. Кудӥз ке но курдась, мукетыз туж дӥсьтӥсь. Одӥгъёсыз вешаськыны ярато, мукетъёсыз вӧзазы одӥг ласянь гинэ султыны лэзё. Но мон со сярысь чик ӧй малпаськылы вал. Ужаны лыктэме бере, туж сэзь вамышъяса, гидэ потӥ скалъёслэсь быдӟалазэс мертаны. Султӥ скал вӧзы, нош со монэ мукет скал борды как зӥбиз! Нош соиз, мынэсьтым курдаса, макесам леказ! Мон труба вылэ тубемме ӧй но вала, бӧрдыса адямиосты ӧтьыны кутски, но нокин ӧз кылы. Табере сыӵе сереме потэ, кыӵе мон шузи-мази вал!

Скалъёс адямиос кадесь, но соослэн улонзы вакчигес но секытгес. Соин ик улон вакытсэс капчи кароно, соос понна сюлмаськоно.

— Ужед туж трос шуыса валасько, кызьы ӟигар люкаськод?

— Ӟигар но мылкыд асьсэос лыкто. Мынам мылкыды туж шер куашкалля. Котькуд нунал мыным выль кужым сётэ. Зэм, куддыр жадьыса сайкасько потэ, но сыӵе вакыт ӝог ортче. Шутэтскон нуналъёсы аслым но семьяелы трос дыр висъясько. Ми 4 кузя нылпиос. Ваньмы ӵош луиськом ке, туж шулдыр ужаськом-шутэтскиськом.

— Семьяяды но скал вордӥськоды, пичи дырысеныд, дыр, пудо котырын бергаськод?

— Мон туж йӧнтэм пинал вал, капка ултӥ но дорысь пегалляй. Анай-атайёс ӵӧжпиосты учкыны косо вал. Мон соосын шур дуре васькисько ке — тодмо ни: куакаос туннэ сютэм уз кыле. Мон кадь арам карись адями ӧй вал, дыр.

Уг тодӥськы, малы анай-атае мыным котькыӵе ужез оскылӥзы. Ужакум шудыны но вуттылӥ. Огпол эшеным сеникын шудӥськомы, адӟисько — турын валес кадь кылле, небыт-небыт адӟиське. Эшелы шуисько: «Монэ, ки вылад ӝутыса, отчы кушты ай!» Со но кылзӥське ук! Мон кызьы муз вылэ вуэмме ӧй вала. Со турын ворса вылэм пасез, мон Максим парсьмылэн гидаз лобӟи!

Будыса ини хозяйствоез возёно-эскероно шуыса валан вирам пыӵаз.

Пудоез туж яратэ

Али малпаськыны кутски, аслэсьтым фермаме усьтоно вал шуыса. Мынам специалистъёсы но бордам. Анае луоз валтӥсь ӧнерчи — бухгалтер, со уксёез кисыяз возьыны быгатэ. Атае луоз осеменатор, та удысэз со туж ӟеч вала. Фермаын ветеринар но кулэ, та ужез быдэстоз мынам братэ, нош бусыын агроном луыса тыршоз апае. Механизаторлэсь ужзэ пичи вынылы кельто.

— Ваньмон дыръяд маин выриськод?

— Оломар но ужасько. Ӟунняла анай-атай доры бертӥсько ке, бакчаын, гидын соослы юрттӥськисько. Гуртын котьку шеде, мар карыны. Пичи дырысеным весь кырӟаса улӥсько, выны шуэ: «Нош ик скал кадь бӧксыны кутскиз ни ай та».

— Иське, конкурсъ­ёсы пыриськыны но вут­тӥськод, дыр?

— Адямиос азьын асме возьматыны курдасько. Но кемалась ик ӧвӧл дӥсьтӥ пыриськыны «Мисс Селяночка» ёрос вожвылъяськонэ. Мыным со туж кельшиз, ми быгатонлыкъёсмес возьматӥмы, котькуд нылаш калыкез паймытыны быгатӥз. Зэмзэ ке, мон туж куанӥ, ӧй вормы шуыса. Асме кинлэсь ке устогес уг кожаськы.

— 5 ар ортчыса, улондэ кыӵеен адӟиськод?

— Мынам туж потэ гурт удысъя академиын дышетӥсь луэме, но со понна туж трос тыршоно на. Мон али кутскисько ини наукае вамышъёс лэсьтыны, быгатонэлы оскисько. Нош али тыршо колхозын ик. 5 ар ортчыса, адӟом ни, академиын мон луо яке аслам бадӟым фермаям.

Блиц

— Писэй яке скал? — Скал. — Город яке гурт? — Гурт. — Семья яке уж? — Семья. — Ужан яке ял карон? — Ужан. — Трактор яке машина? — Машина ик, дыр.

Виолетта Анисимова