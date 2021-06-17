Пудоез адӟе сканер сямен

Удмуртиысь Анастасия Матвеева Россиысь зоотехникъёс пӧлын 1-тӥ инты басьтӥз

8-тӥ-10-тӥ июне Казаньын ӵошатскизы Россиысь кужмоосыз зоо­техник-селекционеръёс. 63 улосысь 89 специалистъёс пӧлын 1-тӥ инты басьтӥз Вавож ёросысь «Колос» хозяйствоысь удмурт нылкышно Анастасия Матвеева.

Вавож ёросысь «Колос» хозяйствоысь зоотехник-селекционер

Анастасия Матвеева

2 Анастасияос

Россиын таӵе вожвылъяськон туэ 2-тӥзэ ортчиз. Нырысетӥез радъяськиз 2018-тӥ арын. Соку Анастасия Матвеева 2-тӥ инты утӥз вал. Таяз радэ удалтонзэ киысьтыз ӧз лэзьы ни. Сое 100 сюрс манетэн пусйизы. Озьы ик ассэ ӟеч возьматӥз Вавож ёросысь Мичурин нимо колхозысь Анастасия Наймушина. Та нылкышноос 3 нунал ӵоже вожвылъяськонын ог-огзылэсь мылкыдзэс бурдъязы.

— Вормон капчиен ӧз сётӥськы, — малпанъёссэ шарая Анастасия Александровна. — Йӧло выжыысь пудо вордонэн вырисьёс 77 кузя люкаськимы, нош сӥлё выжы уськытон бордын ужасьёс 12 вал. Но дунъякузы судьяос милемыз та 2 направленилы воксё ӧз люке — ог-огмылы ваньмы конкурентъёс вал, заданиос гинэ кытын но отын вошъяськизы.

Нырысь ик учкизы, кызьы селекционеръёс «Плинор» программаын ужаны быгато, макем умой но валаса пудозы сярысь ивор люкало. Ужамы та валтӥсез луэ уго: программае пыртӥськомы котькуд пудо сярысь вань тодэммес, вань воштӥськонъёсты, соя бырйиськомы ош, чакласькомы, кыӵе кунян вордӥськоз. Таяз этапын аслым осконэ юн вал. Со быдӟа колхозын та программаын ужаны ӧд быгаты ке, трос йӧл уд кыскы. Нош «Колос» шаерамы огез адӟем карымонэз луэ.

Анастасия Матвеева малпамъя, самой секыт вал конкурслэн 2-тӥ этапез. Селекционеръёсты нуизы Казань котырысь «Элита» племпредприятие. Татын пудоез мертано, котыр ласянь эскероно, ӟеч но урод палъёссэ шараяно вал. Туж тросэз потӥз судьяос бордысь: учконъёссы тупалозы я уз, огкадь дунъялозы-а скалъёсты. Нош шекъёсты адӟон понна кулэ опыт — картинкаосъя гинэ ужаса, пудо сярысь трос уд вера.

— Конкурслы 4 йыр йӧло но 2 йыр сӥлё выжыосысь скалъёсты поттӥзы, — вера Анастасия Александровна. — Ӵошатскисьёс трос бере, 10 часысен мон дорозь черод 16 часын гинэ вуиз ай. Возьмаськон тужгес секытэз, дыр. Учкисько но, скалъёслэн сюрлызы ляб, ноныоссы бырыны кутскемын, пыдъёссы висисесь. Ваньзэ тае пусйытэк ӧй кельты. Ужамъя син лэчыт луэ. Куд-огез валатэк ик кылиллям, пудолэсь шекъёссэ но вераны кулэ шуыса. Нош мон малпай на: татчы «браковкаосты» вайизы, луоз. Озьы ик вылэм. Сомында адями учкиз, кутылӥз, мертаз ук соосты. Ымысьтызы шукы ик потэ ни вал, стресс луыса.

2 удмуртъёс

— Баллъёсме чотаса мынӥ бере, вормо шуыса осконэ бадӟым вал. Огез гинэ сюлмаськытӥз: мон сямен ик 100 балл люкасьёс эшшо луизы на ке, котькудмылэн хозяйствоосысьтымы пудо уллёлэсь лыдзэ, скалъёслэсь кӧня кунян ваемзэс но йӧл поттэмзэс учкыса, инты сётозы. Озьы 2 кузя 100 балл люкамы: мон но Татарстанысь Кукмор ёросысь «Рассвет» хозяйствоысь егит селекционер Владимир Павлов. Соослэн фермаосазы 4 сюрс йыр пудозы, нош милям 3 сюрс 500 гинэ ай бере, солы ик абсолютной чемпион ним сётӥзы, автомобиль кузьмазы. Мон 1-тӥ интыез басьтӥ. Но кӧты ӝож ӧвӧл. Шумпотӥсько, абсолютной чемпион удмурт пиосмурт луиз шуыса. Ми соин куспамы удмурт сямен вераськылӥмы. Пинал ай со, 25 арес но уд сёты, Володя 1,5 ар гинэ селекционер луыса ужа, пудо эмъясьлы дышетске.

Конкурсэ туж кужмоесь зоотехникъёс пыриськизы. Новосибирск, Ленинград, Москва улосъёсын селекциен зол ужало шуыса шӧдӥськиз. Но ворме со, кин аслыз золгес оске, кин куалектэмзэ вормыны быгатэ. Котькыӵе конкурс медло, кышкано. Куддыр заданиос шоры учкиськод но, вань букваос син азьын бызьылыны кутско кадь, номыре уд валаськы ни. Сыӵе дыръя аслыд буйганы дыр сётоно, дыртоно ӧвӧл. Соку уд янгыша.

Вормисьёсты сӥлы карон нуналэ Анастасия Матвеева но Анастасия Наймушина кенешизы: сцена вылэ, удмурт дэремзэс дӥсяса, тубозы. Конкурсын Анастасия Наймушина 26-тӥ инты басьтӥз, 91 балл люкаса. Со селекционеръёс пӧлын трос лыдъяське. Адӟиз но, кызьы ваньмыз радъяське. Мукетъят мыным каньылгес луоз, шуэ.

Татарстанысь Кукмор ёросысь «Рассвет»

хозяйствоысь селекционер Владимир Павлов: — Монэ зоотехник луыны косӥз председательмы. Шумпотыса гуртам берытски. Городын улэме уг поты. Академиын дышетскеме дырысен трос дыр ӧз ортчы на, тодон-валан ӧз вуны. Озьы асме зоотехникъёс пӧлын эскерыны малпай. Вормон понна мынӥ. Ачим пумозяз уг оскиськы на, но анай-атае шумпотэмын.

— Данъякузы онлайн-трансляция мынӥз, — шуэ Анастасия Матвеева. — Хозяйствоысьтым специалистъёс, быдэс контора тыр люкаськыса, милемыз учкизы. Сцена вылэ тубыса ӧй вутты на, СМС-ёс лэзьяло ни. Валтӥсь зоотехникмы Сергей Курбатов жингыртыса нырысь ик ӟечкылаз. Казаньысь бертэме бере ик Владимир Красильников кивалтӥсьмы кабинетамы пыриз, капчияк вазиз: колхозэз эн вунэты, пе. Со котьку чакла ужасьёссэ, котьку мылкыд сётэ, сюлмаське ваньмы понна. Нош калыкмы кыӵе шумпотэмын! Адямиос монэ урамысен адӟо ке, шумпотэмзэс верало. Трактористъёс дугдыса ик ӟечкылало. Нош знаменитой луиськиз. Кылем арын 30-тӥ декабре «Поле чудес» капитал-шоуын вормеме бере тазьы ик вал. Но соку керпотыса кытчы пырыны ӧй тодылы, али ӟеч кылъёслы дышем кадь луиськиз ни. Шумпотӥсько, чидай, колхозме но, гурт калыкме но, шаерме но возьытэ ӧй уськыты. Конкурсэ мыныкум, весь малпай: дорам керпотыса медам берты, эшъёсылэн син шоразы учкыны медам возьдаськы. Ваньмы умой ужаськомы бере, мед вормом кадь потылӥз. Нылпиосылы но возьматэме потӥз: котькыӵе уж дунъяське, валтӥсез — ас азяд ужпум пуктыны мед быгатод. Мынэсьтым мед адӟем карозы кадь. Тау Олег Серафимович картэлы но. Конкурсъёсы ветлыку, фермае пудо котыре кошкыкум, со юртъерез чакла. Вань та вормонъёсы солы луыса басьтэмын.

Пумиталоз шаермы

Россиысь зоотехникъёс пӧлын 3-тӥез конкурс Удмуртиын ортчыны кулэ. Зэм, коронавирусэн сэрен валаны шуг на, ку со радъяськоз. Конкурслэн куронъёсызъя Анастасия Матвеевалы отчы пыриськыны алэмын луоз — вормисьёс огзэ ӵошатсконэз кельтыны кулэ, мукетъёсызлы ӵошатскыны луонлык сётыса. Но Анастасия Александровна дунъясь луыны быгатоз. Жюрие ӧтизы ке, шумпотыса мыно, шуэ.

— Конкурсъёслэсь кӧня ке коть шутэтско, — серекъяса вазе нылкышно. — Но али ял каронэн йырин ик ӧвӧл ай. Тани 24-тӥ-25-тӥ июне Дэри ёросысь «Лудорвай» музей-заповедникын элькунысьтымы ӟеч выжыысь пудо-животъ­ёсын адӟытон радъяськоз. Отчы 2 скалмес но 1 ветылмес дасяськомы. Котькудзэ машинкаен ӵышкимы ни, чебергес мед адскозы шуыса. Миськиськомы, подиуметӥ сямен ортчыны дышетӥськомы. Самой умой скалъёсмес, оло, жаляно ик, нуоно ӧвӧл шуыса малпаськомы вал. Сюрес но, калык но пудоез жадьытэ. Огез сыӵе адӟытон бере ӟеч скалмы ӝыт изьыны выдӥз но ӧз султы ни вал. Но выставкае тужгес умой пудоез нуыны кулэ. Конкурсэ пыриськылэм бере адӟиськод ни, кинлэн кыӵе пудоез, кыӵе луыны кулэ. Соин ик эшшо умойгес ужаны тыршиськод. Азьвыл зоотехник-селекционеръёслы саклык ӧй вал, соос сярысь верасез ик ӧз сюрылы. Скаллэн быжыз вань, йӧл но кунян сётэ ке, умой лыдъяськылӥз. Нош али ӟеч выжы уськытонлы бадӟым сак­лык висъяське, Россиын йӧн-йӧн пудо вордоно, шуо.

Елена Сараматова