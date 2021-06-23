Ож вылтӥ «человекъёсыз» сюдылӥз

Гур вӧзысь ӵуж буям ӟус вылын юан пус кадь куасалтӥськем пичи гинэ мугоро песянай, бодыез вылэ пыкъяськыса, тэк пуке. Одӥг-ог бодыеныз тупатъя котрес керттэм выж лёгетсэ. Таӵеен син азям кылиз ӵужае — 1873-тӥ арын вордӥськем Ирина Ивановна Батуева.

Алнашысь Ирина Батуева аръян шукке

Выжы утись

Орина ӵужае вордӥськиз Алнаш черкогуртысь Иван Ермаковлэн семьяяз. 3 ар ортчыса, эшшо нылзы вордӥськиз. Дыдык ним сётӥзы, нош черкын Гликерия луиз. Собере шумпоттӥзы на 2 пиос — Гиргорей но Максим.

Атайзы ужлы сук, визьмо вал. Улӥзы, номырлы ёрмытэк, улыно-вылыно пӧртэм бӧлетъёсын коркан, гид тыр пудоен. Быдэ вуэм нылпиоссэ ӟеч семьяосысь ик эмес­пиосын, кенъёсын паръяз. Дыдык лобӟиз Азаматэ, Максим яна потыса аслыз тузӥ юрт пуктӥз. Нош Ориналы синмаськиллям Алнашысь ик Батуевъёс. Прокор Иванлэн бадяр кадесь 4 пиосыз пӧлысь огезлы, Иваншалы, Оринаез вайизы. Яна потыны егит кузпалъёс бакча берысьтызы ик бусы капка вӧзы инты бырйизы — туала Алнашлэн ӵапак центрез.

Яна потыкузы Ориналэн но Иваншалэн Гиргорей пизы сяна ӧй вал. Егит анай ныллы вожъяськиз, луоз, — Васьлей агайзылэсь Обина нылзэ асьсэлы каризы. Озьы Гиргореен Обина кыкто пиналъёс кадь будӥзы.

Иванша, крестьян ужен сяна, вуз каронэн выриз: ёросысь нянь бичаса, Алабгое ворттӥз. Нылпиоссэс будэтӥзы гинэ, кутскиз империалистической война. Гиргореез оже басьтӥзы. Со Карпатыозь вуиз.

Пизы быдэс бертӥз шуыса шумпотэменызы, сое ӝоггес кышнояны малпазы ёросысьтызы ик Кизекгуртысь Губкин Падейлэн Катёк нылыныз — куиськемезлы синмаськиллям. Егитъёс анай-атайзылы мытылыны ӧз дӥсьтэ — черкын венчатьтыкузы, нырысьсэ ог-огзэс адӟизы. Озьы выль семья кылдӥз. Пинал вайыны ӧз дыртэ. Нош Ориналы Инмар 48 аресаз пи кузьмаз на. Харитон нимазы. Но ӝоген шудэз

куректонэн пӧлэстӥськиз: кутскиз Граждан ож. Гиргореез Горд Армие басьтӥзы. Алнаше вуэм тӧдьыос Иваншаез подводэн сьӧразы нуизы. Инмарлы тау, кыксы но быдэс вуизы.

Кӧня ке ар ортчиз но, Алнашын бадӟым тылпу гомаз — ньылӥз 18 коркаез. Батуев вын-агайёс юрттэк кылизы. Но соос ужлэсь кышкасесь ӧй вал — выль корка ӝутӥзы. Улонлэн радаз пыризы гинэ — кулаке поттӥзы. Ориналэн вань вынъёсызлэсь юртъёссэс талазы. Алнаш пуме, землянкаос гудыса, вынъёсыз улыны интыяськизы. Бератаз но улыны ӧз сётэ ни — судтэк соосыз Ижын ыбылӥзы. Та тодмо луиз, трос аръёс ортчыса. Со вакытэгес ик Ориналэн картэз кулӥз. Собере Обина нылзэ ватӥз на.

Пырись-потӥсьлы юрттӥсь

Вераны луонтэм секыт вал Ориналы. Быдӟым ож улонзэ воксё сураз-пожаз. Таяз ожмаськонэ Гиргорей пизэ ӧз басьтэ — бронь сётӥллям. Ужаз Эграын, Пичи Пургалан уксё ужпумъёсын выриз. Интыяз фронтэ келязы Гиргорейлэсь Тоня нылзэ. Со понна синкыли кисьтыса Ориналы ӧз тырмы — Харитон пиез фронтэ лушкемен пегӟиз на.

Бадӟым юрт бушаз. Кенэз Гиргореез доры юрттыны кошкылӥз, 70 ареслэсь ортчем мӧйы кышномуртлы

2 пичиесь нылпиоссэ кельтыса. Тол кезьыт. Нюлэсэз кораны уг лэзё. Быгатэмзыя лӥялъёсыз порылыса, пу карылӥзы.

Война вылтӥ нэнэлэн коркасьтыз пырись-потӥсез ӧз бырылы — постоялой дворын кадь улӥз. Со вакытэ Бондюжской (Менделеевск) химияя заводысь кислотаен тырмытэм бутыльёсты, Голюшурмаысь поттэм спиртэз вал обозъёсын ворттылӥзы Сюга (Можга) чугун станцие. Ваньмыз Алнашысь Батуевъёс доры кӧлыны пырылӥзы. Гидкуазь бадӟым, валъёсты юскон инты вӧл-вӧл, обоз келясьёс соосты сюдо, люктало но гидэ пырто. Нош асьсэос кӧлыны корка пыро.

Ирина Батуева (паллянысез) Гиргорей пиеныз но мукет ӵыжы-выжыосыныз.

— Ведра ву тэрись самовармы вал, — тодаз вайылӥз аслам анае, Ориналэн внучкаез. — Пересь нэнэ отын чай быректытэ, пиосыз самоварез ӝӧк вылэ пуктыны куре. Пересь нэнэ монэ ӝӧк пуме пуктэ, «нылы, человекъёсыз возьма» шуыса. Мунёен шудыса, возьмасько вал. 5-тӥ классын дышетскыкум но, «человек» — со обозэн ветлӥсь адями кожалляй. Нош пересь нэнэ возьмаськытозям пудоез быдэстэ (утялтэ). Воргоронъёс сюрес вылэ басьтэм сиён-юонзэс ӝӧк вылэ тыро. Одӥг-ог сьӧразы курытэз но луылӥз, шунтӥськылӥзы. Жадьылӥз, дыр, пересь нэнэ: пичи гинэ чарказэ мычыса, «меня тоже подчивайте» шуоз вал. Кӧлаллязы обоз кутӥсьёс сэндраын, шуба шобретъёсын шобыртӥськыса. Шобретъёсты нэнэ кырын тӧлатъяз, куддыръя мунчоын пӧсь пар йылын возьылӥз. Обозъёс ӵукна кошкем бере гидысь ыжъёсты, курегъёсты поттӥськомы — валъёслэн сиськем бервылазы трос турын, кисьтӥськем сезьы кыле.

Нош кыедзэ бакчае поттылӥзы. Картошка удалтылӥз, шуэ вал анае. Сое вуштыса, басьтэм суррогат пызен сураса, нянь пыжылӥзы.

— Пыраксэ скал вордӥмы, но кӧттырымон йӧл-вӧй сиемме чик уг тодӥськы. Пересь нэнэй аръян шукке. Ми выныным котыраз бергаськом. Пичияк вӧй зырӟыса сётэ, аръян шуккем бервылэз чиньыенымы конгыръяськом. Мукет уг йӧты. Весь сием потэ вал. Мурӝолын сюй горшокын ӵыжтэм вӧй но вал. Быдэ вуыса гинэ валай ни: ваньмыз государстволы налог чот кошкылӥз, — вералляз анае.

Тужгес ческыт сиёнзы куасьтэм сема вылэм. Со праздникъёсы гинэ йӧтэ вал. Кампетлы кадь шумпотылӥмы, шуэ.

Инкуазен огкылысь

Войналэн пумаз Иванша юртэ но шумпотон йыгаськиз. Нырысь ик вормонэн бертӥз Ориналэн Тоня внучкаез. Со зенитчица вал. 1946-тӥ арын вуиз Харитон пиез. Со Горд Кизили орденэн но Отечественной войналэн орденэныз но медальёсын пусъемын. Карельской фронтын миномётной батальонлэн командирез вал. Анай куалекъясь киосын ӟыгыръяз пизэ. Зэм, мемиез вӧзын кема улыса трос ӧз вутты. Харитон Дальний Востокын но, Кореяын но улӥз, отӥяз Казахстанэ семьяеныз выжиз. Отчы кылем Гена, Саша но Света нылпиоссэ пӧртэм мугъёсъя огпол но адӟыны ӧз кылды… Ориналы та берпум минутъёсаз но бадӟым кайгу вал.

Пересь ӵужай, гурт калыкен валче улэм сяна, инкуазен но туж тупаса улӥз, тодӥз но чаклаз сям-йылолъёсты. Гужем сильзор-гудыри дыръя котьку ик азбаре куштэ вал нянь пыжон лопатказэ, бусыын будӥсь ю-няньлы секыт медаз луы шуыса. Ӟеч тодӥз эмъюм турын-куарез. Гужем ӵоже пуйыэн-пуйыэн куасьтыса дася вал. Со доры ӵем вуо вал бӧрдӥсь нуныосын анайёс. Нэнэ эмъя вал пуныноныез (пӧськы).

Пересь ӵужаймы 96 аресозяз улӥз. Сомында кайгу пыр потыса, со быдӟа арлыдозь вуыны юрттӥз, дыр, калыклы котьку ӟеч лэсьтэмез, инкуазен одӥг кыл шедьтэмез. Песянайзэс возьытэ ӧз уськытэ нылпиосыз но соослэн пиналъёссы но — ваньзы ужысь ветеран ним басьтӥзы.

Елена Смирнова. Алнаш ёросысь тыло гурт