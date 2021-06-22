«Огъя Россия» партилэн Кун Думае ӵектоно кандидатъёс пӧлы сюризы тодмо общественникъёс но кивалтӥсьёс

19-тӥ июне Москваысь «Экспоцентрын» ортчиз «Огъя Россия» партилэн 20-тӥ съездэз. Отчы пыриськизы Россилэн Президентэз Владимир Путин но партилэн кивалтӥсез Дмитрий Медведев.

«Огъя Россия» шаплы ужа — партиос пӧлын нырысь ик ортчытӥз съездзэ. Радъяськиз со, висён вӧлмон вакытлэсь вань куронъёссэ чакласа. Ужрадэ ӧтемын вал 3 поллы ӧжытгес куно, соос ваньзы коронавируслы анализ сётӥзы.

Съездын ӟырдыт вераськизы партилэн быдэстоно ужъёсыз но депутатэ кандидатъёслэн списоксы пумысен. Кун Думае быръёнъёс чакламын 17-тӥ-19-тӥ сентябрьлы. Нош декабре «Огъя Россия» пусъёз 20 ар тырмонзэ. Туннэ со пыд вылаз юн-юн сылэ ини. Котыраз визьмо но шаплы азьветлӥсьёсты люканы быгатӥз.

— «Огъя Россия» — кунысьтымы одӥгез бадӟымез партия. Со кужым гинэ ӧвӧл — калык азьын кыл кутон но. Озьы бере, асьмелы мукетъёсызлэсь золгес но шаплыгес ужано. Со понна калыкез шугъяськытӥсь юанъёсты но ужпумъёсты дыраз сэрттоно-пертчоно. Калыклэсь осконзэ ыштыны уг яра! — съездэ люкаськемъёслы вазиськиз В. Путин.

Партия азьланяз ужалоз, Президентлэн Федерал Собранилы вазиськонэз вылэ пыкъяськыса. Бадӟым саклык висъялоз трос нылпиё семьяослы, демографиез ӝутонлы, тазалыкез утёнлы, дышетонлы, гурт удыслы но ЖКХ-лы но мукет. Одно ик лыдэ басьтоз калыклэсь ӵектонъёссэ но мылкыдъёссэ.

В. Путин тодматӥз «Огъя Россилэн» выль списокеныз. Кун Думае депутатэ кандидатъёс пӧлы сюризы обороная министр Сергей Шойгу, кунсьӧр ужъёсъя министр Сергей Лавров, Москваысь Коммунаркаысь паласькись висёнъёсъя больницалэн валтӥсь врачез Денис Проценко, «Калык фронтлэн» ёзчиез Елена Шмелева, нылпилэн правоосызъя уполномоченной Анна Кузнецова.

— Списоке пыртэмын политикаын кема аръёс ӵоже ужамъёс но, отчы нырысетӥ вамыш лэсьтӥсьёс но. Одӥгъёсызлэн визьзы, опытсы бадӟым, мукетъёсызлэн выль кужымзы, малпанъёссы трос. Ӵош кариськыса, трос ужъёсты лэсьтыны быгатомы, — вераз Президент.

Удмуртиысь «Огъя Россия» партилэсь Кун Думае бырйисьёс пӧлын нырысь ик сылэ Тӧро Александр Бречалов. Озьы ик списоке шедизы Кун Думаысь депутат Андрей Исаев, йӧскалык политикая министр Лариса Буранова, Кун Кенешлэн вице-спикерез Надежда Михайлова, сенатор Юрий Фёдоров но Россиысь военно-патриотической клубъёслэн ДОСААФ ассоциацизылэн кивалтӥсез Андрей Тимофеев.

Ольга Корепанова