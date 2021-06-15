Нылпиос мед луозы тазаесь

Кылем арняе Кун Кенешлэн Президиумез ортчиз Ижысь 46 номеро школаын. Депутатъёс кенешизы гужем

лагерьёсты радъян, дышетон юртъёсты кышкытлыклэсь утён сярысь.

Кун Кенешысь депутатъёс, Правительствоысь адямиос

Ижысь 46-тӥ школаын эскеризы пиналъёсты кышкытлыклэсь утён ужпумъёсты.

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Гужем шутэтскон

46 номеро школа усьтӥськемын 2018-тӥ арын. Кыӵе выль технологиос кылдытэмын берло дыре, соос татын кутӥсько. Кылсярысь, юрт котырын но, пушказ но видеонаблюдение радъямын. Нылпиос татчы нимысьтыз пропускъёсын пыро, муртъёслы сюрес ӧвӧл.

Туала школалэн тусыз но воксё мукет. Татын борддоръёсын ӧвӧл ни ивор сётӥсь стендъёс. Соос интые коридорын — сенсор амалэн ужась бадӟым экранъёс. Отысь нылпиос шедьто расписаниез но, ялонъёсты но, мукет иворъ­ёсты но.

Президиумлэсь кенешонзэ усьтыса, Кун Кенешлэн Тӧроез Владимир Невоструев вазиськиз депутатъёслы:

— Та дыре нылпи лагерьёсты но, дышетон учреждениосты но туж сак чаклано. Уго Казаньысь школаын ыбылӥськон быдэс странаез зуркатӥз. Ми выльысь малпаськыны кутским: утемын-а асьме нылпиосмы, мар кароно, таӵе кышкыт учыр медаз ни луы шуыса.

Дышетонъя но наукая министр Светлана Болотникова верамъя, туэ 581 гужем лагерьёс ужалозы. Пиналъёсты возьмало город сьӧрысь 30 лагерьёсын. Тужгес трос — 528 — ял карон интыос усьтӥськозы школаос бордын.

Оглом Удмуртиын 200 пумо сменаос радъяськозы. 24 лагерьын нылпиос, шутэтскем сяна, ужаны но быгатозы.

Озьы ке но, котькуд сменаез радъяку, нырысь ик сюлмаськоно луэ тазалык сярысь. Лагерьёслы ватсаса

коньдон висъямын маскаос но дезинфекция суретъёс басьтонлы. Город сьӧрын ужась лагерьёсысь специалистъёслы ковидэз шараясь ПЦР-тестъёс лэсьялозы.

— Ваньмаз лагерьёсын тырмыт люкамын ни пӧраськисьёс но вожатойёс. Секытгес югдур эмъясьёсын. Но 1-тӥ сменаослы кулэ луись специалистъёс шедьтэмын ни. Со сяна, та дыре котькуд лагерьын пуктыло кышкытлык сярысь ивортӥсь кнопкаос, — пусйиз министр Светлана Болотникова.

1,5 миллиард манет кулэ

Казаньысь школаын нылпиосын луэм кышкыт учыр бере эскеронъёс радъяськизы Удмуртиысь дышетон учреждениосын но. Оглом шаерамы 1 сюрс 582 объект. Соос пӧлысь 18 процентэз гинэ — 294 юрт — кышкытлыклэсь утиськонъя куронъёслы тупало.

— 95 процентэз дышетон юртъёс кенерамын. Котькуд учреждениын вань тылпу сярысь ивортӥсь сигнализация, «тревожной» кнопка, видеонаблюдение. Озьы ке но куронъёс воштӥсько. Кылсярысь, азьло пырон ӧс дорын 2 камераен тырме вал. Али югдурлы со уг ни тупа, — шуэ дышетонъя но наукая министр Светлана Болотникова.

Дышетон юртъёсты утён сярысь верано ке, 8 процентсэ гинэ учреждениосты чаклало ведомствое пырисьтэм охраная предприятиос. Кышкытлыклэсь утиськонъя вань куронъёсты быдэстонлы Удмуртиысь дышетон учреждениослы 1,5 миллиард манет кулэ. Со сяна, уксё чаклано та оборудованиез эскеронлы-выльдонлы. Соку арлы быдэ эшшо 1,6 миллиард манет висъяно луоз.

Кун Кенешысь ялан ужась комиссилэн тӧроез Татьяна Ишматова пусъе: дышетон учреждениосты утён оскемын муниципал кылдытэтъёслы. Соос туж шугъясько вань куронъ­ёсты быдэсъяны. Таин валче, юрттэт курыса, ӵемысь вазиськыло Кун Кенеше но Правительствое. Мукет ласянь, та выллем шугъяськонъёсын пумисько Россиысь мукет улосъёс но. Соин Кун Кенеш вазиськон дасяз Россиысь Правительствое, дышетон учреждениосты кышкытлыклэсь утёнлы сӥзем нимысьтыз программа радъяны курыса.

Елена Скворцова