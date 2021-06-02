Нош ик люказ кунооссэ
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26-тӥ куартолэзе Октябрьской черкогуртысь библиотекалэн юртэз вылэ шуккизы Алла Кузнецова кылбурчилы сӥзем буре ваён пул.
Дано поэт, Ашальчи Оки нимо премилэн лауреатэз вордскиз Октябрьской кылдытэтэ пырись Чимошур гуртын. 2016-тӥ арын Октябрьскойысь лыдӟиськон юртлы Алла Кузнецовалэсь нимзэ сётӥзы. Таӵе куронэн вазиськиз «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн Дэри ёросысь ёзэз, кичӧлтонэз умоен лыдъязы Дэри ёросысь администрация, общественной огазеяськонъёслэн кенешсы.
— Ми, дэриос, туж гажаськомы аспал муртмес. Соин тау шуиськомы «Удмурт Кенеш» огазеяськонлы, Йӧскалык политикая министерстволы — соос юрттӥзы та пулэз шуккыны. Талэсь азьвыл ини Октябрьскойысь библиотекаын ортчылӥзы Алла Кузнецовалы сӥзем лыдӟонъёс, отчы мӧйыос но, пиналъёс но пыриськизы, — вераз «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн Дэри ёросысь ёзэныз кивалтӥсь Лидия Биянова.
Буре ваён пулэз усьтонэ пыриськизы Дэри ёрослэн йырыз Константин Русинов, «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн тӧроез Татьяна Ишматова, «Удмурт нылкышно кенешлэн» кивалтӥсез Елена Миннигараева, Удмуртиысь Писательёслэн союззылэн кивалтӥсез Пётр Захаров, Удмуртиысь калык артистка Валентина Пудова, кылбурчилэн апаез Людмила Созонова, удмурт гожъяськисьёс Любовь Тихонова, Лидия Нянькина, Дарали Лели, Октябрьскойысь калык.
Куноос, тодэ ваёнъёссэс шараяса, дано кылбурчилэсь аспӧртэм туссэ-сямзэ син азе пуктӥзы, сое улӟытӥзы кадь.
— Алла Алексеевна котьку яратылӥз эшъёссэ дораз ӧтчалляны. Али но кӧня куноосты люканы быгатӥз — сюлэм шумпотэ, — пусйиз Людмила Созонова.
Улон сюресаз трос лёгъёс-гопъёс, шуг-секытъёс вал ке но, Алла Кузнецовалэн вӧсез вожпотонэн ӧз кисьтӥськылы — сое кылбурчи адямилэсь лулзэ бурмытыны быгатӥсь эмъюмлы, чебересь произведениослы пӧрмытъяз.
— Со азьланьтӥз Ашальчи Окилэсь мытэм сюрессэ. Оскисько, та буре ваён пулэз адӟыса, адямиослэн мылкыдзы кылдоз солэн творчествоеныз тодматскыны, — пусйиз «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн тӧроез Татьяна Ишматова.
Кылбурчилэн чуръёсыз туж ӝог вордскыло вылэм. Кылсярысь, тодмо «Капикап» кылбур-кырӟанзэ А. Кузнецова гожтэм автобусын, кинлэсь ке бумага но ручка курыса. Валентина Пудова артистка тодаз вае:
— Алла Алексеевналы вераськод гинэ, кырӟанлы сыӵе я таӵе кылбур кулэ шуыса — со одӥг-кык час ӵоже пӧрмытэ ини вал. Котькуд кылбураз шӧдӥськылӥз зэмос мылкыд, вӧсь яке шумпотон, — вераз Валентина Тихоновна.
Алла Кузнецоваен пумиськылэмзэ али ке но паймыса тодаз вайылэ Октябрьскойысь пенсионерка Лия Каркина но. Лия Вениаминовна Дэри ёросын 3-тӥ арзэ улэ, нош солэсь азьвыл Глазов ёросысь Кечпигурт (Удмуртские Ключи) гуртысь библиотекаын кема аръёс ӵоже ужаз.
— Алла Кузнецова Глазов ёросамы вуылӥз. Мон сое Коблагуртысь (Тукбулатово) фермаысь ужасьёсын пумиськонэ нуи. Сыӵе шулдыр, тунсыко, чебер вераськиз со! Мон, пе, Алла, но Пугачёва ӧвӧл, мон Кузнецова, — мадиз Лия Вениаминовна.
— Алла Кузнецоваез кылзыны яратылӥзы удмуртъёс но, ӟучъёс но. Со туж чебер вераськыны быгатэ вал, угось быдэс улонзэ солы возьматоно луылӥз, со зэмос кылбурчи шуыса. Кема дыр ӵоже сое Писательёслэн союзазы но уг куто вал туж шара, эрико кылбуръёсыз понна. Алла Кузнецовалэн творчествоез туж ӧжыт эскеремын, мон оскисько, сое бугыръясьёс луозы ай шуыса, — вераз Писательёслэн огазеяськонзылэн кивалтӥсез Пётр Захаров.
Ужрадлэн пумаз «Капикап» кырӟанэз быдэстӥз «Октябрьской» культурая комплексысь «Тури весь» ансамбль, артистъёс борды итӥськизы вань люкаськем адямиос но.
Анастасия Шумилова
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