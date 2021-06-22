Нош вуиз тулыс

Маргарита Тулбаева

Вуизы кема возьмам тулыс нуналъёс, тылобурдоос кырӟаны кутскизы, турлы сяськаос усьтӥськизы. Гуртын шулдыр луэ ини, коркан пукем уг поты ни, мылкыд кыре кыстӥське. Ӝоген льӧмпу сяськаяськоз, ческыт зыныз йырез поромытоз…

Озьы малпаськыса пуконъяз Орина апайлэн укно улаз шулам куара кылӥськиз. Учкиз но — шырчик вуэм ук ини! Кышномурт шумпотыса кылзэ солэсь кырӟамзэ: мар ке но вераськод ук тон. Со вакытэ дымбыр-дамбыр вазиз. Ну, та коӵышен нерад: ялан корка сэрегтӥ корка сиге озьы тубалля.

Туспуктӥз М. Егоров

Орина апайлэн тодматскемез потӥз шуласеныз-кырӟасеныз. «Э-э-э, мусоосы, тӥ кык кузя вылӥллямды ини, кыӵе мусоесь адскиськоды», — ас понназ вераське нылкышно. Шырчикъёс гинэ но парен. Бурдоос шоры учкыса, Орина апайлэн кӧтыз ӝож луиз. Кышномурт малпаськонэ усиз: «Марлы меда мыным оген улыны кылдэм, небыт валесам ӧвӧл шунтӥсе, ужысь бертыкум — пумитасе, шорам яратӥсько шуыса вазисе, куректонме, шумпотонме вераны нокинлы. Я коть тани вань на эшъёсы — кырӟась тылобурдоосы, сюлэм небӟытӥсьёсы. Паймод, ява, кытысь меда сыӵе чебересь куараоссы пото, котькудӥзлэн аслаз гурез. Шырчик уморто но лэсьтӥсе ӧвӧл ни тӥледлы…»

Кышномуртлэн малы ке но тодаз лыктӥз, кызьы огпол Юра пиез школаысь бӧрдыса бертӥз: «Анай, мыным туннэ «кык» пуктӥзы, малы ке шуоно шырчик умортое лэсьтэмын ӧй вал». Кызьы буйгатоно пизэ? Кин янгыш, пиезлэн атаез ӧвӧл шуыса?.. Орина пизэ соку мырдэм буйгатӥз. Соин, лэся, та учырез тодаз вайыса ик, Юра быдэ вуэмез бере трос умортоос лэсьяз. Соос табере ваньмыз сисьмизы, усизы, быризы ини…

Озьы малпаськыса улонъ­яз Орина апай валаса но, адӟыса но ӧз вутты коӵышлэсь кызьпу кузя ури-бери тубемзэ — шырчикез кутэмез потэм. Нош тылобурдоос

тушмонзэс синйылтӥзы но инме лобӟизы. «Ой, тонэн но нерад, кытысь-мар тон вуид, — коӵышсэ тышкаське кышномурт. — Шыръёс пыд улын резь гинэ бызьыло, соосты кутыны уд валаськы, лэся».

Коӵышез кызьпуысь тэтчиз но бызьыса азбар пала кошкиз. Кема пукиз на Орина апай капка азяз, кырӟасьёссэ возьмаса, но тылобурдоос кышказы, лэся, — ӧз ни вуэ. Озьы ӝож малпанъёсыныз валче ик кышномурт корка пыриз, кресло вылэ пуксьыса, керттӥськонзэ кутӥз. Малпанъёсаз весь уло кырӟась-шулась эшъёсыз, чузъясько соослэн паймымон гуръёссы… Я, ӵуказе но нунал вордӥськоз ай, соин ӵош — умоезлы оскон.