Ненег пельпумъёс вылын — бадӟым ныпъет

Гуртысь нылкышноос веразы, кыӵе улон-вылонзы, ужпумъёссы

Вотка ёросысь Июльское черкогуртэ лю­каськылӥзы быдэс эль­кунысьтымы гуртъ­ёсын улӥсь нылкышноос — соос понна нырысьсэ ортчиз «Гурт — нылкыш­нолэн синъёсыныз» фо­рум. Гуртлэн араз со одӥгез бадӟым ужрад луиз.











Йӧноесь, кужмоесь, чебересь…

Форуме вань ёросъ­ёсысь 230 пала нылкышноос вуылӥзы — ужало соос пӧртэм удысъёсын: тазалыкез утёнын, дышетонын, культураын, спортын, ёрос администрациосын, кивалто гурт яке фермер хозяйствоосын, детутат луо яке общественной огазеяськонъёсты валто. Ваньзы йӧноесь, азинлыкоесь, азьлане мур осконэн учко. Но уг вунэто чебер, ненег луон сярысь но — шыкысъёсысьтызы тужгес чебер дэремъёссэс поттӥлям, шӧдске. Пӧлазы трос адӟиськизы удмурт дӥсяськемъёс но!

Ваньзэс соосты огазеяны, шумпотонъёссы но сюлмаськонъёссы сярысь дэмен кенешыны кичӧлтонэн потӥз Кун Кенешысь «Огъя Россия» партилэн фракциез. Солэн кивалтӥсез Елена Дербилова, ужрадэз усьтыса, вераз:

— Нылкышно пӧртэм удысъёсын азинсконъёс басьтэ, ненег пельпумъёсыз вылэ секыт ныпъет поныны уг

кышка. Валамон, кылдыло юанъёс, шугъяськонъёс но. Ӵапак соосты сэрттон-пертчон вылысь асьмелы огазеяськоно. Дэмен гинэ тросгес лэсьтыны быгатом семьяосмы, яратоно элькунмы, быдэс Россимы понна!

Форумлэн ужаз озьы ик пыриськизы Кун Думаысь «Огъя Россия» фракцилэн кивалтӥсезлэн воштӥсез Андрей Исаев, Кун Кенешлэн Тӧроезлэн воштӥсез Надежда Михайлова но мукетъёсыз.

Вотка ёрослэн йырыз Илья Прозоров, кунооссэ пумитаса, вераз Вотка палъёсты данъям нылкышноос сярысь. Соос пӧлын — Совето Союзлэн Героез, Быдӟым тылож вакытъ­ёсысь лётчица Нина Ульяненко, куасэн бызьылонъя 4 полэс Олимпийской чемпионка Галина Кулакова, Социалистической Ужысь Геройёс Агафья Лебедева, Генриетта Злобина, Екатерина Кузнецова но трос мукетъёсыз.

— Нылкышнолэн кужымез мертаны луонтэм, — пусйиз И. Прозоров. — Тӥ быгатӥськоды воргорон сюлэмъёсты но небӟытыны, дуннеез но воштыны. Луонлык гинэ сётоно!

Тазалык, агроклассъёс…

Форумлэн валтӥсь ужпумез — нылкышноос ог-огенызы матэгес тодматскыны, ог-огзылэсь дышетскыны мед быгатозы. Ужазы 3 площадкаос: «Гурт — азинскись инты», «Тазалыкез утён — гурт нылкышнолэн синъёсыныз» но «Егитъёс — гуртлэн ӵуказе нуналэз». Нылкышноос сюлмаськытӥсь юанъёссэс сётыны быгатӥзы министерствоосысь но ведомствоосысь специалистъёслы, депутатъёслы, экспертъёслы. Котькудаз секциын тунсыко, ӟырдыт вераськон ӝутскиз.

Пичи Пурга ёросысь Гожня школаысь

библиотекарь Зинаида Елизарова: — Пичи Пурга делегациенымы ӵектонъёсмес гожтыса кельтӥм. Кылсярысь, гуртоос пенсие вазьгес потыны мед быгатозы вылэм, санаторийёсын тазалыксэс юнматыны луонлыкъёс кылдытоно но мукет. Малпасько, милемыз кылзӥзы бере, одно кылозы но! Осконэ кылдӥз, гуртын улон-вылон ӟечгес луоз шуыса.

Тазалыкез утёнлы сӥзем секциын юан чузъяськиз: мар кароно гуртын улӥсьёсты тыро-пыдо эмъян понна? Ёрос больницаослэсь ужзэс умоятоно, гуртъёсы туала куронъёслы тупась фельдшер-акушер пунктъёс пуктоно. Со сяна, кулэ на специалистъёс! Жаляса верано, данакезлэн фельдшеръёслэн пенсие

потон дырзы вуэ ни. Бен, «Гуртысь эмчи», «Гуртысь фельдшер» программаослы луыса югдурез воксё урод уд шуы. Но специалистъёс та программаосы шедён но коньдон басьтон вылысь ёросысь ёросэ ветло — одӥг интыын 5 ар ужало но мукет азе кошко. Оло, та программаослэсь куронъёссэс воштоно? Мукетыз юан: уг луы-а, врачъёсты музэн ик, эмъясь сузэръёсты, фельдшеръёсты но целевой наборъя дышетыны? Та амал юрттысал, вылды, гуртэ специалистъёсты кыскыны.

Гуртлэн ӵуказе нуналыз — агроклассъёсын дышетскисьёс, гуртэз азинтон понна сюлмаськисьёс киын, шуизы «Гурт — азинскись инты» секциын. Интыосысь кичӧлтонъёс юртто пыдлось гуртъёсысь но улон-вылонэз трослы ӟечгес карыны. Но со дыре ик туннэ ваньзэ лыдъяськом коньдонэн. Муниципалитетъёслэсь али юало: грантъёс чотын кӧня коньдон кыскыны быгатӥды? Но нокин уг юа, мар соин лэсьтэмын, кызьы со калыклэн улон-вылонэз вылын шӧдӥськиз, мар лэсьтыны кулэ на.

Алнаш ёросысь «Оркино» хозяйствоен кивалтӥсь Марина Захарова: — Уж ӧвӧлысь тросэз воргоронъёс вахтае ветло. Нылпиосты будэтэ огназ анай — татысь пото семья куспын валамтэос, люкиськонъёс. Уж интыос кылдытоно! Шутэтскыны но кытын мед луоз. Со сяна, кулэ школаос, нылпи садъёс, культурая юртъёс. Оскон вань, гуртъёс уз быре ай шуыса — форум тае возьматӥз.

Кызьы егитъёсты гуртэ кельтоно? Пырисько-а соос гурт улонэ? Та юанъёс валтӥсь луизы «Егитъёс — гуртлэн ӵуказе нуналэз» секциын. Гуртын нылпиослы ӟеч тодон-валан басьтыны луонлыкъёс, ужан интыос кылдытоно — соку город пала учкылӥсьёс шӧдскымон ӧжытгес луозы. Нош кызьы та ужпумъёсты быдэстоно? Дышетӥсьёс но егитъёсын ужасьёс тужгес усто практикаоссы сярысь веразы. Кылсярысь, Сарапул ёросысь Сигаево школаын «Равный равному» проект пыӵатӥське: 8-тӥ-11-тӥ классъёсын дышетскисьёс моделированиен выро. Школа бере данакез тодон-валан басьто технической вузъёсын, гуртэ берытскон сярысь верасько.

Лэсьтоно туж трос

— Туж умой, Гуртлэн араз таӵе ужрад ортче шуыса, — вераз Кун Думаысь депутат Андрей Исаев. — 2021-тӥ арын Удмуртиысь гуртъёсын 607 социальной объектъёс пуктыны чакламын, солы 1,6 миллиард манет висъямын. Вераськон мынэ 5 выль школаос, 8 нылпи садъёс, культурая юртъёс но калык люкаськылон интыос лэсьтон сярысь. Гуртъёсы сюресъёс лэсьтонлы висъяськоз 2,3 миллиард манет.

Ува ёросысь Петропавловоысь фермер

Валентина Яковлева: — Нылпиосмес ужаны ум дышетӥське — та туж сюлмаськытэ. Школаын 32 ар труд урокъёс нуи. Нылпиосты трактор нуллыны но дышетылӥм, пудо но утялтылӥм. Школа бакчаямы емыш будэтылӥм — асьмемыз асьмеос сюдылӥм. Ужез валаса будӥсь пиналъёс гуртэ ик кылё вал. Малпасько, ваньзэ сое ӝегатскытэк берыктоно.

Андрей Исаев озьы ик вераз гуртъёсын туризмез азинтон пумысен — талы сӥзем законэз Кун Думаысь депутатъёс 1-тӥ лыдӟемен юнматӥзы ни. Та закон Россиысь гуртъёслы азинскыны бадӟым луонлык сётоз. Матысь аръёсы туризмлы 520 миллиард манет висъяны чакламын, триллионлэсь ятыр инвестициос кыскемын луозы, эшшо 72 миллион манет висъяськоз улосъёслэн бюджетъёсысьтызы.

Бен, гуртэз азинтон понна лэсьтоно на трос. Уно ӵектонъёс чузъяськизы форумын но. Пумиськонлы йылпумъянъёс лэсьтыса, Кун Кенешысь «Огъя Россия» фракцилэн кивалтӥсез Елена Дербилова шуиз: ваньмыз соос форумлэн резолюцияз пыртэмын луозы но азьланьын ужанлы инъет луозы, кылдозы, вылды, выль законъёс но. Нош форумъёс азинтэмын луозы — таӵе ӵектонэн потӥзы ужрадэ пыриськемъёс.

Элина Кумачева

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