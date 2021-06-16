«Надежда» ӟечезлы оске

Кылем арынлэсь тросгес йӧл кысконо

Дэбес ёросын 14 хозяйствоос тыршо. Пудо вордон удысын азьветлӥсьёс пӧлы пыре «Надежда»

огазеяськон, соин 2005-тӥ арысен быгатыса кивалтэ Александр Хохряков.

Механизаторъёс: Олег Волков, Вениамин Ившин, Фёдор Хохряков,

Валерий Докучаев, руль сьӧрын — Михаил Горбушин.

Туспуктӥз Максим Егоров

Александр Анатольевич ортчем аръёсыз сярысь малпаське ке, жаля кадь, трос дырзэ токма быдтӥз шуыса, ляб колхозъёстӥ ветлыса. Ужан сюрессэ мытӥз Тольён гуртысь «Красный Октябрь» колхозын агроном луыса. Ӟеч тыршемзэ ёросысь кивалтӥсьёс синйылтӥзы. Озьы солы бырйыны 3 колхоз ӵектӥзы, председатель, пе, луод. Калинин нимо колхозэ, ужан опытэз ӧвӧл шуыса, мыныны дӥсьтымтэ, быръем лябзэ — Турнэс гуртысь Малыгин нимо колхозэз.

— Номыр умоез ӧй вал: пудоос сюдымтэ, сюрес ӧвӧл, тракторъёс куашкамын, скалъёс кезьыт гидын сыло, — тодаз вае Александр Хохряков. — Со вакытэ колхозын котькуд скаллэсь 900 килограмм йӧл кыскизы. Ужаны кутскыса, скал кыскисьёслэсь мылкыдзэс лӧпкытӥ: 3 сюрс килограммлэсь трос йӧл люкады ке, цветной телевизор кузьмало. Уд но оске, ар пумын вань дояркаос 3 сюрс лыдпусэз ортчизы. Верам кылме быдэстоно луиз, телевизор утчаса, Казанёзь вуи. Озьы калленэн пыд выламы султыны, уждун сётъяны, техника басьяны кутскимы гинэ но — вожъяськисьёс шедизы. Ужаны луонлык ӧз сётэ ни, керетыса ӧй улы — кошки.

А. Хохряковлы мукет хозяйствоен кивалтыны ӵекто на вылэм. Колхозэ мыныны воргорон чутрак пумит луэм, куашканы кутскем сельхозхимие мынэм. Предприятиез пыд вылаз ӝутыны ӧдъям гинэ, нош ик люкетӥсьёс шедиллям.

Колхозэн уг кивалты шуиз вал ке но, Тольён хозяйствоез вузан сярысь иворез кылыса, тэк пукыны ӧз чида. Кивалтон борды басьтӥськиз гинэ, колхозын азьвыл ужамъёс сое банкрот карыны кутскизы. Хозяйство югдурысь мырдэм но кызьы потӥз. Озьы шуг-секытъёс Александр Анатольевичез юнгес каризы кадь.

Уникальной механизаторъёс

2005-тӥ арын кылдӥз «Надежда» огазеяськон, кивалтӥсь луиз Александр Хохряков. Та дырлы 50 пала ужасез. Нырысетӥ юрттӥсьёсыз — бухгалтеръёс Анна Баженова но Татьяна Хохрякова. Та хозяйствоын ик тыршо А. Хохряковлэн Фёдор но Сергей пиосыз инженер но зоотехник луыса. Колхоз азинскыны выре: техника басьто, пудо йырзэс йылэтон сярысь сюлмасько.

— Уг ваты, ужаны кутскон арам тракторъёс шальтрамын вал, колёсаоссы шпагатэн кышъямын, — шуэ кивалтӥсь. — Туннэ техникамы выльдэмын-тупатъямын. Гыроно-кызёно музъеммы 1 сюрс 600 гектар пала люкаське, со пӧлысь 340 гектарзэ арендовать кариськомы. Ужаны кутскыкум, куд-огез ӧз оске, колхозэз ӝутыны вормо шуыса. Соин ик пайёссэс но ичиез гинэ сётӥзы, кин ке со понна трос дун курыны кутскиз, кин ке артысь колхозъёслы сётӥз. Озьы мон тыро-пыдо музъемтэк кыли.

Ма вань, сое ик гыро-кизё, 2 выль тракторзы, туэ пудо сиён дасян комбайн басьтӥзы. Механизаторъёс пӧртэм техникаен быгатыса ужало. Тулыс вылтӥ 140 гектаре вылӥ сортъем тысь кизизы. Куазь сётӥз ке, пе, сое кидыслы кельтозы. Бадӟым сюлмаськонзы — КЗС, татын со ӧвӧл, нош тысь возён складъёссы вужесь, ю тысь кисьтэмлэсь азьло улаз ын вӧлдоно луэ, сотэк мускыт. Умой луысал сое асфальтэн шобыртыны, но укыр дуно. Соин ик тросэз тысьсы фуражлы кошке.

Дэбес ёросысь «Надежда» хозяйстволэн кивалтӥсез Александр Хохряков,

бухгалтеръёс Татьяна Хохрякова но Анна Баженова.

Туспуктӥз Максим Егоров

Ужасьёслы сокем уг ёрмо, бусыын кысык вакытэз вератэк. Кызьы вераз кивалтӥсь, лыктӥсезлы уж шеде, ӟеч тыршисез умой уждун басьтэ. Шумпото, берло дыре егитъёс вуо ик шуыса, кылсярысь, механизаторъёс Алексей Королёв но Владимир Горских луд вылын трос ужало. Ми ветлон нуналэ но соос бусыын вал, кизьытэк кылем интыосты кизизы. Тужгес арлыдоосыз механизаторъёс — Валерий Докучаев но Николай Хохряков, бадӟымгес эшъёссы пенсие потӥллям ни. Тольён гуртысь сяна, Дэбесысь но Чепык гуртысь

механизаторъёс ужаны ветло, нош Олег Волков — пырак Кез каргуртысь.

— Механизаторъёсмы сюлмо ужало, ваньмы уникальноесь: асьмеос ик гыриськомы-кизиськомы, пудо сиён нуллӥськомы, кыед поттӥськомы, тракторъ­ёсты тупатӥськомы, — шуэ инженер Фёдор Хохряков. — Быгатэммыя ог-огмылы юрттӥськомы. Тулыс бусы ужъёсмес дыраз быдэстӥмы, тӥяськыса ӝеганъёсмы ӧй вал, табере зорез витиськомы.

Гидъёс выльдэмын

«Надежда» огазеяськонлэн 2 фермаез, соос тупатъямын-выльдэмын. Сюро таза пудозы 780 йыр, со пӧлысь ог 250-эз — кысконо скалъёс. Гуртоос тодо: йӧл ке луиз, хозяйство улоз.

— Пудоез гужем лудэ поттӥськомы, соин ик пастухез огдырлы уже кутӥмы, сое Тольёнысь Чепыке нуллӥськомы, — шуэ кивалтӥсь Александр Анатольевич. — Котыртэмын гинэ возёно вылэм, но пудо сиёнмы уз окмы. Азьланяз ужан амалъёсты воштон сярысь малпаськиськомы, кылсярысь, скалъёсты думытэк воземмы потэ.

«Надежда» огазеяськонлэн кивалтӥсез Александр Хохряков: — Ужаны кутскыкум, куд-огез ӧз оске, колхозэз ӝутыны вормо шуыса. Но каллен пӧрмытӥм. Дэбес ёросысь мукет колхозъёслэсь бере ум кылиське, йӧлмес будэтыны тыршиськом. Кылсярысь, кылем арысь та вакытэн ӵошатыса, туэ 17 процентлы тросгес йӧл кыскимы ни.

Быдэс хозяйствоын скал кыскисьёссы 7 кузя, 3-ез Чепыкысь фермаын ужало, мукетъёсыз — Тольёнын. 25 ар пала Тольён фермаын скал кыске Елена Хохрякова, со сяна, ог 10 ар пала осеменаторын но ужа на.

— Пӧртэм вакытэ ужаны кылдӥз, куке-соку киын кыскимы, табере йӧл гумыос лэсьтэмын, — шуэ

Елена Виталиевна. — Ужаны луонлыкъёс кылдытэмын, гидъёс тупатъямын-выльдэмын. 4 кузя скал кыскиськомы: мон, Нина Поздеева, Елена Серебренникова но Ульяна Ившина. Мыным 49 арес ни, егитэзлы — Ульянамылы — 32 арес. Зоотехникмы Сергей Хохряков кулэ дыръяз ачиз ик пудо эмъя, ветеринармы ӧвӧл бере. Фермаын нуназе ужасьёсмы вань на: Наталия Жигалова, Светлана Хохрякова но Ксения Ившина, кулэ дыръяз милемыз вошъяло. Огкылысь тыршиськомы, кузёмы уг обидьы, зерно но, кунян но сётэ.

Хозяйствоын холмогор выжыысь скал вордо, асьсэ кунянъёссэс ветыл карыны выро. Сюро таза пудо вордон бордын егит пиос ужало: Александр Ворончихин вож кунянъёсты будэтэ, Алексей Белослудцев — 6 толэзьлэсь бадӟымъёссэ. Кылем ар ӵоже огазеяськонын 1 миллион 481 сюрс 140 килограмм йӧл люказы. Колхоз кузё ӧпкеле, нырысьсэ, пе, дотация басьтытэк кылимы, угось со понна 250 килограмм йӧлзы окмымтэ. Соин ик туэ малпало кылем арынлэсь тросгес йӧл кыс­кыны, али выль гид пукто. Гуртоос суй-пыдзэс уг юско, азьлань вамышто, эшшо ӟечгес ужаны тыршо, быдэс­тоно ужъёссы лачак на.

Валентина Емельянова