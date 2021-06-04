Музъем шоры учко вылӥысен

Юрий Гагарин 60 ар талэсь азьло инсьӧре сюрес усьтӥз. Со бере асьме кунысь отчы эшшо 121 мурт лобаз. 27-тӥ куартолэзе куд-ог дано космонавтъёс Удмуртие вуылӥзы.

В. Невоструев лыктэмъёсты ӟечкыла

Космонавт Александр Викторенко

«Аксион» завод азьын Космонавтъёслы аллея усьтэмын



Будэтӥз Гагарин

— Огпол урок дыръя классамы директормы пыриз но шуиз: асьме советской адямимы инсьӧре лобиз! — тодаз вайиз Совето Союзлэн Героез, лётчик-космонавт Виктор Афанасьев. — Ми шумпотыса, тэтчаса школа азбаре потӥмы. Берло Юрий Гагаринлэн портретъёсыз котькуд коркан ошылэмын вал, ми солэн мынямез улсын улӥмы, будӥмы.

Соку пичи Виктор ӧз но малпалля, Юрий Гагаринлэсь ужзэ азьланьтоз шуыса. Али со ушъяськыны быгатэ космосэ 4 пол лобаменыз, отын оглом 555 нунал улэменыз, усьтэм космосэ 7 пол потаменыз.

Виктор Афанасьевен ӵош Ижкаре вуылӥз Россия Федерацилэн Героез, лётчик-космонавт Сергей Авдеев, со рекордсмен, 3 пол космосэ лобаса, отын 747 нунал улӥз, солэсь кема инсьӧрын одӥг космонавт но ӧй вал на.

— Милесьтым ӵем юало, мар ми отын кариськомы, — шуиз Сергей Авдеев, — тодӥсьтэм муртлы сое валэктыны туж секыт, но вань ужмес огазеяд ке, ми наукаен выриськомы, шуыны луоз, котыр ласянь музъеммес, инсьӧрез эскериськомы. Уж капчи ӧвӧл, но туж тунсыко.

Нош Совето Союзлэн Героезлы, лётчик-космонавтлы Александр Викторенколы удалтэм инсьӧр мотоциклэн но ворттылыны. Космосэ 3-тӥзэ лобакуз, выль транспортэз эскеронэ пыриськем.

— Космической корабльысен Музъем паймымон чебер потэ, — вераз Александр Викторенко, — адӟиськод музъемез, вуэз, вулканъёсты, гурезьёсты… Но сюлэм вӧсь луэ, син шорад йӧто ке силёен ӵоксаськем шуръёс, бусыос.

Озьы ик Москваысь вуылӥз Россилэн Героез, генерал-лейтенант Владимир Болысов, со космосэ ӧз ке но лоба, ракетаосты лэсьтылӥз, Ижысь «Аксион-холдинг» мотозаводэн ӵош ужаз.

Совето Союзлэн кык пол Героезлэн, лётчик-космонавтлэн Георгий Гречколэн пал кылем кышноез Людмила Гречко но аслэсьтыз улонзэ космослы сӥзем, космонавтъёслэсь тазалыксэс эскерыса улэм.

— Космонавтъёсын ужамы ке но, инсьӧр сярысь номыр ӧм тодылэ, — вераз Людмила Кирилловна, — ми тазалыксэс гинэ эскерылӥмы, лобанлы дасяллямы. Георгий Михайловичлэн верамъёсысьтыз гинэ космос сярысь валанэ кылдӥз. Кузпалы трос

сюлмаськиз выль космонавтъёсты будэтон сярысь, студентъёслы стипендиос висъялляз, угось тодылӥз, макем секыт та удысын дышетскыны.

Геройёсты адӟизы

Космонавтъёсын пумиськон ортчиз Кун Кенешлэн юртаз. Быдэс элькунысь мыло-кыдо пиналъёслы шуд усиз соослы юанъёссэс сётъяны, инсьӧр сярысь тросгес тодыны.

— Дорамы таӵе дано адямиосты шумпотыса пумитамы, — вераз Кун Кенешлэн Тӧроез Владимир Невоструев. — Пиналъёсмы улэпкын адӟизы Россилэсь геройёссэ. Соос шоры учкыса, асьсэос но бурдъяськозы, дыр, странамы понна тыршемзы, выль профессиосты вылазы мертамзы потоз.

— Ми асьмеос но яра­тӥськомы таӵе пумиськонъёсы ветлыны, — вераз лётчик-космонавт Александр Ви­к­торенко, — ми валаськомы,

уженымы быдэс странамы данъяське шуыса, соин ик будӥсь пиналъёслы но тодон-валанъёсмес кельтэммы потэ.

Кун Кенешын пусйизы, макем трос лэсьтэ элькунмы космонавтикаез азинтон понна. Асьме заводъёсмы ракетаосты поттыны юртто, инженеръёсмы выль техника малпало. Ижысь мотозавод Россилэсь космосэ лобан программаоссэ улонэ пыӵатӥсьёс пӧлын луэ.

— Кунмы туж данъяське космонавтъёсын, но ӧвӧл вунэтоно, макем трос ужало инженеръёс, конструкторъёс, ракетаосмы инсьӧре лобӟыны мед быгатозы шуыса, — вераз Кун Думаысь депутат Андрей Исаев, — соин ик 60 аръем юбилеез асьме элькунмы туж данъяськыса пумита.

Та нуналэ ик Ижысь мотозавод бордын Космонавтъёслэсь аллеязэс усьтӥзы. Отын Ижкаре вуылэм 13 космонавтъёслы стелаос интыяськемын.

Мария Емельянова

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