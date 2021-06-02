Музъем мертан но — творчество

Пичи Пурга ёросысь Орлой гуртысь Светлана Зайцеваез тодо кырӟасез, «Шулдыр ӝыт» ансамбльлэн «Выль куара» проектаз пыриськем артистэз, «Чебеляй» ансамбльысь эктӥсез кадь. Но сцена — Светалэн хоббиез гинэ, со тыршыса ужа Пичи Пурга ёрос администрацилэн землепользованиея отделаз.

С. Зайцева

Туспуктэм С. Зайцевалэн архивысьтыз

Кылем арын Света йылпумъяз Удмурт кун университетысь Естественной наукаосъя институтэз, луиз картограф. Дышетскыкуз практиказэ Росреестрлэн Пичи Пургаын интыяськем отделенияз ортчылӥз, соин ик диплом басьтэмез бере ужан инты кема ӧз утча.

— Росреестрысь мон ваньзэс тодӥсько вал ини, — вераз Света, — соин ик шумпотыса отын ужаны кутски. Росреестр — бадӟым, гажамон огазеяськон, татчы котькинэ уз кутэ. Азьло эскерозы, дырыз дыръя-а налогъёстэ тыриськод, йыртэмамын ӧвӧл-а, анай-атайёсыдлэн кредитъ­ёссы вань-а… Мынам ваньмыз чылкыт вал. Ужаны кутски. Быдэс нуналъёс компьютер азьын, документъёс лэсьтыса, ортчылӥзы. Уже ӝог акыльтӥз. 2 толэзь ортчиз но, администрацие лыктыны ӵектӥзы. Кема ӧй малпаськы — ужан интыме воштӥ.

Выль ужез Светалы сюлмызъя луиз. 4 толэзь 1 нунал кадь ортчиз, пе.

— Татын творчестволы но инты вань, — маде Света, — мыным кельше, ми одӥг интыын ум пукиське шуыса, котькуд нунал калык доры потаськомы, выль адямиосын тодматскиськомы.

Света но ӵош ужась эшъёсыз музъемез межевать карыса ветло. Киязы приборъёссэс — вешкаез, контроллерез, роверез — куто но участокъёсты мертаны кошко.

— Эн малпалэ, ми ас мылкыдмыя коркась корка ветлӥськом шуыса, — валэктэ Света, — милемыз адямиос асьсэос ӧтё. Кылсярысь, кин ке бускельёсыныз уг тупа, мон палан мерттӥськисько­ды, шуо, соин ик бакчазылэсь гожъёссэ пусъемзы потэ. Ми котькуд сэреглэсь координатъёссэ чакласькомы, но туж урод, приборъёсмы спутникъёс пыр гинэ ужало шуыса: гуртын мобильной сеть уг куты ке — котьмар кар, координатъёсты шедьтыны уд быгаты. Бӧрысь вань координатъёсты нимаз программае пыртӥськомы, карта суредаськомы.

Света кӧня ке арзэ Ижкарын улӥз, но котьку тодэ вал, вордскем палъёсаз, анай-атаез борды берытскоз шуыса.

— Мон бадӟым ужпумъёс пуктытэк улыны тыршисько, — шуэ Света, — кызьы пӧрмоз, озьы ик луоз, соин ик уг быгатӥськы вераны, кӧня ар мон Пичи Пургалан пуко на, но али Ижкарлэсь чик уг мӧзмиськы. Малпаськыны кутскисько ке, кӧня дырме мон быдтысал, ӝокыт транспортын отчы-татчы ветлыса, пробкаосын сылыса, уродмисько.

Озьы ке но городлэн Светаез лэземез уг поты, толэзьлы быдэ кӧня ке пол солы Ижкаре вуылоно луэ: я концертын эктэ, я кырӟа, я фестивале пыриське. Кылсярысь, «Выль куара» проектлы дасяськыкуз, арняяз 3 пол но Иже ветлылӥз.

— Мон яратӥсько сценаез, но валасько, со хобби гинэ луыны кулэ шуыса, — шуэ Света, — кырӟаса уксё поттыны кутскид ке, творчествоед ужлы пӧрмоз. Соку мылкыдъя уд кырӟа ни, кырӟалод, малы ке шуоно «озьы кулэ». Со сяна, весь гастрольёсы потано, мон таизлы дась ӧвӧл, али но туж шер гуртэ вуылӥсько! Азьланяз семья но кылдытыны малпасько, нош сценаез но семьяез огазеяны уг луы.

Али Света NOVART фестивальлы дасяське, со Ижкарын 27-тӥ инвожое ортчоз.

Мария Емельянова