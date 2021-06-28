Мотокросс — вираз

Роман Юферев шуккиськонлэсь уг кышка

29-тӥ куартолэзе Ижкарын ортчиз мотокроссъя ӵошатскон. Отчы, Удмуртиысь сяна, Москваысь, Санкт-Петербургысь, Елабугаысь, Набережные Челныысь, Йошкар-Олаысь, Нижний Новгородысь спортсменъёс пыриськизы. Дэбес ёросысь Зар-Медло гуртысь Роман ЮФЕРЕВ 2-тӥ инты басьтӥз.

Роман Юферев

— Тодӥськод на-а, кызьы мото вылэ нырысьсэ пуксид?

— Зэмзэ ке, умой-умой уг ни, малы ке шуоно мыным 4 арес вал. Мотоен папа тодматӥз, азьвыл со ачиз мотокроссъя ӵошатсконъёсы пыриськылӥз. Нош сое мото вылэ дедое пуктӥз. Дедое егит дыръя мотокроссъя ӵошатсконъёс ӵем ортчылӥллям, колхозникъёс куспазы вожвылъяськиллям, «Иж» мотоциклъёс вылэ пуксьыса. Соин ик паймонэз ӧвӧл, дыр, монэ пичи дыръям ик мотоен тодматӥзы шуыса. Семьяямы ми 3 пиналъёс, 2 бадӟым апайёсы вань на, соосты мото руль сьӧры уд пукты ук! Папалэн мыным тодон-валанъёссэ кельтэмез потӥз, лэся.

— Мотокросс — кышкыт спорт, ӵыжы-выжыосыд тон понна уг-а сюлмасько?

— Калык трасса вылын туж ӵем пальккиськылэ, шуккиськылэ. Мотоысь палдыса, спортсменъёс карнанлызэс (ключицазэс) чигыло. Мыным удалтӥз, нокыӵе травмаосы ӧй вал.

Семьяе вань гонкаосме учкыны ветлэ, сокем та спортэз яратэ. Мама туж сюлмаське ке но, байкме куштыны уг косы, мыным яра бере, мед ворттыло шуыса малпа. Бабае гинэ ӵошатсконъёсы уг ветлы — кышка.

Милям семьямы спортэз яратэ. Бадӟымез апае куасэн бызьылӥз, солы мото воксё кулэ ӧй вал. Нош 2-тӥез апае, тазьы котькуд соревнование ветлыса, мотокросслы синмаськиз. Ваньмон дыръяз городысь городэ соревнованиосты учкыны ветлылӥз. Кунгож сьӧры но потаз. Сое синйылтӥзы, Италие мотокроссъя командае ужаны ӧтизы. Али командалэсь социальной сетьёссэ нуэ, туспуктылэ. Одӥг кылын вераса, мотокроссэн улэ.

— Нош кӧня аресысен ӵошатсконъёсы пыриськиськод ни?

— Нырысьсэ гонкае потӥ 5 аресам.

— Сыӵе пичи пиналъёс понна но мотокросс ортчылэ-а, мар-а?

— Бен, 5 аресысен ӵошатскыны яра ни. Пиналъёслы сюрес вылтӥ ветлон правилоосты тодыны кулэ ӧвӧл, соос мото вылын ӟеч-ӟеч пукыны, трассаез шӧдыны кулэ. Соослэн дистанциоссы бадӟымъёсызлэсь номырин уг висъясько: озьы ик лёго-гопо сюресъёс, трамплинъёс, гурезьёс вань. Но соослы пичи мотоциклъёс кулэ, бадӟымъёсаз пыдъёссы-киоссы уз сузе.

— Кызьы мотокроссъя ӵошатсконъёсты ортчо?

— Ми — любительёс, мотокросс профессимы ӧвӧл. Трасса пӧртэм луыны быгатэ, солы нимысьтыз куронъёс вань ке но, милям соосты уг чаклало, кыӵе трасса шеде, отын ик ӵошатсконъёс ортчытъяло.

Кызьы спортсменъёсты дунъяло? Пӧртэм трюкъёс лэсьтӥськом, трамплинъ­ёсты ортчиськом ке но, учко трассаез ортчем дырмес гинэ. Кин сое ӝоггес ортче — со ик ворме. Скоростьмы час­кын 100 иськемозь луыны быгатэ, но туж шер, малы ке шуоно дистанция вакчи, скоростьтэ будэтыны уд вутты, трамплинъёстӥ тэтчаса.

Мотокрос шурдыт спорт амал

— Кызьы гонкаослы дасяськиськод?

— Котькуд нунал мугорме кыдатӥсько, со самой валтӥсез. Мугорыд таза, юн ӧз ке луы, вормыны уд быгаты. Мынам 5 ар ӵоже вис кароно луиз: бадӟым мотое ӧй вал, но мон ялан оскылӥ, куке но сое басьто шуыса, соин ик тренировкаосме ӧй дугдытъя. Со вакытэ туж секыт вал улыны: руль сьӧры пуксем, ӵошатскем потэ… Гуртэ бертылыкум, пичи вуж мотое вылэ пуксьыса, лудъёстӥ ворттылӥ, со буйгатскыны юрттэ вал. Ижын гурт удысъя академиын дышетскисько бере, мотое Зар-Медлоын улэ, бертылыкум гинэ соин ворттылыны удалтэ.

— Мотокросс — дуно спорт, дыр.

— Туж! Профессиональной мото 1 миллион манет пала сылэ. Соосты кунгож сьӧрын гинэ потто, нош евроез яке долларез туала курсъя манетэ берыктӥд ке, бадӟым лыдпус пӧрме. Бензин но дунтэм ӧвӧл, резинаез но ӵем вошъяно, малы ке шуоно со пӧсьтэ. Выль запчастьёс кулэ… Мотокроссэн гинэ вырыса, вань быдтэм коньдондэ берыктыны уз луы, ӵошатсконын вормеммы понна ӵемысь грамота гинэ сёто. Бен, куддыр, спонсоръёсын удалтэ ке, телевизоръёс но кузьмалляло.

— Удмуртиын мотокросс азинске-а?

— Тросэз соревнованиос аналмо. Тани Ижкарын Удмуртилэн чемпионатэзлэн 1-тӥ люкетэз ортчиз. Кылем арын со ӧй вал, ку выльысь луоз — валантэм. Дэбесын нимаз трасса вань, сое 2000-тӥ аръёсы пуктӥзы. Азьло арлы быдэ пӧртэм ӵошатсконъёс ортчыло вал: быдэс Россиысь спортсменъёс вуылӥзы, асьме Дэбес администрацимы но ӵошатскон радъялляз, папа соослы юрттылӥз. Нош берло 5 арзэ трассамы ужтэк сылӥз. Ярам, туэ, 9-тӥ Майлы сӥзьыса, дорамы ӵошатскон вал. Удмуртиысь, Татарстанысь, Пермь улосвылысь 56 пала спортсменъёс люкаськылӥзы. Мон вормыны быгатӥ.

Спортсменъёс трос, лыктэмзы, ӵошатскемзы потэ, но рос-прос турниръёсмы, чемпионатъёсмы ӧвӧл.

— Азяд кыӵе ужпумъёс пуктӥськод?

— Мотокроссэз зол яратӥсько ке но, профессионально соин уг выры, дыр. Академиын технологлы дышетскисько, 3-тӥ курсме йылпумъясько ни. Дышетскемея ик азьланяз ужало, но мотокроссэз уг кушты, азьло сямен соин выро. Пиналъёсы луизы ке, соосты но мото вылэ пукто.

Мария Емельянова