Лыдӟиськон — со уж яке шутэтскон?

Берло дыре чакласько, ӧжытгес лыдӟиськисько шуыса. Малы?

М. Векшина

Школаын дышетскон вакытъёсты тодэ ваёно ке, книга мон понна нянь чотын вал. Урок бере, ог-огенымы вожмаськыса, библиотекае бызьыса васькиськомы вал. Книга одӥг, ми 6 кузя, кинлы сюроз? Гужемъёссэ библиотекарьмы юри мон понна мукет библиотекаосысь книгаос нуллылӥз. Лыдӟиськылӥ, чипы-курег возьмакум, ӝытъёссэ, уйёссэ.

Ӵемысь пичи нылпи, кинлэсь ке адӟем карыса, книга борды кутске, дыр. Мынам син азям али но таӵе суред: нэнэй очкизэ ныр вылаз понэ но газет-журналъёсаз («Удмурт дунне», «ЗОЖ» но мукет) вые. Мыным но тунсыко потэ вал: марзэ меда отысь лыдӟе?

Али валантэм вакыт кутскиз, шӧдӥсько лыдӟиськон культуралэсь кошкемзэ. Тросэз дышетӥсьёс, библиотекаын ужасьёс ӝожтӥсько: нылпиос уг лыдӟисько. Ачимъя но валасько: книга киям шергес кутылӥсько ни, сое воштӥз телефон. Шуоды: лыдӟы онлайн-книгаосты. Со туж умой амал, сюрес вылэ потӥськод ке. Соку тыныд нокин но уг люкеты, Интернет ӵемысь уг куты… Но гуртын Интернетэз уд кысӥськы ке, куспетӥ каро «вайберъёс», «контактъёс», «инстаграмъёс», эшъёсыд весь маке гожъяло.

Улонын валтӥсь интыын ӧвӧл ни шутэтскон, книга лыдӟон. Тон ялан малпаськиськод ужед сярысь. Соиз карымтэ, таиз лэсьтымтэ… Нунал ӵоже иворъёс тон пыртӥ тӧлпери сямен ортчо, озьы ӝог кошкись улон тонэ астэ тӧлпери сямо каре. Куддыръя гань-гань лыдӟиськыны пуксиськод, нош тынад ганяк кариськемед уг луы: синъёс сэрыт-сэрыт ортчо пегӟись чуръёс вылтӥ, нош йырвизь малпаське ортчем нунал сярысь. 10-тӥ бамын шуак сайкиськиськод но валаськод: мар сярысь меда мон лыдӟи вал?

Малы меда озьы луэ? Социологъёс верамъя, туала егитъёслэн, 1990-тӥ аръёсы вордскемъёслэн, котьмар борды басьтӥськемзы потэ. Соос шӧдо улонлэсь чаляк воштӥськемзэ, со сьӧры уйиськыны туртто, но жаляло, отчы яке татчы уг вутско ке. Оло, соин но йырзы ялан ужа, мугорлы ганяк кариськыны уг сёты. Оло, соин но мынам йырвизьмы, чеберлыко литератураез быръем интые, ӵемгес учкылэ визь-нод сётӥсь книгаос (научно-популярной изданиос) пала. Озьыен, лыдӟиськон мон понна — со лул шутэтскон ӧвӧл ини, со ужелэн оглюкетэз. Лыдӟиськисько но вылез сярысь тросгес тодон понна.

Вакчияк вераса: лыдӟиськоно, гажано эшъёс. Америкаысь Йель университетысь тодосчиос трос аръёс ӵоже эксперимент лэсьтӥллям: одӥг группаысь адямиос арня ӵоже 3 но ӝыны час лыдӟиськыса улӥллям, мукетысьтыз — киязы книга чик кутылӥллямтэ. Тодосчиос адӟиллям: лыдӟиськыкуз адямилэн сюлмыз буйга, мугорыз ганяк кариське, озьыен, шутэтске, стресслэсь утиське. Со сяна, лыдӟиськон, пе, адямиез Альцгеймерлэн висёнэзлэсь уте, улонзэ кузёмытэ. Соин ик ӝажыосме книгаосын тырмытытэк ӧвӧл, пенсие потыса, гань-гань лыдӟиськыса пуконо.

Мария Векшина