Кӧшкематъясь апай

Киясаысь Галина толэзь пала ветлӥз Усточиослэн юртазы мунё лэсьтыны дышетскыны. Улонын та быгатэмез туж яраз.

«Тётя Галя уйин уг кӧл!»

Черкогуртамы азьтэмез гинэ улмопу уг будэты. Галиналэн но оло 5, оло 6 яблокпуэз. Садэз вӧзын ик — сюрес. Соин, лэся, егитъёслэн синъёссы дотово гочало ӵыж-горд улмоослы. Ма, Галялы жаль ӧвӧл, быдэс ведра сётысал. Но пиослы нылъёс азьын мактаськоно, герой луэмзэс возьматоно — одно садэ пыроно. Собере я писпулэсь вайзэ чигто, я георгинэз-помидорез лёгало. Нерад луэмез бере Гали бакча сульдэр йӧндыриз. Мунёезлэсь ымнырзэ наӵ-наӵ буяз. Ну и мудрон пишмиз ужез! Сульдэрзэ кенер борды шуккиз, будто ке кузё кышно садзэ возьма.

Со ӝытэ ик ужлы ӟудэмъёс — кизы лыдӥсьёс — Галялэн сад палаз кожизы. Куазь пеймыт. Пиос забор вамен кечырскизы но… сульдэрен ваче син вуизы. Мать моя! Ну и лашкинтӥзы, ГТО медаль сётыны луысал. Зарнизэ! Ури-бери пегӟыса, огез телефонзэ киргатэм, мукетыз пушнер пӧлы усем. Визь луиз ведь. Улмо лушкасьёс ог-огзылы веразы: Галя апай уйин уг кӧл, забор сьӧраз пуке, эсьма, бодыез но кияз.

Лушкаськись пыре!

Арня ортчыса, Галиналэн заводысь (Ижысь) сузэрез семьяеныз вуиз, картош, пе, октом. Куноослы уката куанӥз пересь анайзы — Севостьяновна. Эмеспиез — Василкоез — тужгес яратоноез уга. Ма, ӧжыт ӟымыръя ке но, ӵок, курег но юэ ук. Уж дураз — ни-ни. Нош куноын — ярам.

Ӝӧк вылын пельнянь, кияр пуктэмын, кабак вина усьтэмын. Вераськизы, сиизы-юизы. Василколэн «тормозэз» быриз ни, лэзе но лэзе аслыз. Ох, шулдыр луиз эмеспилы. Изён азьын Василко садэ потано кариськиз. Но ма та?! Кин ке но кенер вамен яблок лушканы пыре, эсьма, дӥсез ик тӧлъя лопыр-лопыр каре. Эмеспилэн кудӟемез ик тӧлӟиз, Витаслэсь зол кесяське. Нош лушкаськисьлы дунне: кенер йылысь уг васькы.

Василколэн куараезлэсь вань пуныос сайказы, уто но уто! Быдэс семья культрак азбаре бызиз.

— Ой, кин эмеспиме жуге? Казыр мон сое бодыеным кокало! — пересь Севостьяновна но эмеспизэ утьыны чорк! потӥз.

Кӧшкемась Василко сульдэрез лушкаськись кожам…

Ассэ кышкатӥз

Огӝытэ Галина бускелез доры потӥз. Кыл шеронзы 2 час пала кыстӥськиз. Я, Галина вань иворъёсты тодӥз, табере доре бертоно, анаез ыштӥз, дыр. Капказэ пуннян сяменыз Гали садысь шылтыр-шалтыр каремез шӧдӥз. Ок, опеть улмо лушкасьёс! Уть, огез забор йылын ни. Шулӟектэм ымнырын Галя усьтыр-табыр пыриз корка.

— Со лушкаськисьёсын нерад. Утыр заборез погыртозы, — вера анаезлы.

Песянай соку ик ятвылтӥз: сульдэр ас кузёзэ кӧшкематӥз, дыр. Ӵукна ик мӧйы кышномурт бакчае потӥз. Паймод, ява, забор но, улмопуос но интыязы, одӥг пытьы но ӧвӧл. Юмок!

Та учыр бере Галина сульдэрзэ забор бордысь ишкалтӥз но мешоке донгиз. Нош улмо лушкасьёсын нюръяськыны мукет амал шедьтӥз: укно улаз, сюрес урдсы, ведраен ӵыж-горд улмо поттӥз. Сиелэ, забор вылэ эн кечыръяське, пе.

Геннадий ПАРФЁНОВ. Кияса черкогурт