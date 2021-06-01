Кыӵе тон воршудысь?

Элькун Гербер туэ ортчоз 26-тӥ инвожое Вавож котырын, К. Гердлэн вордскем палъёсаз. Арлы быдэ та юмшан люка быдэс дуннеысь 15 сюрслэсь уно адямиосты, арлы быдэ маин ке но паймытыны турттэ. Кыӵе воштӥськонъёс луозы туэ? Та пумысен вера йӧскалык политикая министр Лариса БУРАНОВА.

Л. Буранова

Туспуктэм басьтэмын Лариса Бурановалэн «ВКонтакте» бамысьтыз

— Герберез, Гыронбыдтонэз удмуртъёс кемалась пусъё ни, — вера Лариса Николаевна. — Азьло но, али но котькуд гуртын сое ас сяменызы ортчыто: кытын шыд, кытын ӝук пӧзьто, кытын концерт возьмато, кытын адямиос огшоры вераськон понна гинэ пумисько. Нырысетӥез элькун Гербер ортчиз 1992-тӥ арын Алнаш ёросысь Кузёбай гуртын. Малы со малпамын вал? 1980-тӥ аръёслэн пумазы шаерамы удмурт движение улӟиз, бӧрсьысь бӧрсе кылдӥзы нырысь Удмурт клуб, собере «Дэмен», «Удмурт Кенеш» огазеяськонъёс. Удмуртъёслэн соку огазе люкаськемзы, быдэс дуннелы асьсэзыз возьматэмзы потӥз. Та 2 ужпумъёс али но валтӥсьёсыз луо. Озьыен, Гербер — со удмуртъёслэн люкаськон, асьсэзыз дуннелы возьматон интызы. Вераны кулэ, соку ик мукет калыкъёслэн но шулдыръяськон-люкаськон интыоссы-праздникъёссы кылдыны кутскизы. Кылсярысь, ӟучъёс кема малпаськизы, кыӵе нуналэз элькун праздник кароно: Вӧйдырез яке Тройчаез, азьпала потӥз Вӧйдыр. Гербер котьку но калык шулдыръяськон вал, тужгес но та шӧдӥськиз нырысетӥ аръёсаз. Соку праздникез радъян бордын тыршизы Удмуртиысь Правительстволэн тӧроезлэн воштӥсез Антонина Лисина но удмурт азьветлӥсь Альберт Разин. Со вакытэ адямиос Гербере ог-огенызы адӟиськыны, валче шулдыръяськыны лыкто вал: ӝук пӧзьтылӥзы, шудылӥзы, концерт учкылӥзы. Аръёс ортчемъя Герберлэн тусыз пумен воштӥськиз. Арлы быдэ со кыӵе ке нимысьтыз пуштросэн тырмыны кутскиз, усьтӥськизы азбаръёс: батыръёслэн нюръяськон лудзы, нылпиослэн шудон интызы, кибашлыослэн ульчазы. Кылдӥзы делегациослэн ворсам азбаръёссы. Бӧрысь Гербере Гурт удысъя но сиён-юонъя министерство пыриськылыны, бусы ужъёслы йылпумъянъёс лэсьтылыны кутскиз. Озьы Гербер огвыллемгес ортчылыны ӧдъяз.

— Туэ Герберез трос выльдӥськонъёс возьмало. Кылсярысь, уз луэ ни делегациослэн дышем сямен ворсам азбаръёссы.

— Мон малпасько, Герберын ворсам интыос — шатёръёс луыны кулэ ӧвӧл, вань азбаръёс вӧл-вӧл усьтэмын мед луозы, отчы котькуд адями, делегациысь-а со, огшоры лыктэм мурт-а, пырыны мед быгатоз. Гербер нырысь ик калык праздник луыны кулэ. Отчы лыктыса, ваньзы одӥг кадь шутэтскыны мед быгатозы. Делегациослэн азбаръёссы ас вакытазы кылдытэмын вал куно пумитан сямез возьматон понна. Шуом, Кизнер ёросысь удмуртъёс пумитало но утялто мукет ёросъёсысь вуэм удмуртъёсты. Та сям нокытчы уз ышы. Делегациосты куно карозы 2 интыосын: воршудъёслы сӥзем азбаръёсын но сюдон висъетын. Котькуд делегация борды нимысьтыз куратор юнматэмын луоз. Арлы быдэ элькун Гербер кыӵе ке темалы сӥземын луэ. Можга ёросын, Вало шур бызе бере, валэз сӥлы каримы. Эгра ёросын программа «Кубо колёса» котырын бергаз. Таяз радэ малпаськимы, маин удмурт калык мукетъёсызлэсь висъяське? Воршудъёсын! Улон азьлань кошке, удмуртъёслэн вашкала (традиционной) асваланзы, дуннеез шӧдонзы пумен воштӥське. Тросэз удмуртъёс уг тодо ни, Норъя, Пурга, Эгра — со воршудъёслэн нимъёссы шуыса. Но со нимъёс кылемын ук, соин ик соосты выльысь калыке поттыны ӵапак дырыз. Герберын луозы воршудъёслы сӥзем азбаръёс. Кылсярысь, Вавож ёросын 6 воршудзэс бырйизы: Докъя, Пудга, Мӧнья, Пельга, Можга, Какся. Озьы та ёрос ассэ воршудъёсыз пыр возьматоз. Со сяна, вань на лымшорын но уйпалан ас пал воршудъёссэс эскерисьёс. Уйпалан со Глазовысь шаерчи Евгений Баженов, лымшорын — Пичи Пурга ёросысь Баграш-Биграысь шаертодонъя музе йын ужасьёс. Таос Герберын 2-3 азбаръёссэс усьтозы. Вань та воршуд азбаръёс подворьеосты воштозы. Котькудаз аслаз программаез луоз: кытын ке чорыган, кытын ке муш вордон но мукет темаос котырын бергалозы.

Гербере вуон азязы ик адямиос мед учкысалзы, кыӵе воршудысь соос потэмын. Со понна «ВКонтактеын» юромо группа (vk.com/vorshud_udm) кылдытэмын. Отын одӥг воршудысь адямиос ог-огзэс шедьтыны, нош собере Герберын пумиськыны быгатозы. Озьы соос Гербере кемалась тодмо адямиос кадь мед лыктысалзы, воршудзэс огазе люкасалзы. Праздник дыръя нимысьтыз интыын мылкыд карисьёс юалляськыны быгатозы, кыӵе воршудысь соослэн выжызы потэмын. Та понна тау удмурт тодосчилы Михаил Атамановлы, со эскериз, кыӵе гуртъёс кыӵе воршудъёсы пыро. Милям потэ, удмуртъёс асьсэ сярысь тросгес мед тодозы, нылпиос, мукет выжыысь калыкъёс воршудъёсын мед тодматскозы.

— Озьыен, шулдыръяськем сяна, калык трос выльзэ тодоз. Куноос тодматскыны быгатозы выль удмурт проектъёсын но. Герберын, Москваын сямен, удмурт ВДНХ (калык хозяйстволэн вормонъёсызлы сӥзем адӟытон) лэсьтыны малпамын.

— Возьматэммы потэ, маин ар ӵоже узырмиз, маин ушъяськыны быгатэ удмурт дунне. Озьы ик котькуд адямилы луонлык сётӥськомы аслаз проектэз, ужез сярысь вераны, оло, татын со командаяз выль адями но шедьтоз. Милям та праздникын тросгес пайдаёгес азбаръёс усьтэммы потӥз, адямиос медаз мӧзме, трос выльзэ мед тодозы шуыса. Кылсярысь, нылпиос археологиен вырозы. Вань мылкыд карисьёс пыриськозы туристической квестэ: машинае пуксьыса, ортчозы Вавож ёросысь «ДаУР!» списоке пырем чебер интыостӥ. Со понна daur.ru вотэс бамын пусйиськоно. Герберын умой Интернет луоз, та пумысен али одӥг компаниен вераськиськомы, со Интернет сётъясь аппаратъёс пуктылоз. Озьы ик али лэсьтӥськомы нимысьтыз сайт. Котькуд телефонысен сое усьтыны но Герберъя вань иворез шедьтыны луоз: кыӵе площадкаос ужалозы, мар отын карыны луоз. Вань азбаръёс бордын QR-пусъёс пуктылэмын луозы, соос пыр Гербер, солэн сям-йылолъёсыз сярысь тросгес тодыны быгатомы.

— Али трос сюлмаськиськом инкуазез утён сярысь. Герберын но талы саклык висъямын луоз шуыса тодӥсько.

— Та дунне вылын кылёз сыӵе калык, кудӥз дуннелы пайда ваёз. Мон озьы малпасько. Удмурт калык инкуазьлы туж матын. Сямъёсты но учконо ке, нюлэскы но, вуэ но пырыку, асьмеос нырысь вазиськиськомы нюлэсмуртлы, вукузёлы. Удмуртъёс инкуазез утён борды гижысь-пиньысь басьтӥськысалзы ке, со иназ луысал. Котькыӵе адями, Россиысь-а со, кунгож сьӧрысь-а, Удмуртие вуыкуз, тодысал: татын котьку но чылкыт, татын уг кырсёмыто инкуазез. Гербер дыръя асьмеос инкуазьлы матын луэммес возьматыны кулэ. Татын сылозы нимаз жуг-жаг бичан вышкыос, пластик интые кутӥськоз инкуазьлы изъян вайисьтэм тусьты-пуньы. Таӵе курон пуктэмын вуз карисьёс азе но. Шумпотысал, удмуртъёс азьвыл сямзэс тодазы вайысалзы ке: ӝук сиыны, чай юыны асьсэ тусьты-пуньыенызы лыктысалзы ке.

Тодӥськомы, арлы быдэ Герберын вӧсяськон ортче, берло дыре со спектакльлы пӧрмиз ни: вӧсясьёс курисько, калык шоразы учке. Но та сям-йылолэн шоккетыны уг яра, соин ик ми туэ вашкалазэ улӟытыны малпамы: вӧсясьёс куриськозы Вавож ёросысь вашкала вӧсяськон лудын. Али сыӵе интыез утчало. Вӧсям ӝукез бӧрысь празднике ваёзы.

Мария Векшина