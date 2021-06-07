Кытчы вуттэ бусы сюрес?

Кызьы одӥг сюрес понна ваче вуоно? Та сярысь табере умой тодо Пичи Пурга ёросысь Орлой гуртын улӥсьёс.







Орлой но Баграш-Бигра гуртын улӥсьёс Пичи Пурга черкогуртэ ветлыло вал бусы вӧзтӥ лёгем сюресэтӥ. Со 3 но ӝыны иськем гинэ. Нош федерал трасса вылэ потоно ке, котыр сюрес 6 километр мында луэ. Ку бусы вӧзтӥ сюрес лёгемын — пересьёс но уз вералэ ни. Туала калык шуэ: кӧня асьмемыз тодӥськом, сомында ик та сюрестӥ ветлӥськом.

Татын ик тренировкаос ортчытъяло спортъя «Орлой» клубысь пиналъёс. Гужемзэ пыдын бызьыло, великен ворттыло, толалтэ куас сюрес лёго. Арнялы кӧня ке пол Орлойысь пинал спортсменъёс — 30-50 мында пиналъёс — Пичи Пургалась «Тазалык» стадионэ вуыло. Угось татын усьтӥськиз кема возьмам трасса — отын лыжероллеръёсын бызьылыны луэ.

Но майлэн пумаз нылпиослы но, мукет калыклы но пыд пуктӥсь сюриз:

«Первый май» огазеяськон бусы сюресэз юри гырыса ортчиз. Предприятилэн кивалтӥсез Людмила Сергеева гуртоослы гожтэтэн валэктӥз: бусы музъемлэн кузёез — «Первый май». Котькуд участоклэн кадастр номерез вань. Табере татӥ ворттылыны уг яра. Котькуд участок борды ивор сётӥсь стендъёс юнматэмын.

— Нырысь ик, та огазеяськонлэн музъемез. Кыкетӥез, сюрес гыремын, тылпулэсь утиськонъя куронъёсты быдэстыса. Куинетӥез, калыклы бусы сюрес кулэ ке, мед вазиськозы, сервитут курыса, — шуэ кивалтӥсь.

Но клублэн тренерез Василий Трошкин нылпиосын но атайёсын ӵош тупатъязы гырем сюресэз. Ог 20 кузя люкаськизы, пӧсязы, тыршизы.

— Калык ӧз кошкы котыр сюресэ. Табере ваньмыз бусы дуртӥ ветло. Пинал спортсменъёсты верано ке, соос понна та трасса секытгес луиз, ӵапак сӥльвирзэс юнматыны тупа, — пусъе Удмуртиысь дано тренер Василий Трошкин.

Нылпиос гужемзэ лыжероллеръёсын ӧз ке ворттылэ, толалтэ шугъяськозы вормон понна нюръяськыны.

— Ми ум куриське транспорт нылпиосмес

тренировкае нуллыны. Коть­кудӥз семья велосипед бась­тӥз, пинал спортсменъёс бусы сюрес кузя ворттыло. Неужто пиналъёсты табере федерал трасса вылэ поттоно, нош машина вылазы пыриз ке… Ми трос ум куриське — бусы сюресэз гинэ берыктэ, — шуэ Василий Трошкин.

Елена Скворцова