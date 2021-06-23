Кырӟамез потэ на вал…

Кылем арняе 56 аресаз улонысь кошкиз Удмуртиысь дано артист, «Шулдыр ӝыт» ансамбльлэн огез жингрес уӵыез Владимир Мальцев.

В. Мальцев

Владимир Александрович вордскиз Ижын 1964-тӥ арын 21-тӥ июле. Вань сюлмыныз яратӥз Алнаш ёросысь Богородскез — атаезлэсь вордскем гуртсэ. Пичи дыръяз гужем каникулъёсы одно ик отчы бертыны куриськылӥз. Пинал вакытаз ик кыстӥськиз крезьгур дуннее. Матысь эшез луиз гитара. Культура удысэ вуиз 1987- тӥ арын. Дышетскиз Ижысь крезьгуръя училищеын, ужаз отысь концертъя заллэн администраторез луыса. Но сценалэн мышказ кема ӧз улы. Чебер куаразэ но веськрес мугорзэ синйылтӥзы Удмурт кун филармониысь «Италмас» ансамбльын. Татын со кырӟаз-вераз 1990-тӥ арозь. 1 арзэ ужаз на «Айкай» театрын. Нош собере… ышиз. Владимир Александровичез сцена вылысь кылыны но, адӟыны но ӧз луы ини. 3 арзэ ассэ мукет удысъёсын утчаны выриз. Но кырӟаны яратон мылкыдыз вормиз ик. 1994-тӥ арын берытскиз филармоние. Выль кужымен, выль мылкыдын ужаны кутскиз Анатолий Ушаков тодмо удмурт маскарчи бордын — «Шулдыр ӝыт» ансамбльын.

— Владимир Мальцевез нырысьсэ адӟемме али но тодӥсько на, — вера «Шулдыр ӝыт» ансамбльлэн кивалтӥсез Наталья Ушакова. — Со ми сьӧры мынӥз огаз концертэ. Соку сцена вылэ ӧз пота на. Ансамбльмылэн ужан амалъёсыныз тодматскиз, ас вылаз мертаны выриз. Соку автобусын солы инты но ӧй вал ини. Быдэс сюрессэ сылыса ӧс дурын мынӥз. Озьы ке но ялан пальпотӥз — оло «Шулдыр ӝытэ» шедемезлы шумпотэмын вал, оло монэ, анай-атае сьӧры потэм 6 аресъем нылашез, озьы лӧпкытъяны вырылӥз.

«Шулдыр ӝыт» В. Мальцевлы сюлэмызъя луиз. Татын 25 ар пала ужаз. Удмурт кылын ӧз вераськылы. Но удмурт гуръёсты, ӟучъёссэ сямен ик, туж быгатыса быдэстылӥз. Котькуд удмурт кырӟан котырын кема бергалляз. Котькуд кылзэ берыктыны косылӥз. Шуылӥз: пуштроссэ тодытэк, кырӟанэз сюлэм пыртӥ поттыны секыт. — Солы туж кельшылӥз Сергей Кириллов крезьгурчилэн творчествоез. Соин ӵош трос выль ужъёссы кылдӥзы: «Гербер дыръя», «Мынам гажанэ», «Ӧвӧл на бер» кырӟанъёс. Берпуметӥез луиз «Зэм ик-а?» кырӟанзы.

— Александр Белоноговлэсь кылбурзэ Володя лад-лад ӟуч кылэ берыктыны косӥз. Сое лыдӟыса, В. Мальцев, шӧдыса сямен, шуиз: «Это реквием по мне…» — вера Сергей Кириллов.

В. Мальцевлэн трос выль кырӟанъёсыз вордскысалзы на, вылды. Ваньзэ йырин-чукин берыктӥз 2018-тӥ ар. Эмъясьёс шараязы лек пыктоссэ. Со дырысен артист сцена вылэ шергес но шергес поталляны кутскиз. Берпуметӥ концертэз вал кылем гужем. Ижысь Шор площадьын кырӟаз-вераз «Шулдыр ӝыт».

— Со ялан умоезлы оскылӥз, — вера Россиысь дано артистка Галина Платонова. — Малпалляз, висёнзэ одно ик вормоз. Репетицие но вуылӥз… Котьку мылкыдэз ӝутыны быгатылӥз. Мыным ваньзы Галина Иосифовна шуыса вазиськыло ке вал, со Гала гинэ шуылӥз, эш карылӥз. Концерт дыръя сцена вылысь васькиськод но, чебер кылъёссэ кисьтэ ук: кыӵе усто, кыӵе чебер, тӥ удмурт Алла Пугачёва! Соин котьма сярысь вераськыны луэ вал. Эстрадаен гинэ ӧз улы. Тунсыкъяськылӥз политикаен но, спортэн но.

В. Мальцевен Галина Иосифовна ужаз 25 арлэсь ятыр. Берпуметӥ пумиськонзы тупам шӧдтэк шорысь — нылпи площадкаын.

— Апрель толэзь вал со. Ева нуныкаеным ураме шудыны потӥмы, — веранзэ азьланьтэ Г. Платонова. — Дорамы матэктӥз кузь сьӧд пальтоен ӝикыт дӥсяськем воргорон. Мальцев вылэм. Синъёсызлы пайми — кытчы ке пушказ усемын, таӵе соос ноку но ӧй вал. Кема вераськыса сылӥмы. Ужмес но, нылпиосмес но (В. Мальцевлэн 2 пиосыз вань) тодамы вайимы. Собере мыным кошконо луиз. Но Володя ӧз дырты, огшап сылӥз на. Соку ик шӧдӥ: талэн эшшо вераськемез потэ на вал шуыса…

Сергей Кириллов туннэ но уг оскы кадь, матысь эшсэ ыштӥз шуыса.

— Володя шоры учкыса, нокин но ӧз валалля зол висемзэ, — вера Сергей Ксенофонтович, — ассэ котьку йӧно возьылӥз. Кыкетӥ пиез вордскиз но, Мальцевен вераськыны ик уг луы ни вал кадь. Мар сярысь гинэ кылпум уд поттӥськы, пумитад одно ик пиез сярысь мадёз. Сыӵе зол шумпотэмын вал. Ма, зарни арлыдад пиед мед вордскоз ай! Берло аръёсы черк котыре кыстӥськыны кутскиз. Кенешимы, гужем семьяосынымы пумиськомы шуыса. Жингыръясько, смс гожъясько — иворез ӧвӧл. Телефонэз Елена кузпалыз кутэм бере ӝож иворез тодӥ…

Ольга Корепанова