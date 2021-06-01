Кызьы йырез ужатоно?

Ижкарысь Атомной энергияя информационной центр улон шоры наукалэн синмыныз учке. Со «Разберём на атомы ЕГЭ» ток-шоу ортчытӥз, отчы школаез йылпумъясьёсты люказ. Ваньзы ӵош ЕГЭ-ез история, нейронаука но психология ласянь сэрттӥзы-пертчизы.

Туспуктӥз Валентина Емельянова

Умой но урод

Огъя кун экзамен сярысь вераськонъёс 20 ар талэсь азьло потӥзы. 2001-тӥ арын кӧня ке улосвылын со эксперимент чотын ортчиз. Нош 2009-тӥ арысен сое быдэс Россиысь выпускникъёс гожто, экзаменын люкам баллъёссыя вузъёсы дышетскыны пыро.

«Кызьы малпаськоды, ма­лы асьмелэн кунамы кылдӥз ЕГЭ?» — таӵе юан сётӥз егитъёслы Александр Балицкий. Выпускникъёс шуизы: кивалтӥсьёслэн потӥз милемыз курадӟытэмзы, Европаысь но США-ысь дышетскон амалъёсты асэстэмзы, вузъёсы пыронэз капчиятэмзы…

Куд-ог малпанъёсын Александр Георгиевич соглаш луиз. Кылсярысь, ЕГЭ выллем визь сынанъёс кемалась вӧлмемын ни Америкаын. Кунгож сьӧрын тестъёс — дышетсконлэн оглюкетэз гинэ, нош асьмелэн тестъёс мукет амалъёсты палэнтыны кутскизы, пе, угось дышетӥсьёс пиналъёсты 1-тӥ классысен Огъя кун экзаменэз сётыны дасяло. Соин сэрен егитъёс малпанъёссэс чебер вераны, быгатонъёссэс азинтыны шугъясько.

— Тани туэ выпускникъёсмы йылпумъян сочинениос гожтӥзы, — вераз Александр Балицкий, — мон но соосты лыдӟи-эскери. Пайми, макем секыт егитъёслы предложениосты шонер радъяны, тупась кылъёс бырйыны! Соин сэрен вузъёсын но вераськись студентъёс быризы, соослы тестъёсты лэсьтыны капчигес.

Александр Георгиевичлэн малпамезъя, ЕГЭ юрттэ коррупциен нюръяськыны. 2000-тӥ аръёслэн кутскона­зы

абитуриентъёс вузъёсы тодмооссы пыр яке коньдон сётыса пыро вал: тодон-валанзы ичи, дышетскыны мылкыдзы эшшо но, соин ик ӟеч специалистъёс тырмемысь дугдӥзы. Та ласянь ЕГЭ-лэсь пыӵамзэ умоен лыдъяны луоз, угось выпускникъёсты экзаменын люкам баллъёссыя гинэ дунъяло, кинлэн баллэз тросгес — со ик дышетскыны пыре.

— Но татын вань на эшшо одӥг шугъяськон, — вераз Александр Балицкий, — тестъёсты умой лэсьтыны луэ трос тодон-валантэк но. Нуналысь нуналэ тест быдэсъяса, йыр дыше, соин ик пиналъёс дрессировать карем пуныос кадь луо. Экзаменын юанъёслы валэктон малпаськытэк быръё — баллъёс басьто. Нош тодӥсь-валась выпускникъёс, куалектыса-а, сюлмаськыса-а, ичи балл люкало. Учкомы литературая экзаменэз: отын выпускник аслэсьтыз малпаськемзэ, произведениез дунъямзэ возьматыны кулэ, нош ЕГЭ-лэн куронъёсызъя номыр мултэссэ уд вера, уд гожты. Соин ик творческой, малпаськись мурт кӧня ке ыштӥське.

Малы кулэ бета-тулкымъёс

Ток-шоуэ пыриськиз Москваысь лучевой диагностикая врач Анна Хоружая. Со эскере, кызьы ужа асьмелэн йырвиыммы. Отын 86 миллиардлэсь трос нейронъёс, котькудӥз мар ке понна кыл кутэ. Будэммыя соос огазеясько, кусыпъёс кылдыто, озьы ик асьмеос тодон-валан люкаськом, ортчемзэ тодамы возиськом, дышетскиськом.

— Пичи дыръя нейронъёс ас кожазы уло, соин ик 1-тӥ классын дышетскись пинал уз вала сое, мае валалоз школаез йылпумъясь мурт, — вераз Анна Хоружая. — Нейронъёс ог-огенызы герӟасько 25-27 арес тырмытозь. Та вакытозь адями быгатонлыкъёссэ будэтэ, нош бӧрысь вылез секытэнгес сётскыны ӧдъя.

ЕГЭ — кӧня ке час ӵоже кыстӥськись экзамен, но сое сётон понна 11 ар ӵоже дышетскыны, люкам тодон-валанъёсты тодын возьыны кулэ.

Тодосчиос эскеризы, кызьы йырвиым ужа дышетскыку но экзамен сётыку. Со понна комакъёс вылын эксперимент ортчытӥзы: азязы вуэн векчи гумыос кыскизы. Пӧртэм куараосты кылэмзы бере соос кулэ вал валаны, кыӵе гумыысь али ву бызёз. Зол куара чузъяське — 1-тӥ гумыысь ву юоно, шоро-куспо куара — 2-тӥысьтыз, ляб куара — 3-тӥысьтыз. Комакъёслэн уката зол ву юэмзы мед потоз шуыса, соосты кӧня ке нунал сектатэк возизы. Эксперимент дыръя датчикъёс чаклазы, кызьы комаклэн йырвиымез ужа. Нырысетӥ нуналъёсы датчикъёс горд тылын ӝуазы: комак быдэс йырвиымзэ ужатӥз, валаны тыршыса, мар кароно, кытчы кожоно, кытысь юоно. Нош кӧня ке нунал ортчыса, со шугъяськытэк, малпаськытэк гумыос доры кыстӥськылӥз. Куке но юн тыршемез огшоры рефлекслы пӧрмиз, соин ик датчикъёс но туж ляб ӝуазы.

— Асьмелэн но йырмы со выллем ик ужа, — вераз Анна Хоружая, — ЕГЭ-лы ми рос-прос дасяськиськомы, нош собере дышиськомы.

Гань-гань кариськыкумы, асьмелэн мугорамы бета-тулкымъёс (волны) кылдо, соос гинэ тодэ ваёнъёсты кылдытыны, иворъёсты йырамы кельтыны быгато. Соин ик, экзаменлы дасяськыку, шутэтскылоно, тыршем-сюлмаськем юнме медаз луы шуыса. Озьы ик кӧлыны дырыз дыръя выдоно — ӝыт 10-12 часын. Оглом 7-8 час кӧлоно.

Мае валано?

Ижысь нылпи психолог Валентина Ермакова 30 арлэсь кема пиналъёсын ужа ни.

— Котькуд ар нылпиосын ӵош ачим но экзамен сётӥсько кадь, — вераз со, — кин ке та вакытэз капчиен ортче, кин ке — секытэн. Таӵе дыре быгатоно астэ валаны, сюлмаськемдэ вормыса, сазь йырын малпаськыны.

Выпускникъёс пӧлысь 90 процентэз верало, быдэс арзэ сюлмаськыса уло шуыса. Но стресс кӧня ке пумо луэ.

— Неостресс туж пайдаё, — вераз Валентина Ермакова, — со шутэтскыны уг сёты, шуг-секытысь потыны юрттэ. Кылсярысь, экзаменын юанэз лыдӟыса, ӵапак неостресс кылдэ: нылпи ӝог кутске юанлы валэктон утчаны, тодаз вае, мар кулэ, шонер валэктонэз быръе, стрессэз ортче. Нош вань на дистресс — таиз экзаменын но, улонын но туж люкетэ. Адями кема дыр ӵоже мылкыдтэк улэ, сюлмаське, лекъяське. Соин ик экзаменын бакоме, пумозяз пукыны катез уг тырмы. Дистрессэн сэрен висёнъёс но кылдо.

Выпускникъёс ӝожтӥськи­зы, кызьы, пе, ганяк кариськод, анай-атайёс но, дышетӥсьёс но котькуд нунал экзаменъёсын кышкато, пыкыло, трос балл люкамдэ витё ке.

— Нырысь ик анай-атайёслы валано, нылпилэн аслаз улонэз вань шуыса, — вераз Валентина Ермакова, — со быдэ вуэмын ни, бадӟымъёсъя гинэ улыны кулэ ӧвӧл. Зэм, ЕГЭ — дышетсконлэн бадӟым люкетэз. Но соин гинэ улыса, пинал малпаны кутске, улонын, ЕГЭ сяна, номыр ӧвӧл ни шуыса. Соин ик сюлмаськыны ӧдъя: мар каром, 90 балл интые, 70 балл люкай ке? Университетэ пырыны уг быгаты. Таин ваньмыз быроз.

Психолог дэмла экзамен шоры мукет синмын учкыны — бен, со юрттоз тыныд дышетскондэ азьланьтыны, но трос балл ӧд люка ке, азяд мукет луонлыкъёс усьтӥськозы на: уж утчалод, выль хобби шедьтод, быдэс ар ӟечгес малпаськод, кыӵе профессилы дышетскемед потэ, нош вуоно арын экзаменэз выльысен сётыны быгатод.

Мария Емельянова