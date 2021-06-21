Кутылозы обыдаез, палэсмуртэз
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Ижысь синтэм но ляб адӟисьёслэн библиотеказы «Мы — удмурты: языческие боги народа» книга поттӥз.
«Культурная мозаика Удмуртии» проект улсын библиотекаын ужасьёс поттӥзы ни шаерысьтымы суредасьёс, удмурт пужыос, элькунмылэн кун пусъёсыз сярысь книгаос. «Мы — удмурты: языческие боги народа» луиз 4-тӥ книга.
Бичет тодматэ Шунды-мумыен, обыдаен, вумуртэн, палэсмуртэн но мукет пичи но бадӟым инмаръёсын. Книга юромо синтэмъёслы но ляб адӟисьёслы шуыса печатламын бадӟым шрифтэн, озьы ик со выжтэмын Брайльлэн шрифтаз, куд-ог суредъёссэ киын кутылыны луэ на. Бичетысь текстъёс борды ватсамын Менсадык Гарипов но Александр Андрюшкин художникъёслэн суредъёссы. Удмурт мифологиез огазе люказы, киын кутылыны луымон суредъёсты лэсьтӥзы библиотекаысь ужасьёс Наталья Дёмышева но Виктория Морозова. Изданиез дасян понна соос трос бугыръяськизы Интернетын, удмуртъёслэн мифологизылы сӥзем трос пумо книгаосын, кенешизы Йӧскалык библиотекаысь шаертодонъя ёзэтысь ужасьёсын.
— Библиотекаямы классикае пырем книгаос вуо ик. Нош Удмуртия сярысь кин ке палэнысь лэсьтыса уз сёты ук. Соин ик та ужпум борды ми басьтӥськимы, лыдӟисьёсмы асьме шаермы, калыкмы сярысь тросгес мед тодозы шуыса. Адӟиськом: юнме ужен ум выриське — азьвыл поттэм книгаосмес калык мыло-кыдо лыдӟе, — вераз Н. Дёмышева.
Библиотекарьёс, удмурт мифологиен ужакузы, асьсэос но трос выльзэ тодӥзы. Уката паймытӥзы, пе, обыда но палэсмурт. Обыда — удмурт Яг бабуш. Со, пе, адямилэн юрттӥсез луэ. Нош палэсмурт туж кӧшкемытэн син азе пуксе: ӝыныё, одӥг синмын, одӥг пыдын, одӥг киын — одӥг кылын вераса, палэс.
Огез лыдӟись, Василий Килин, шуиз:
— Синтэмъёслы шуыса Брайль шрифтэ выжтэм книгаос туж ӧжыт. Нош Удмуртия сярысьёсыз — эшшо но. Соин ик библиотекаын ужасьёс туж бадӟым уж лэсьто. Кытысь ай ми тодысалмы, лыдӟысалмы удмуртъёслэн инмаръёссы, ӟеч но сьӧд кужымъёссы сярысь! Та книгаез тросгес калык мед лыдӟоз шуыса, асьме пӧлын реклама каром. Со библиотекаын тузонӟыса медаз сылы, адямиослы пайда мед ваёз.
Ангелина Снигирёва
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