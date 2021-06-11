Кунмылэн узырлыкез — калык

Кылем арня пумын 2 нунал ӵоже Ижевск фин-угор дуннелэн шорсюлмыз вал. Татын ортчиз Россиысь фин-угор калыкъёслэн форумзы. Ужрадэ 34 улосъёсысь 400-лэсь трос делегатъёс но куноос вуылӥзы.

29 ар талэсь азьло ӵапак Удмуртиын радъямын вал фин-угор калыкъёслэн 1-тӥ съездзы. Табере Ижын выль форумлы кутскон сётӥзы.

— Удмурт музъем вылын вордске выль ужрад. Сое «Ваньмы асьмеос — Россия» нимамы. Малпасько, форум кенешон интылы пӧрмоз, татын быгатомы сэрттыны культураен, анай кылэз но сям-йылолъёсты утёнэн герӟаськем лэчыт юанъёсты, — вераз Россиысь фин-угор калыкъёслэн ассоциацизылэн тӧроез Пётр Тултаев.









Форуме люкаськемъёсты онлайн амалэн ӟечкылазы Россиысь Президентлэн администрациезлэн кивалтӥсезлэн воштӥсез Магомедсалам Магомедов, Россиысь Пӧртэм выжыысь калыкъёслэн ужъёссыя федерал агентстволэн кивалтӥсез Игорь Баринов, Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов.

— Азьланяз форум 2 арлы 1 пол ортчылоз. Тау Удмуртилы таӵе ӟеч пумитамез понна. Пандемия йылпумъяськем бере, оскиськом, та ужрад калыккуспо луоз, —вераз федерал агентстволэн кивалтӥсез Игорь Баринов.

Форуме вуэмъёслы яркыт концерт возьматӥзы Удмуртиысь артистъёс: «Айкай» театр, «Италмас» ансамбль, Брангуртысь песянайёс, нылпи коллективъёс. Фин-угоръёслэн выль гимнзы но кылдӥз, шуыны луоз. Реп амалэн сое быдэстӥз удмурт кизили Богдан Анфиногенов. Кырӟан ӵоже сцена вылысь бадӟым экранын видеоинсталяция амалэн кыл писпу ӝужаз. Тани кӧня асьмеос — фин-угоръёс!

Выль ужрад паськыт вӧлскиз Шор площадьын. Татын асьсэлэсь киужъёссэс возьматӥзы пӧртэм ёросъёсысь кибашлыослэн центръёссы, поттэм вуззэс ва­йизы Удмуртиысь сиён-юон дасясь предприятиос. 5 час ӵоже Шор площадьын фин-угор калыкъёслэн кырӟан-эктонъёссы ӧз чалмылэ — концертын шулдыртӥзы удмурт, бесерман, эрзя, мокша, коми, пор, карел, саам артистъёс.

Форумлэн нырысетӥ нуналаз ик ортчиз пленарной кенешон. Отчы пыриськизы Россиысь фин-угор калыкъёслэн ассоциацизылэн тӧроез Пётр Тултаев, Пӧртэм выжыысь калыкъёслэн федерал агентствозылэн кивалтӥсезлэн воштӥсез Станислав Бедкин, Россиысь Калыкъёслэн ассамблеязылэн кенешезлэн тӧроез Светлана Смирнова но мукет азьветлӥсьёс.

— Син азяды пуктэ гинэ: Россиын 193 пӧртэм калыкъёс уло. Соос 277 кылъёсын но диалектъёсын верасько. Кылем арын Россилэн Конституцияз воштонъёс пыртэмын. Соя валаськом: асьме кунмы сюлмаське пӧртэм калыкъёсты, соослэсь кылзэс но культуразэс утён понна. Уго трос выжыысь калыкъёс — со Россилэн узырлыкез, — шуиз Светлана Смирнова.

Культура но кыл люконтэм

Культуралы но кыллы сӥзем секция огез бадӟымез луиз. Татын музей ужез азинтэмзы сярысь ивортӥзы Комиысь «Ыб» этнопарклэн кивалтӥсез Елена Иванова, Карелиысь «Кижи» музей-заповедникысь СМИ-осын ужась специалист Анна Анхимова, Удмуртиысь «Лудорвай» заповедниклэн директорез Татьяна Шкляева но мукетъёсыз. Соос удысазы кутӥськись выль амалъёсынызы тодматӥзы, пулэсь памятникъёсты утён пумысен ӵектонъёссэс ивортӥзы. Кылсярысь, Карелиысь «Кижиын» пулэсь памятникъёссы 80. 2020-тӥ арысен музей реставрация лэсьтыны быгатӥсь плотникъёсты дася. Та понна со нимысьтыз лицензия басьтӥз. Ар ӵоже 500 адями доразы дышетскыны вуылӥз ни. Форум дыръя «Лудорвай» но «Кижи» заповедникъёсын ужасьёс матысьгес тодматскизы. Удмуртиысь музейлэн директорез Татьяна Шкляева валче ужаны дась луэмзэ вераз.

Удмурт кун университетысь доцент Юрий Перевозчиков аслэсьтыз мылкыдзэ вераз фин-угор музейёслы огъя хранилище кылдытон пумысен. Та нуналлы асьме выжыысь калыкъёслы сӥзем тужгес бадӟымез но узырез экспозиция дасямын но возьматӥське Эстониысь национальной музейын.

Форуме вуэмъёс вераськизы анай кылэз, наукаез азинтон сярысь но. Татын но туж пӧртэм югдур. Одӥг кунын улӥськом ке но, куд-ог улосъёсын кутӥсько ни IT-технологиос, нош мукетъёсаз фольклорез бичаны-радъяны выро на.

— Ямалын улӥсь ненец, селькуп, ханты калыкъёслэсь фольклорзэс люкаськом. Экспедициос бере сборникъёс поттӥськом. Кылдытэмын ни фольклоръя нимысьтыз фонд, сое электрон форматэ поттэммы потэ, — вераз Салехардысь Арктикаез эскеронъя научной центрын ужась Любовь Возелова.





Дышетон секциын

Нош Ханты-Мансийск округын IT-стойбищеос кылдытъяло ни.

— Милям потэ город но гурт калыклэсь улонзэс огкадьгес кареммы. Ми палан хантыос но мансиос 62 стойбищеосын уло. 6 интыын ӝог Интернетсы вань ини. Туэ эшшо 4 сюрс адями выль технологиосын ужаны дышетскоз. Азьланяз соос быгатозы пыриськыны манси кыллы онлайн-переводчик дасянэ. Татчы 35 сюрс манси кылъёс пырозы, соосты куараен вераны быгатоз котькудӥз манси, — вераз «Спасение Югры» калык огазеяськонлэн вице-президентэз Виктор Банк.

Учебникъёс поттон, соослы лицензия басьтон но федерал перечене пыртон пумысен вераськиз Удмуртиысь Дышетон удысысь йӧскалык ужпумъёсты эскеронъя институтлэн кивалтӥсезлэн воштӥсез Любовь Вахрушева. Сое туж сак кылзӥзы, нош бӧрысь дораз юанъёсын лыктӥзы на. Угось та дырлы фин-угоръёс пӧлын удмуртъёс гинэ быгатӥзы ай анай кылэз дышетыны чаклам учебникъёсты вань куронъёслы тупатыса лэсьтыны.

Анай кылэз дышетон, вордскем кылын ОГЭ но ЕГЭ сётон ужпумъёсты котькуд кенешын ӝуто. Зэм, югдур уг воштӥськы. Со пумысен Пенза улосысь вуэм мордва воргорон мылкыдзэ шара вераз:

— Москваын Вормонлы сӥзем парад ортче ке, котькуд военной расчётын генерал-лейтенантъёс вамышъяло. Асьмелэсь сюлмаськонъёсмес мед кылозы шуыса, таӵе форумъёсын фин-угор улосъ­­ёсысь тӧроос луыны кулэ. Нош асьмелэн арысь аре огвыллем: анай кылын герӟаськем ужпумъёс сярысь асьме куспын вераськиськом.

Гуртын яке городын?

Нимаз секциын егит фин-угор азьветлӥсьёс асьсэ проектъёссы сярысь мадизы. Кызьы, пе, калык культураез но сямъёсты егитъёслы тунсыко кароно, утёно но азинтоно? Котькуд улосвыллэн та шоры аслаз учконэз.

Мордовиысь Евгений Ледяйкин кивалтэ «Новое село» огазеяськонэн. Кӧня ке ар Москваын улэмез но ужамез бере солэн потэм вордӥськем палъёсаз берытскемез. Паракино гуртэз азьло азинскись вал, но Совето Союз куашкам бере колхоз быриз, калык шоркаре, Саранске, кошкыны ӧдъяз.

— Мон котьку тодӥсько вал, Мордовие берытско шуыса, — вераз Евгений. — Али, проектъёс гожъяса, гурт улонмес шулдыргес карыны выриськомы: культурая юрт­мес выльдӥмы, ансамбльёслы юрттэт сётӥмы. Малпасько, бӧрысь татчы уно туристъ­ёсты ӧтчаломы, соосты эрзя но мокша калыкен тодматомы. Егитъёсмы трос, соос гуртэ кылё, угось татын кылдо уж, инфраструктура. Калык культураез гуртын кадь нокытын утьыны уз луы, соин ик, егитъёслы со мед пыӵалоз шуыса, гуртын, выжыос бордын, улоно, сям-йылолъёсты дышетоно.









Нош Удмуртиысь «Куара» огинлэн кивалтӥсез Влад Степанов мукет сямен малпа.

— Мон городын вордски, городын будӥ, озьы ке но удмурт кылын вераськисько, — вераз Влад, — со понна тау шуоно анаелы. Соин ик, малпасько, татын ужпум улон инты бордын ӧвӧл — анай-атайёс бордын.

Сое возьмато «Куара» огазеяськонлэн проектъёсыз но, кылсярысь, «Аныкай» медиа­школаын удмурт анай-атайёс дышетскизы нылпи блогъёс лэсьтыны, камераен ужаны. Огазеяськонысь егитъёс удмурт кылын подкастъёс (вотэслы чаклам радиоверанъёс), видеолекциос, удмурт кылэз дышетон курсъёс, серемес видеоос лэсьто. Анай кыл егитъёслы тунсыко мед луоз шуыса, туала егитъёслэн кылынызы вераськоно, пе.

Таин соглаш Карелиысь йӧскалык театрысь артист Андрей Горшков но. Пинал дыръяз со туж яратӥз рэп культураез, ӟуч кылын рэп кырӟаны кутскиз. Петрозаводскын, пе, монэ тросэз тодо вал ини. Одӥг пол солэсь юаллям: нош карел кылын рэп кырӟаны пӧрмоз-а?

— Абдрай, малы аслым таӵе малпан йырам ӧз лыктылы, — вераз Андрей. — Эксперимент борды басьтӥськи, диск поттӥ. «Калевала» эпосысь чуръёсты рэплы пӧрмытӥ. Кушем нимы — Ондрей, озьы монэ пичи дыръям песянае нималляз.

Ондреез Удмуртиын умой тодо, угось кӧня ке ар талэсь азьло со «Тангыра» фестивале вуылӥз, рэпез асьме калыкмылэн но сюлмаз пыриз.

Секциын люкаськемъ­ёсты «Шунды» огазеяськонлэн секыт югдуре шедем нылпиос понна «Тулкым» лагерез паймытӥз. Та выллем лагерьёс быдэс Россиын ӧвӧл! «Тулкымысь» дышетӥсь Владимир Вахрушев вераз: таӵе сменаос анай кылэз яратон гинэ уг пыӵато, гуртысь пиналъёслы бадӟым улонэз возьмато. Сомында ар ужаса, проектлэсь емышъёссэ адӟыны луэ: татын кыдам пиналъёс, вузэз йылпумъяса, пӧртэм удысъёсын ужало ни.

Оглом секциын фин-угор егитъёс 17 проектъёссэс возьматӥзы: кин ке шаертодонлы сӥзем книгаос поттэ, кин ке небыт шудонъёс вуре, кин ке калык спортэз улӟытэ… Оглом учкыса, шӧдӥське, удмурт егитъёслэн проектъёссы мукет элькунъёсты кӧня ке вамышлы азьпалто шуыса. Люкаськемъёс дэмлазы мукет улосвылъёсын но «Тулкым» выллем лагерьёс ортчытъяны, «Куара» огазеяськонлэсь проектъёссэ вӧлмытыны. Кыл­сярысь, Кудымкарысь коми-пермяк дизайнер Вера Мехоношина вераз, али но уно проектъёссэс, удмуртъёслэсь дышетскыса, адӟем карыса, азинто шуыса.

Пор «Алиса» но улэп удмурт газет

Форумысь огез секция сӥземын вал фин-угор кылъёсты цифровой но ивор вӧлмытон дуннеын азинтонлы. Вераськонэз нуизы Йӧскалык прессалэн юртэзлэн кивалтӥсез Зинаида Рябинина но Карелиысь «Периодика» книгапоттонниен кивалтӥсь Наталья Синицкая.







Ивор вӧлмытонъя секциын

Карелиын кылем арын кылдытэмын OmaMedia портал, отын иворъёс 4 кылын потало: карел, вепс, ӟуч но фин. Татысь басьтыны луэ карел но вепс кылъёсын книгаосты но. Поръёс но шумпотто. Программист Андрей Чемышев трос аръёссэ ужа ни пор, мукет фин-угор кылъёсты Интернетын вӧлмытон бордын.

— Кыл мед азинскоз шуыса, одно ик кулэ кылдытыны телефонъёсы но компьютере раскладка, онлайн-кыллюкам, онлайн-переводчик, электрон корпус но мукет электрон сӧзнэтъёсты, — вера Андрей. — Али ми нейросеть лэсьтон бордын ужаськом, сервер басьтӥмы ни, али роботэз пор кылэз валаны, соин вераськыны дышетӥськом, со понна 1 миллион пала кылтэчетъёс люкано. Азьланяз кылдытэммы потэ пор кылын вераськись «Алисаез» («Яндекс» компанилэн вераськись роботэз — авт.).

Ас вакытаз удмурт программист Григорий Григорьев но малпаськыны кутскем: малы удмурт кылэз компьютер яке телефон уг вала, удмурт кылъёсты ӟучлы тупатыны косэ? Та бордысен ик кылдӥзы телефонэ приложениосыз. Кылсярысь, Гриша лэсьтӥз телефонэ но компьютере выль раскладкаосты, табере ми удмурт букваосын, удмурт кылын ог-огенымы Интернетын гожъяськыны быгатӥськомы. Кылдытӥз удмурт электрон шудонъёсты, кылсярысь, косъяськись «Ӟенелик», удмурт кылэз дышетыны юрттӥсь «Кылдысин» приложениосты. Григорий Григорьевлы луыса ик «Удмурт дунне» газетлэн «Дарт» ватсэтэз «улэп» луиз. «Dart: Ватсам дунне» приложениез телефонэ пуктыса, камераез фото вылэ карыса, телефонады видео шудыны кутске. Абдралод ук! Вань та приложениосты, электрон шудонъёсты шедьтыны луоз Google Play интернет-сӧзнэтысь.

— Та ужды понна кин тӥледлы уксё тыриз? — юазы секциын пукисьёс.

— Нокин но, — паймыса кадь шуиз Григорий.

Туала амалъёсты кутыны кулэ газет ужын но. Та сярысь вераз Йӧскалык прессалэн юртэзлэн кивалтӥсез Зинаида Рябинина но газет-журналъёсты азинтон понна кыл кутӥсь Мария Векшина. «Удмурт дунне» газетын тросэз соос пыӵатэмын ни. Кылсярысь, газетлы гожтӥськыны, ялон яке ӟечкылан сётыны луэ, газетлэн «ВКонтакте» бамаз пырыса. Заявка келяды ке, милям ужасьёсмы соку ик тӥледын герӟаськозы. Ушъяськиськомы «Dart: Ватсам дунне» приложениенымы но. Табере газетэз лыдӟыны гинэ ӧвӧл, учкыны но луэ. Та амалэз азьланяз кутозы мукет удмурт изданиос но.

Кылзэс цифровой дуннее выжтон бордын трос ужало комиос но, та сярысь вераз Комиысь Йӧскалык политикая министерствоысь кылъёсъя ёзэн кивалтӥсь Мира Чуяшкова. Соослэн вань коми кылэ но коми кылысь берыктон ужез нуись бюрозы, озьы официальной документъёс, законъёс берыктӥсько коми кылэ. Трос уж лэсьтэ фин-угор кылъёсты азинтӥсь лабораторизы. fu-lab.ru вотэс бамазы пырыса, луэ шедьтыны коми кылэз дышетонъя онлайн-урокъёсты, коми кылъя корпусэз, кыллюкамъёсты, переводчикъёсты но, коми кылын видеоосты но аудиое гожтэм вераськонъёсты.

Оглом вераса, вань, маин ушъяськыны, но лэсьтоноез эшшо тросгес на — цифровой дунне нуналлы быдэ паськыта. Фин-угор кылъёс ӟуч, англи но мукет «бадӟым» кылъёс кадь ик мед азинскозы шуыса, кулэ быгатӥсь кадръёс, тодон-валан но бадӟым мылкыд. Котькуд фин-угор элькунын, улосын вань ушъяськымон проектъёссы, малпанъёссы. Соосты луэ вылэм пыӵатыны мукет фин-угор шаеръёсын но. Азьветлӥсьёс огазеяськизы, ӵошен ужазы ке, ваньмыз пӧрмоз.

Материалъёсты дасязы Елена СКВОРЦОВА, Мария ЕМЕЛЬЯНОВА, Мария ВЕКШИНА