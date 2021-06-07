Котькуд книгалэн аслаз лыдӟисез

Ува ёросысь Ува-Тукля библиотекаын чылкыт, югыт, шуныт — одӥг пол отчы пырад ке, кыкетӥзэ но одно кожемед потоз. Озьы мед луоз шуыса, туж тырше библиотекарь Наталья Рощина.

Н. Рощина.

Туспуктэм басьтэмын геройлэн архивысьтыз

Наталья Рощина, педучилищеез йылпумъяса, кӧня ке ужаз школаын но, нылпи садын но. Но аслэсьтыз интызэ шедьтӥз библиотекаын. Соин ик вылӥ тодон-валан басьтӥз ни та удысъя. Шуэ: пичи дыръяз лыдӟиськыны туж яратэ вал, библиотекаысь ӧз поталля. Али но, пичияк ваньмон дыр шеде ке, кияз соку ик книга кутэ.

— Берло дыре выльысь лыдӟыны кутски классикъёсты, пинал дыръя соосты одӥг сямен валаськод вал, али чылкак выль сямен усьтӥсько, — шуэ со. — Яратӥсько, кылсярысь, Антон Чеховез, Иван Бунинэз. Туала гожъяськисьёс пӧлысь синмаськи Мария Метлицкаялы — гожъямъёсыз берыкто кадь 1990-тӥ аръёсы, со вакытъёс син азе туж яркыт пуксё.

Классикаез курисьёс ӧжыт ӧвӧл, пе, калык пӧлын но. Уката мыло-кыдо сое лыдӟо арлыдоос. Вань удмурт книгаосты юасьёс но, кылсярысь, Трофим Архиповлэн, Семён Самсоновлэн, Пётр Блиновлэн, Геннадий Красильниковлэн гожъямъёссы киысь кие ветло.

— Школаын дышетскись пиналъёс лыкто, дышетон программае пыртэм произведениосты юаса, — пусъе

библиотекарь. — Уката но покчи классъёсын дышетскисьёс пӧлын ӧжыт ӧвӧл книгаез яратӥсьёс. Но, жаляса верано, будэмзыя нылпиос пумен Интернетэ выйыны ӧдъяло, книга кутэмзы сокем уг поты ни…

Егитъёсты библиотекае кыс­кон вылысь пӧртэм амалъёсты кутоно луэ. Наталья Владимировна арнялы

быдэ ик ужрад ортчытъя, ӵемысь — клубын ужасьёсын ӵош. Угось клуб но библиотека одӥг липет улэ интыяськемын. Пумиськонъёсты одно радъяло, тодмо нуналъёслы тупатыса, берлозэ, кылсярысь, сӥзизы Сталинград котырын ожмаськонлы. Бад­ӟымъёсызлы пиналъёслы уката кельшо пӧртэм квес­тъёс. Покчиосызгес мыло-кыдо ветло пӧртэм мастер-классъёсы — я открытка, я тупаса улонэз возьматӥсь дыдыкъёсты лэсь­­то…

— Куддыр ӝӧк сьӧрын чай юыса пуконъёс гинэ но радъялляськом, — азинтэ веранзэ библиотекарь. — Егитъёслы со туж кельше, соослы кытын ке пумиськылоно ук — шумпотонъёссы, сюлмаськонъёссы, улон шоры учконзы сярысь вераськоно. Вормон Нуналлы сӥзьыса но, шуом, сыӵе пумиськон ортчытӥм, нялтас войналы сӥзем киноос учким, собере соос сярысь мылкыдъёсмес верам.

Озьы библиотекаын коть­кыӵе вакытъёс луыло: я ӵаш! вазе, я туж шыпыт кариське. Ужрад ӧвӧл ке, одно кин ке лыдӟиськыса пуке. Библиотекаын 5 сюрслэсь ятыр книгаос. Быгатэмзыя пумен выльёссэ басьто.

— Гуртоос но дорысьтызы книгаоссэс берло дыре трос ӵекто, — шуэ библиотекарь. — Мае ваё, ваньзэ басьтӥськом. Библиотекамы пичи ӧвӧл — котькуд книгалы инты сюре. Котькудӥзлэн аслаз лыдӟисез.

Элина Кумачёва