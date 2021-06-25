Коньдон сяна, ӟеч кыл кулэ
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Мар юрттоз егит специалистъёсты гуртэ кельтыны?
Кун Кенешлэн Президиумез ортчиз Алнаш палъёсын. Пыр-поч эскеремын 2 ужпум: кызьы быдэсъясько Гуртлэн арезлы сӥзем ужрадъёс но кызьы радъямын гуртоосты эмъян.
Гуртлы — ог 3 миллиард манет
Кенешон ортчиз ёрос администрацилэн юртаз. Отчы трос мурт ӧтемын вал — Алнаш ёросысь Депутатъёслэн Кенешысьтызы депутатъёс, предприятиослэн но огазеяськонъёслэн кивалтӥсьёссы, Алнаш ёрослэн дано адямиосыз, Алнаш, Можга но Грак ёрос больницаослэн валтӥсь врачъёссы но мукет.
Гуртлэн арез уз йылпумъяськы гурт хозяйствоослы юрттэт сётонэн гинэ — бадӟым саклык висъяськыны кулэ отысь экономикаез ӝутонлы, егит специалистъёслы юрттонлы, калыклы ужан но шутэтскон интыос кылдытонлы но мукет. Люкаськемъёс азе докладэн потӥз гурт удысъя но сиён-юонъя министрлэн воштӥсез Михаил Юдин. Пусйиз:
— Чакламын пуктыны 700-лэсь ятыр социальной объектъёс — школаос, культурая юртъёс, фельдшер-акушер пунктъёс, спортзалъёс но мукетсэ. Талы оглом 3 миллиард манетлэсь трос уксё висъяны учкемын, пӧлысьтыз 1,9 миллиард манетэз — элькун казнаысь. Со сяна, Удмуртия мыло-кыдо пыриське гуртъёсты котыр ласянь азинтонлы сӥзем федерал программае. Талы луыса, кылсярысь, Грак ёросысь Вужгуртын но Пуклёын пуктэмын луозы культурая но спортъя комплексъёс. Ува ёросысь Нылга черкогуртын ӝутӥськоз культурая центр.
Трос ужрадъёс чакламын Алнаш ёросын но. Таосыз сярысь пыр-поч вераз ёрослэн йырыз Алексей Семенов. Оглом 11 проектъёсты ар пумозь быдэстыны кулэ, пе, соослэн огъя дунзы 150 миллион манет пала. Кылсярысь, Алнаш черкогуртысь 2 микрорайонъёсы ву но чагыр эстӥськон вуыны кулэ — 185 семья тае возьма ни, пӧлысьтызы 91-ез — трос нылпи будэтэ. Писэйгурт, Туймыйыл но Выль Утчан школаосты тыро-пыдо тупатъяны чакламын. Со сяна, та дышетон организациосын усьтӥськозы проектъёсын вырыны коворкинг-зонаос, «Точка роста» центръёс.
— Улысь Асанын спортзал выльдӥськоз, Улысь Сырьезысь — культурая юрт, Эшшо 7 иськем сюресъёсты волятыны учкемын, — ватсаз Алексей Семенов. — Нош Гуртысь улонэз котыр ласянь ӟечомытонлы сӥзем программа чотын Алнаш черкогуртын фонтан кылдоз!
Законъёс кылдытон бордын ужасьёс озьы ик сюлмасько гуртын улон-вылонэз умойгес карон сярысь. АПК-я, музъем ужпумъёсъя, инкузез утёнъя но инкуазь узырлыкъёсъя ялан ужась комиссилэн кивалтӥсез Владимир Варламов тодэ вайытӥз: юнматэмын ни пудо вордонэн, бакча емыш будэтонэн вырисьёслы кун ласянь юрттэт сётон сярысь закон. Ватсанъёс пыртэмын луозы муш вордонэн герӟаськем элькун законэ но. Та уж азинскоз Гуртлэн арез йылпумъяськем бере но.
Висёнэз дыраз шараяно
— Шаерысьтымы эмъян учреждениосын туннэ нуналлы 604 врачъёс но 1 сюрс 862 эмъясь сузэръёс, фельдшеръёс уг тырмо, — вераз тазалыкез утёнъя министрлэсь ужзэ быдэсъясь Сергей Стрижнев. — Поликлиникаосын, фельдшер-акушер пунктъёсын ог 18 процентэз интыос бушесь. Уката уг тырмо участокъя терапевтъёс, фельдшеръёс.
Гуртъёсы специалистъёсты кыскон вылысь ужало «Гуртысь эмчи» но «Гуртысь фельдшер» кун программмаос. Озьы туэ 52 врачъёс но 30 фельдшеръёс, эмъясь сузэръёс та программаос чотын гуртэ мыныны быгатозы — уксё висъяське Россилэн но Удмуртилэн бюджетъёсысьтызы. Нош элькунамы эшшо нимысьтыз программа вань, таизъя врачъёслы 500 сюрс но эмъясь сузэръёслы, фельдшеръёслы 300 сюрс манетэн сётӥське — туэ
44 специалистъёслы тырмымон уксё чакламын.
— Пайдаез вань специалистъёсты целевой наборъя дасянлэн но, — ватсаз С. Стрижнев. — Туэ медакадемиысь «Лечебное дело» специальностья дышетсконзэ 281 студент йылпумъя, 78-эз — целевикъёс. Матэктӥсь дышетскон аре та вузын целевикъёслы 316 инты луоз ни, нош Ижысь медициная колледжын — 378 инты.
Мукетыз ужпум: компенсация басьтон понна гуртысь эмчиос 5 ар, нош элькун программая дышетскисьёс 3 ар одӥг интыын ужаны кулэ. Та дыр ортче но — тросэзлэн мукет интые кошкемез потэ. Кылсярысь, «Гуртысь эмчи» программая лыктӥсь специалистъёс пӧлысь 37 процентэз гинэ 5 ар ужамзы бере интыязы кылё.
Мар кароно, специалистъёс медаз кошке шуыса? Талы валэктонэз вань Алнаш ёрос больницалэн валтӥсь врачезлэн Вера Майковалэн. Коллективын ӟеч мылкыд кылдытоно, егитъёс борды бадӟым опытэн специалистъёсты юнматоно. Нош муниципалитетъёс улон инты висъяны, подъёмной сётыны быгато ке — уката умой. Озьы Алнаш больницае лыктэм егит специалистъёс пӧлысь ог 75 процентэз пыраклы кылё.
Кун Кенешысь Тазалыкез утёнъя, демографияя но семья ужпумъёсъя ялан ужась комиссилэн кивалтӥсез Надежда Михайлова пусйиз: тазалыкез утён нырысь ик потэ поликлиникаос, фельдшер-акушер пунктъёс бордысь — дыраз шараям висёнэз алыны трослы каньылгес. Соин ик талы нимысьтыз саклык висъяны кулэ.
— Адӟиськом: Алнаш ёросын кадръёслы кулэяськон бадӟым ӧвӧл, — шуиз со. — Но ёросъёсын югдур пӧртэм. Тросэз потэ эмъян учреждениослэн кивалтӥсьёссы бордысь но, муниципал кылдытэтъёс бордысь но.
Бен, тазалыкез утён удысын тырмымтэос ӧжыт ӧвӧл. Но номыр шоры учкытэк, шаерысьтымы эмъясьёс ас ужзэс тыро-пыдо быдэсъяны тыршо. Тае возьматӥз кылем ар но — коронавирус соослэсь чиданзэс но, быгатонлыкъёссэс но, тодон-валанзэс но эскериз. Эмъясьёс, куддыр ас улонзэс но жалятэк, султо калыклэсь тазалыксэ, улонзэ утён понна.
Элина Кумачёва
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