«Колос» колхозлэн атаез

Владимир Анатольевич КРАСИЛЬНИКОВ 42 ар ӵоже валтэ ни Вавож ёросысь «Колос» колхозэз. Та дыр ӵоже хозяйство Удмуртиын гинэ ӧвӧл, быдэс Россиын азьпал радъёсы потӥз. Татын пуктэмын карусель амалэн ужась бадӟым ферма, туала кормоцентр. Гурт калыклы — спортэн вырон комплексъёс, культурая юртъёс, школаос. «Колос» колхоз гуртъёсты азинтыны арлы быдэ 2 миллион манет висъя, 520 муртлы уж сётэ. Владимир Красильников — Кун Кенешысь депутат, Россиысь но Удмуртиысь гурт удысысь дано ужась, Удмуртилэн дано кунмуртэз, экономика наукаосъя кандидат, пусъемын «Знак Почёта» орденэн.

В. Красильников

Туспуктӥз М. Егоров

Шуг-секытъёс вормонэ вутто

— Тодӥсько, тӥляд атайды но председатель вал шуыса.

— Атае 12 ар ӵоже Водӟиысь Калинин нимо колхозэн ки­валтӥз. Мамаелэн атаез Быд­ӟым ож азьын Сиктан гуртысь колхозэн кивалтэмын. Мамаелэн анаез но война дыръя 1 нунал колхозэн кивалтэм.

Вордӥськи Водӟиын. Садике ӧй ветлы, анае но атае колхозын ужазы, нош колхозникъёслэн нылпиоссылы садике сюрес пытсамын вал. Берло ини улон тупатскиз, колхозын ужасьёслы но паспорт сётъяны кутскизы. Будӥ, бакчаын, дорын ужаса. Семьяын мон бадӟымез нылпи бере, котькытын юрттӥськыны кулэ луиз. Эшшо 10 арескам атае 3-4 арлы Чебоксарые партийной школае дышетскыны кошкылӥз.

Школа бере малпай Казаньысь сельхозинститутэ пырыны. Поездэ пукси но кошки. Консультацие ветлӥ, юанъёслы дасяськыны косӥзы. Одӥг юанэз уг тодӥськы вал, книга утчаны турттӥ но, ваньмыз бигер кылын — валэктон ӧй шедьты. Тани математикаен экзамен, со юан ик сюриз ни. Билетэз понӥ но кошки. Озьы мынам студенческой улонэ йылпумъяськиз. Гуртэ бертыса, 2 толэзь клублэн директорез луыса ужай.

Художественной руководителен ӵош клубез тупатъям, гурзэ выльдӥм, пу дасям. Собере армие кошки. Служить кари Чебаркульын, радиотелефонист вал, берло ӝыны арзэ целинае ужаны лэзизы. Куазь весь зорыса улӥз. Озьы ик юэз арамы, спиртлы коть яралоз шуыса.

Армиысь бертыса, Ижысь сельхозинститутын агрономлы дышетски, атае председатель вал бере, колхоз стипендия тыриз. Институт бере аслам специальностея уж ӧз сюры, 3 толэзь тракторной бригадаен кивалтӥ, собере райком монэ Выль Бияысь «Колос» хозяйствоен кивалтыны куриз.

— 3 толэзь ужаса?

— Озьы пӧрмиз. Выль Бияысь колхозлэсь председательзэ Кионгуртэ, «Удмуртия» колхозэ, басьтӥзы, отын эштос бадӟымгес, юнгес вал. Азьло председательёсты обкомлэн бюроез юнматэ вал ук. Нырысь верасько, ужамдэ учко, собере гинэ председателе пукто. Обкоме Вавож районысь председательёс трос кузя вуимы. Оген-оген пыртало, юало: кӧня йӧл кыскиськоды, кыӵе вормонъёсты? Огез шуэ — 1,3 литр, мукетыз — 1,5 литр. Ми но 1 скаллэсь 1,5 литр сяна ум кыскись­ке вал, эшшо со аре куазь кӧс возиськиз. Бюроын пукисьёслэн вожзы потӥз, уллязы милемыз: кошке татысь! Бӧрысь монэ председателе, Иже ӧтчатэк, юнматӥзы ни.

2021-тӥ арын В. Красильников луиз Удмуртилэн дано муртэз

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Совето аръёсы ваньмыз понна райком кыл кутылӥз, техника, удобрение люкылӥз. Соин ик со сярысь аслыд сюлмаськоно ӧй вал, но ужан амалъёс куддыръя валантэмесь луылӥзы. Кылсярысь, выль техника вуэ, сое сёто егитъёслы, нош егит мурт номыре уг вала, кижыр-куажыр каре но техникаез куашкатэ.

1986-тӥ арын субсидиос сётъяны кутскизы. Лябгес хозяйствоослы — тросгес, золъёсызлы — ӧжытгес. Кылсярысь, вӧзамы, Брызгалын, «Нива» колхоз вал, отын ыж гонэн выризы, соослы ыж гон дунзы борды 200 процент субсидия сётъязы, нош Кионгуртысь колхоз ӟечгес улӥз, отын музъемзы умой, соослы номыр ӧз сётъялэ. Таӵе вакыт 3 ар кыстӥськиз.

Пумен ужаны дышим. 1990-тӥ аръёсты сыӵе-таӵе шуо ке но, кун ласянь шӧдскымон юрттэт вал. Та вакытэ ваньмыз понна ми асьмеос кыл кутыны кутскимы, югдурез ас киямы басьтӥмы, озьы милемлы выль инвисъёс усьтӥськизы, шуыны луоз. Соку ик будыны но кутским. Кредит басьтӥм, со коньдонэн — удобрение, озьы 1995-тӥ арын 1 гектарысь 35 центнер ю бичаны быгатӥмы, со понна хозяйствомылы Удмуртилэсь Кун премизэ сётӥзы. Малпаськимы, кызьы эшшо азинсконо. Ыжъёсты, парсьёсты быдтӥмы: соослэсь трос табыш уд потты, парсь гидэ ужаны мынӥсь но ӧй вал ни. Трос саклык висъямы скал вордонлы, азинтӥмы лэсьтӥськон ужъёсты: 1995-тӥ арын выль конторае пыримы, мукет араз Выль Бияын выль клуб усьтӥмы. Нош 1998-тӥ арын луиз дефолт, солярка но йӧл одӥг дун луизы, 2 ар пала озьы возиськиз.

— Озьыен, котькыӵе ва­кытэ котькыӵе шуг-секытъёсысь тӥ вормонэн потады?

— 2000-тӥ аръёсты ми кужмо хозяйство луыса пумитамы ни. Музъем ӧз ни тырмы, малпамы бускель Водӟиысь Калинин нимо колхозлэсь бусыоссэ курыны, отын соос юнме пашмыса уло. Нош председателез шуэ: котькуд 300 гектар понна выль трактор басьтыса сёт. Дуно куре! Со вакытэ Водӟиысь колхозын ужасьёс бугыръясько вал ни: кузёзылэн ужамез ӧз кельшылы. Валче люкаськыса-кенешыса, калык сое воштыны малпаз, ёрос кивалтэт шуэрскиз ке но, калыклы пумит мынэмез ӧз луы. Мукет кузё бырйыкузы, 4 адями возиськиз, мукетъёсыз чисто соглаш кариськизы. Кӧня ке улыса, Калинин нимо колхоз бордамы кариськиз. Со дырысен тани 20 ар ортчиз ни.

2007-тӥ аръёсы Мӧнья гуртысь «Правда» колхоз банкрот калэ вуиз, сое но бордамы каримы, собере Брызгал гуртысь банкротэ вуэм «Нива» колхозэз басьтӥмы. Отын пудозы но, техниказы но ӧй вал ни, нош музъемъёсызъя учконо ке, Вавож ёросын со тужгес бадӟымез колхоз вал.

Ноку но ӧм дугдылэ лэсьтӥськемысь. 2000-тӥ аръёсы 2 ферма пуктӥмы, отын скалъёсты думытэк возё. 2003-тӥ арын элькунамы нырысетӥосыз пӧлысь европараллель амалэн ужась гид усьтӥмы. Оглом вераса, 3 ар куспын пӧртэм гуртъ­ёсын 400 йырлы 3 ферма ӝутӥмы. Озьы шуак пудомес йылтыны быгатӥмы, нош 2014-тӥ арын йӧллэн дуныз будӥз. Озьы милям коньдонмы но кылдӥз. Выль Бияысь школаез, клубез, черкез тупатъям, пӧртэм юртъёс ӝутӥмы.

Туала мегаферма но кормоцентр

— Кылем арын пуктӥды 1 сюрс 700 йырлы мегаферма, отын скалъёс карусельын кыскисько. Шуиськоды: улонлэсь одӥг вамышлы азьпалан луыны кулэ. Котьку озьы пӧрме-а?

— Выль фермаез лэсьтыку, асьмелы курон пуктӥмы: улонлэсь 10 арлы азьпала мыноно. Отчы кунгож сьӧрысь дуно техника басьтэмын, но комплекс­мес ас кужыменымы пуктӥмы бере, со милемлы дунтэмгес усиз. Россиысь специалистъёс лыкто ке, паймо, шуо: туала сямен, вылӥ куронъёсъя лэсьтэмын. Таӵезэ шер адӟод, элькунамы таӵе мегафермаос ӧвӧл ни. Али Выль Бияе кутскиськомы выль ферма ӝутыны. Туэ кунян ваён гидэз йылаз-пумаз вуттом, собере скал гид но скал кыскон блок ӝутом, кайта ужъёс йылпумъямын луыны кулэ.

Выль Бияын 1 сюрс 700 йырлы мегаферма усьтӥськиз. Отын скалъёсты каруселен кыско

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Малы ми ялан выль­дӥськиськом? Пудо йырмес будэтыны нокытчы ни, сотэк но пудо сиён трос басьтӥськом, но вуж фермаосты выльдоно. Уго выль амалъя ужлэн емышез зол шӧдске. Кылсярысь, выль фермаын 1 сюрс 500 скалэз 12 адями кыске, нош вуж фермаосын сомында скалэз ик кыскыны 2 поллы тросгес адями кулэ. Выль мегаферма вань кужмыныз кылем арын ужаны кутскиз. Пудо кӧня ке уг тырмы на, но пичиен-пичиен тырмытом. Али отын нуналлы быдэ 44-45 тонна йӧл кыскиськомы, со малпаммылэсь тросгес.

Арысь аре ужан амалъёс, технологиос воштӥсько, ми соосты чакланы тыршиськомы. Кормоцентр пуктӥмы, сыӵеос быдэс Россиын ог 10 гинэ, Удмуртиын воксё но ӧвӧл ни. Миксеръёс сиён лэсьто, раздатчикъёс сое пудо доры вуттыны кулэ.

2 электрораздатчик басьтэмын ни, возьмаськомы Израильысь специалистъёсты, соосты мед ужаны пуктозы шуыса. Но пандемиен йырин лыктыны уг быгато ай. Али пудолы — нош со милям 10 сюрслэсь ятыр — сиён нуллэ 7 трактор. Раздатчикъёс ужаны кутскизы ке, тракторъёсты мукет уже выжтыны луоз. Ми кунгож сьӧрысь дуно техника басьтыны ум турттӥське, сое возьыны но трос уксё кулэ ук. Ужез шонер пуктӥд ке, трос техника но кулэ ӧвӧл. Кылсярысь, комбайнъёсмы 2 сменаен ужало.

Пудо сиён дасян амалъёс но воштӥсько, азьланяз милемлы скаллы трос пайда сётӥсь пудо сиён дасяно. Пудо йыр будэ, нош турынэн кизем музъемъёсмы кулэсмо — туала выжыысь кидыс ӟеч но трос турын сётэ. Нош сиёнлэн ӟечлыкез умой ке, скаллы со трос но кулэ ӧвӧл ни. Кылсярысь, кормоцентр усьтон азьын нуналаз 280 тонна сюдӥськомы вал, али — 230. Турын кидыс кунгож сьӧрысь басьтӥськомы, вань бусыосы удобрение пазяськом. Ужмы пӧрме. Али котькуд бусыез шорлыдын 2 пол турнаськомы ке, азьланяз 2-3 пол кулэ. Кылем арын тани одӥг бусыысь 4 пол турын басьтӥмы, со понна, конечно, ву кисьтатэк ӧз луы. Озьы гужембыт ужаськомы, бусы ужъёсмес октябре йылпумъяськомы ай.

Рапсэн вырон бадӟым пайда вае: вӧйзэ вузаськомы, кыдзэ (жмых) пудолы сюдӥськомы, со туж ӟеч протеин. Нырысетӥ аръёссэ курадӟимы ик, вӧй пызьыртонмы умой ӧй вал, мукет араз вань бусыосмес кей сииз. 2018-тӥ арын вӧй поттон заводмес воштӥмы, Чехиысь басьтӥмы. Кылем арын 1 сюрс 300 гектаре рапс кизимы, 1 гектарысь 25 цен­тнер басьтӥмы. Быдэс Удмуртиез учконо ке, вань рапс пӧлысь 10 процентсэ ми кизимы, нош урожайностья ваньмыз пӧлысь 20 процентсэ ми басьтӥмы. Кылем арын рапс вӧй 78 миллион манет тыр вузамы. Удмуртиысь тросэз хозяйствоос йӧллэсь но тамында барыш уг потто.

— Тӥ 42 арзэ «Колос» хозяйствоен кивалтӥськоды ни. Мар кулэ, хозяйство мед азинскоз шуыса?

— Одӥг кылын уд вера. Тыбыр сьӧрам сомында ужам аръёс ни, опытэ бадӟым. Мынам шӧдонэ вань. Кылсярысь, кыӵе ке уж борды басьтӥськисько ке, тодӥсько-шӧдӥсько, мар кароно. Туж шер янгышаллясько.

Со сяна, мон совето вакытэ будэм адями. Ужын дисциплина возиськом, кыл кутонлэсь нокытчы уд пегӟы. Ужасьёс азе чурыт куронъёс пуктӥсько. Партия, правительство калыкен ужаны, адямиос сярысь сюлмаськыны дышетӥзы. Ма, сомында ар ӵоже калык ачиз котырам люкаськиз ни. Мон пыр тани 3-тӥ поколение али потэ. Кинэн ӵош колхозэ ужаны вуимы вал, соос пенсиын ни.

Калык туж тыршись. Тужгес но пичи гуртъёсысь — Валодорысь, Чудӟалудысь — семьяен-семьяен ужасьёс потэмын. Кема аръёс ӵоже специалистъёслы ёрмылӥм. Тазьы учконо ке, тросэз соос палэнысь лыктэмын. Агрономмы гинэ, Андрей Родионов, — ас пал пияшмы, 14 ар пала ужа ни, пӧрмытэ. Со Удмуртиысь огез устоез агроном, Россиысь олимпиадаосын вормылэ. Зоотехникмы Сергей Курбатов — Алнашысь, ужамезлы 10 ар луоз ни, телевизор, газетъёс, Интернет сое весь возьмато,

верало, алигес Москвае выставкае выступать карыны ветлӥз. Селекционер Анастасия Матвеева — кизили, туэ «Поле чудес» передачае вуылӥз. Со 20 арзэ ужа ни. Ветврач Александр Данилов 12 ар талэсь азьло Яр ёросысь вуиз. Палэнысь лыкто, уло, татчы ик кылё. Ми соослы нырысь улон инты висъяськом, бӧрысь соос та коркаез уксёен басьто.

— Трос аръёс ӵоже пуктэмын школаос, спортивной комплексъёс, клубъёс, ортчытэмын уно ужрадъёс. Туэ толалтэ, кылсярысь, Вавожын Гурт шудонъёс ортчизы, таяз толэзе элькун Гербер луоз. Котькытын колхозлэсь юрттэмзэ возьмало. Кызьы котькытчы вутскиськоды?

— Арнялы быдэ хозяйствое куноос вуыло, мон соослы возьматӥсько, кызьы ужаськомы. Специалистъёс ужзэс тодо, валало, соосты чаклано ӧвӧл ни. Нош мон нырысь ик кыл кутыны кулэ предприятилэн азинскемез понна, сюлмаськыны кулэ коньдон поттон но ужасьёс шедьтон сярысь.





Колхоз спортэз азинтэ

Спортэ сюрес

— Ваньмон дыр­дэс марлы сӥ­зиськоды?

— Пинал дырысеным чорыганы яратӥсько. Школаез йылпумъякум, мон гуртын тужгес устоез чорыгась вал — доре тазъёсын чорыг вайылӥ.

Спортэн вырисько, великен ворттылӥсько — мугорез кыдато­но, тазалыкез чаклано. Студент дыръям сельхозинститут понна куасэн бызьылӥ. 2005-тӥ арысен арлы быдэ гужем но, толалтэ но Гурт шудонъёсы пыриськисько. Толалтэ куасэн бызьылӥсько, гужем ыбылӥськисько. Ог 10 пол вормисьёс пӧлы шедьылэме вань. Туэ тани Гурт шудонъёсын аслам трассаям бызьылыны ӧз пӧрмы — коронавирусэн йырин арлыдоосты ӵошатскыны ӧз лэзе.

Колхозын спортлы бадӟым саклык висъяськомы. Выль Бияын, Водӟиын, Мӧньялан, Нюрдор-Котьяын куасэн бызьылон сюресъёс лэсьтэмын, пеймыт дыръя соос югдытӥсько. Тренерез шедьтӥмы, со пиналъёсын выре. Выль Бияын куас база, спортивной комплекс пуктӥмы, татын теннисэн, бильярдэн шудыны, ыбылӥськыны, фитнесэн вырыны луэ. Кылем арын Нюрдор-Котьяын куас база пуктӥмы, отын милям гостиницамы, столовоймы вань. Колхозын ужасьёсмы спортэн эшъясько, Удмуртиысь но Россиысь ӵошатсконъёсы ветло, тросэз пыремын шаерысьтымы кужмо спортсменъёс пӧлы, спортъя мастеръёс луэмын.

Али пиналъёсыз спортэ кыскыны туж шуг. Куасэн бызьылӥськод ке, толалтэ но, гужем но трос кужымдэ тренировкаослы сётытэк ӧвӧл. Кинъёс вань сюлмысьтызы таин выро, спортъя мастеръёс луо, Россиысь чемпионатъёсы пырисько.

— Семьяды сярысь верано ке…

— Кузпалэным Ижын сельхозинститутын тодматски, ӵош агрономе дышетскимы. Быдэс улонзэ вӧзам бухгалтериын ужаз, али пенсиын ни. Нылмы вань, со колхозын экономист луыса ужа. Водӟиын анае улэ, солы 87 арес тырмоз ни, соин ик ӝытлы быдэ дораз ветлытэк, чаклатэк ӧвӧл.

Мария Векшина