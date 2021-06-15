Колодчаез жильыртэ, уробоез ворекъя

Эгра ёросысь Сундур гуртысь Николай Брызгалов кибашлы луэменыз паймытъя. Дышетскемезъя зоотехник, нош ёросын со кадь валаса удмурт арбериос но композициос лэсьтӥсь ӧвӧл, шуо.

Николай Брызгалов лэсьтэм колодчаеныз

Туспуктӥз: Эгра ёрос администрация

Ёросын Николай Андреевичлэн киыныз лэсьтымтэ арбериос ик ӧвӧл ни кадь. Чебер пужыятэм ӟусъёс, ӝӧкъёс, тылын ворекъясь каретаос, вышкыос, уробоос, ошмес кадь пӧзись-жильыртӥсь колодчаос но трос мукетыз ёрослэн пӧртэм интыосаз пуктылэмын. Кӧня ке ар талэсь азьвыл та быгатонлыкъёссэ калыклы но, аслыз но усьтӥз. Солэсь азьвыл нырысь зоотехник луыса ужаз, отӥяз совхозэн кивалтӥз.

— Арлыд люкаськемъя сюлэм пу, корт борды кыскыны ӧдъяз, — вера Николай Андреевич. — Пересь песятае мон кылдэмлэсь азьвыл ик шуэм вылэм: семьяямы пулэсь кылзэ тодӥсь пи вордскоз. Озьы ик луиз. Со ачиз но туж кибашлы вал. Со бордысь ик выжымес но лыдъяськомы — Обросьпи. Песятае ик мыным киужез яратон мылкыд но пыӵатӥз. Всё ачим лэсьтӥсько. Йырам олокыӵе но суред пуксе — нокыӵе Интернет но, компьютер но кулэ ӧвӧл.

Николай Бразгалов арбериосаз тыл но кыскыны быгатэ. Кылсярысь, колодчаосыз электричествоен ужало, каретаосызлэн фараоссы ӝуало. Быдэс семьязэ но со котыраз кыскиз ни. Ӝӧк-пукон шукке ке, кузпалзэ буяськыны ӧте. Куддыр визь-кенеш куре дизайнере дышетскем нылызлэсь. Нош макем яратэ кортлэсь сяськаос дурыны, пӧртэм арбериос лэсьтыны! Синмаськымон пӧрмытэ.

— Маке лэсьто шуи ке, ӵуказеяз быдэсто. Соин ик ёрос администрациын мыным пӧртэм проектъёс оско. Огпол Сундурысь пиналъёслэсь вераськемзэс кылӥ. Городын ӟеч уло: спортъя объектъёссы но, кинотеатръёссы но вань, нош асьмелэн ӵыдэтскон местамы гинэ но ӧвӧл, пе. Сюлэме йӧтӥз. Деревнямы понна маке лэсьтоно шуыса, басьтӥськи «Выжы дор» шутэтскон инты ӝутыны. Пӧрмиз. Липет улэ вуэн жильыртӥсь колодча ӝутӥ, котыраз ӟусъёс пуктылӥ. Пеймытын но пукыны медло шуыса, пулэсь фонарьёс вӧлӥ. Табере со деревнялэн шутэтскон местаез, — шуэ Николай Брызгалов.

Али кибашлы воргорон ёросысьтызы Мувыр гуртэ кыӵе ке удмурт композиция лэсьтыны малпа. 31-тӥ июле татын ортчоз Россиысь улӟем гуртъёслы сӥзем фестиваль. Кылсярысь, чебер уробо дуреме потэ, пе, валъёсты кыткыса, ворттылыны медло.

Елена Сараматова