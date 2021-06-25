Кинлы зор кулэ ӧвӧл?
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Гурт хозяйствоос быдэс гужем зор возьмало ни, нош Балезино ёросысь Карсовайысь нылпи садысь воспитательёс но анай-атайёс пӧсез чиданы дасесь — медаз гинэ зоры вал, пе. Угось 1-2 пол ведра дурен кисьтӥз ке, нылпи садысьтызы липет пыр инбамез адӟыны луоз ни.
Нылпи сад пуктэмын 1984-тӥ арын, со дырысен тыро-пыдо тупатъямез адӟылымтэ. Озьы вӧлдэтысь штукатуркаез пумен ломдылыны, усьылыны кутскиз, собере сыномем виштыос адӟиськизы — озьыен, бетонлэсь-кортлэсь липет пырдыны кутскемын. Карсовайын улӥсьёс сюлэмшугзэс кисьтыны кутскизы социальной сетьёс пыр. Угось солэсь азьло ёросысь кивалтӥсьёслы вазиськылӥллям — пайдаез луымтэ.
Социальной сетьёс юрттӥзы ик — администрация кылӥз. Ӵашетон ӝутскем бере нылпи садэ лэсьтӥськисьёс вуизы — липетэз пичияк кышъям каризы, вӧлдэтэз буязы. Но анай-атайёс, воспитательёс таин уг буйгатско, валало ук, ремонтсы кемалы ӧвӧл шуыса. Зориз ке, ваньмыз выльысь сылмоз.
— Зор дыръя липетмы пыр вияса улӥз — ведра, таз пуктыса возьылӥм, соин ик та группаысь пиналъёсты кылем арын сентябре мукет группаосы люкылӥм ни, — шуиз нылпи садэн кивалтӥсь Ксения Черенова. — Бен, пичияк ремонт лэсьтэм каризы, но со вылтӥз-вылтӥз гинэ. Малпаськом, зоръёслэсь уз утьы.
Та нуналъёсы Карсовае потазы «Калык фронтлэн» ёзчиосыз. Липет вылэ тубаса ик, ваньзэ пыр-поч учкизы. Зэмен но, кемалы ӧвӧл, пе. Липет интыен-интыен тордылэмын, зор-ву отысь уг вия — пуке, гидроизоляциез умой ӧвӧл ни. Шӧдӥське: со кема аръёс ӵоже чакламтэ.
— Социальной удысысь юртъёсты возёнлы бюджетъёсын тырмыт уксё ноку чакламын уг луы. Кытчы со вуттэ — та нылпи садъя но адӟиськом, — шуиз «Калык фронтысь» эксперт Татьяна Дудогло. — Липет воксё медаз куашка шуыса, ӝегатскытэк ужрадъёс кутоно.
Балезино ёрос администрация азе али ужпум пуктэмын: выль дышетскон ар кутскытозь, нылпи садэз тыро-пыдо тупатъяно. Зор-котъёсты азьпалтоно.
Шӧкыч уром
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