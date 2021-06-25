Кинлы зор кулэ ӧвӧл?

Гурт хозяйствоос быдэс гужем зор возьмало ни, нош Балезино ёросысь Карсовайысь нылпи садысь воспитательёс но анай-атайёс пӧсез чиданы дасесь — медаз гинэ зоры вал, пе. Угось 1-2 пол ведра дурен кисьтӥз ке, нылпи садысьтызы липет пыр инбамез адӟыны луоз ни.

Ремонт лэсьтэмлэсь азьвыл нылпи садын ведраос сылӥзы. Но зориз ке, югдур

выльысь сыӵе ик луыны быгатоз.

Туспуктэм лэсьтэмын ОНФ-лэн пресс-службаеныз



Нылпи сад пуктэмын 1984-тӥ арын, со дырысен тыро-пыдо тупатъямез адӟылымтэ. Озьы вӧлдэтысь штукатуркаез пумен ломдылыны, усьылыны кутскиз, собере сыномем виштыос адӟиськизы — озьыен, бетонлэсь-кортлэсь липет пырдыны кутскемын. Карсовайын улӥсьёс сюлэмшугзэс кисьтыны кутскизы социальной сетьёс пыр. Угось солэсь азьло ёросысь кивалтӥсьёслы вазиськылӥллям — пайдаез луымтэ.

Социальной сетьёс юрт­тӥзы ик — администрация кылӥз. Ӵашетон ӝутскем бере нылпи садэ лэсьтӥськисьёс вуизы — липетэз пичияк кышъям каризы, вӧлдэтэз буязы. Но анай-атайёс, воспитательёс таин уг буйгатско, валало ук, ремонтсы кемалы ӧвӧл шуыса. Зориз ке, ваньмыз выльысь сылмоз.

— Зор дыръя липетмы пыр вияса улӥз — ведра, таз пуктыса возьылӥм, соин ик та группаысь пиналъёсты кылем арын сентябре мукет группа­осы люкылӥм ни, — шуиз нылпи садэн кивалтӥсь Ксения Черенова. — Бен, пичияк ремонт лэсьтэм каризы, но со вылтӥз-вылтӥз гинэ. Малпаськом, зоръёслэсь уз утьы.

Та нуналъёсы Карсовае потазы «Калык фронтлэн» ёзчиосыз. Липет вылэ тубаса ик, ваньзэ пыр-поч учкизы. Зэмен но, кемалы ӧвӧл, пе. Липет интыен-интыен тордылэмын, зор-ву отысь уг вия — пуке, гидроизоляциез умой ӧвӧл ни. Шӧдӥське: со кема аръёс ӵоже чакламтэ.

— Социальной удысысь юртъёсты возёнлы бюджетъёсын тырмыт уксё ноку чакламын уг луы. Кытчы со вуттэ — та нылпи садъя но адӟиськом, — шуиз «Калык фронтысь» эксперт Татьяна Дудогло. — Липет воксё медаз куашка шуыса, ӝегатскытэк ужрадъёс кутоно.

Балезино ёрос администрация азе али ужпум пуктэмын: выль дышетскон ар кутскытозь, нылпи садэз тыро-пыдо тупатъяно. Зор-котъёсты азьпалтоно.

Шӧкыч уром